В США юристы зарегистрировались иноагентами для Абрамовича

Юристы американской фирмы Kobre & Kim зарегистрировались в Минюсте США в качестве иноагентов, чтобы представлять интересы российского миллиардера Романа Абрамовича. Об этом пишет The Wall Street Journal. Издание обращает внимание, что это первый подобный случай после начала войны России с Украиной.

По словам одного из собеседников газеты, Абрамович нанял Kobre & Kim для юридических консультаций и не намерен заниматься лоббированием в США через фирму. По закону США, те, кто занимается политической деятельностью для иностранных правительств, организаций или людей, должны регистрироваться в Минюсте.

The Wall Street Journal напоминает, что в России тоже есть законодательство об «иноагентах». Оно отличается от американского, хотя российские власти утверждают обратное.

Издание пишет, что в законодательстве США четко указано, что иностранный агент должен работать в интересах конкретного иностранного юридического или физического лица. В отчетных документах агент раскрывает свое имя и конкретные платежи за оказанные услуги.

В российском законе даже в его первоначальной редакции речь шла о неопределенном иностранном финансировании. В новом законе об «иноагентах», она стала еще более расплывчатой, пишет газета.

Роман Абрамович находится под санкциями Евросоюза и Великобритании. США ограничения в отношении миллиардера не вводили, но выдали ордер на арест двух самолетов олигарха. Соединенные Штаты допускали, что Абрамович может выступить посредником в урегулировании российско-украинского конфликта.