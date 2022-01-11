В США почти 1,4 миллиона заражений COVID-19 за сутки

В Москве максимум с начала ноября – более 4600

В США за прошедшие сутки выявили почти один миллион четыреста тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимум за все время пандемии, пишет Reuters. Умерли за последние сутки 1900 пациентов с COVID-19.

Предыдущий суточный максимум заражений был установлен в США 3 января. Тогда за сутки коронавирусной инфекцией заболели более одного миллиона человек.

Резкий рост заболеваемости связан с распространением штамма "омикрон", который более заразен, но, по предварительным данным, не приводит к тяжёлому течению болезни и росту количества смертей. 5 января Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что на этот штамм пришлось 95 процентов всех новых случаев заражения COVID-19 в стране за неделю.



В России, как считает заместитель руководителя центра имени Гамалеи Денис Логунов, рост числа заболевших из-за распространения штамма "омикрон" произойдет в конце января – начале февраля. Он отметил, что новый вариант коронавируса распространяется очень быстро, однако число госпитализаций, по данным из ЮАР и Великобритании, снижено почти в три раза, а летальность от 4 до 17 раз в зависимости от страны.

В то же время, по словам Логунова, летальность от варианта "омикрон" COVID-19 пока ещё существенно выше (в 50–100 раз), чем от гриппа.

На 30 декабря официально сообщалось, что в России были выявлены 103 случая заражения "омикроном". 6 января глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что появились незавозные случаи, когда заболевали люди, не выезжавшие за границу.

В России (включая аннексированный Крым) за последние сутки выявили 17 525 новых случаев заражения COVID-19. Заболеваемость оказалась максимальной больше чем за неделю. В Москве же число заражений подскочило до максимума с начала ноября – 4635 инфицированных, что почти на 67 процентов больше, чем в понедельник.