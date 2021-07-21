В США российского хакера приговорили к уже отбытому сроку

Окружной суд в штате Коннектикут приговорил российского программиста Петра Левашова к 33 месяцам лишения свободы. Он был арестован в 2017 году в Испании и к моменту вынесения приговора уже отбыл наказание. Левашов также приговорен к трём годам ограничения свободы, во время которых за его компьютерной деятельностью будет вестись наблюдение. Кроме того, он должен будет выплатить штраф, но решение об этом будет вынесено позже, когда суд получит информацию о его финансовом положении. Об этом сообщает "Ассошиэйтед пресс".

Прокуратура просила назначить для Левашова не менее 12 лет лишения свободы, однако судья признал, что финансовый вред от действий хакера был преувеличен в обвинительном заключении.

Левашова задержали в Барселоне в апреле 2017 года. Ему инкриминировали создание и управление глобальной сетью зараженных компьютеров "Келихос", занимавшихся рассылкой спама, распространением вредоносных программ и сбором персональных данных пользователей. В России программиста заочно арестовали за взлом и блокировку доступа к информации на сайте медицинского учреждения в Санкт-Петербурге. В феврале 2018 года его эктрадировали из Испании в США, где он признал себя виновным в умышленном причинении ущерба компьютеру, мошенничестве, хищении персональных данных и преступном сговоре.

По данным Минюста США, Левашов совершал киберпреступления как минимум с 2010 года. Среди рассылаемого спама, в частности, была реклама поддельных лекарств. Британский сайт Spamhaus, отслеживающий распространение спама, отдал Петру Левашову седьмое место в топ-10 мировых спамеров, сообщает DW.