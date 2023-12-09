В США подростку дали пожизненный срок за стрельбу в школе

Суд в Мичигане приговорил 17-летнего подростка Итана Крамбли к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Два года назад он написал, что не контролирует свои мысли, и устроил стрельбу в школе, убив четырех учеников и ранив еще семерых.

Крамбли признал вину и попросил вынести ему тот приговор, о котором просили родственники погибших и пострадавших. «Я действительно плохой человек. Я совершал ужасные поступки», – сказал Крамбли в суде, выразив надежду, что в будущем сможет сделать «все возможное, чтобы помочь другим людям». Адвокаты просили о более коротком сроке.

В ноябре 2021 года 15-летний Крамбли записал видео, в котором рассуждает об убийстве школьников, и на следующий день принес на уроки пистолет. В тот же день родителей Крамбли вызвали в школу по поводу его рисунков с пистолетом и словами «Мысли не останавливаются. Помогите мне».

Крамбли оставили на уроках, его вещи не проверили. Через несколько часов подросток устроил стрельбу. Расследование, заказанное школьным округом, установило, что трагедии способствовали «ошибки на каждом уровне» – школьного совета, сотрудников, администрации.

На заседании суда адвокат Крамбли сказала, что тот поправился благодаря лекарствам и психиатрической помощи и научился «не пускать темные голоса и мысли». Другой адвокат подтвердила, что спустя два года «подросток уже не тот человек».

Судья тем не менее утверждал, что стрельба была спланирована заранее и у Крамбли «было достаточно времени, чтобы остановиться, пока он ходил по школе».

Пожизненные приговоры подросткам в Мичигане – редкость, так как Верховный суд США и высший суд штата постановили, что поступки несовершеннолетних должны рассматриваться иначе, чем деяния взрослых. Родители Крамбли арестованы и ожидают суда за небрежное хранение оружия и невнимание к психическому здоровью сына.