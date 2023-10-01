В США утвердили временный бюджет, не включающий помощь Украине

Палата представителей и сенат США утвердили проект временного бюджета на 45 дней, который позволяет избежать остановки работы правительства. Президент США Джо Байден подписал документ за несколько минут до крайнего срока.

Если бы бюджет не был одобрен, закрытие правительства должно было произойти 1 октября. В результате этого десятки тысяч федеральных служащих были бы отправлены в отпуск без сохранения заработной платы, а различные государственные службы приостановили бы работу.

Проект бюджета был предложен спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти и не включает помощь Украине. Такой вариант бюджета связан с позицией консервативного крыла республиканцев, которые контролируют нижнюю палату Конгресса.

Представитель администрации американского президента Джо Байдена заявил, что Белый дом, скорей всего, поддержит предложенный Маккарти проект – в надежде позднее восстановить содействие Украине.

Ранее министр финансов Джанет Йеллен заявила, что частичное закрытие правительства «подорвет» экономический прогресс страны, поскольку будут приостановлены программы поддержки малого бизнеса, материнства и детства, а также могут быть отсрочены крупные инфраструктурные проекты.