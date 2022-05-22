В Таджикистане убит предполагаемый организатор антиправительственного митинга в Горно-Бадахшанской автономной области на границе с Афганистаном и Китаем. Один из неформальных лидеров автономии Мамадбокир Мамадбокиров был застрелен 22 мая. Об этом сообщает Таджикская служба Радио Свобода.

Власти называют погибшего главой организованной преступной группировки и заявляют, что он был убит в результате криминального конфликта. В социальных сетях пишут, что Мамадбокиров был застрелен снайпером одного из силовых ведомств, - передает агентство «Фергана». По данным трех независимых источников Таджикской службы РС, убийство произошло недалеко от дома Мамадбокирова в микрорайоне Бархорог в столице Горно-Бадахшанской автономной области Хороге.

Мамадбокиров - бывший командир сил самообороны региона, реинтегрированный в таджикские погранвойска. В начале - середине 90-х годов XX века Горно-Бадахшанская автономная область не контролировалась центральной властью, в ней регулярно возникают конфликты местного населения с официальными властями.

В мае региональное МВД назвало Мамадбокирова одним из организаторов акции протеста, переросшей в столкновения, в результате которых только по официальным данным погибли как минимум 9 человек.

Власти заявляли, что провели в регионе контртеррористическую операцию и назвали участников протестов членами преступных групп, которые получали указания о дестабилизации обстановки в регионе из-за рубежа. Жители заявляли, что не вооружены, и участвовали в мирной демонстрации, чтобы защитить свои права.