В Таиланде приостановили продажу билетов на концерты Максима Галкина

Организаторы концертов российского комика Максима Галкина в Таиланде приостановили продажи билетов. Ранее в Таиланде были отменены выступления Руслана Белого. Оба комика осудили российское военное вторжение в Украину и уехали из России.

О приостановке продаж билетов на концерты Галкина в Паттайе и на Пхукете сообщает телеграм-канал «База». ТАСС, в свою очередь, пишет об отмене выступлений Галкина со ссылкой на «источник в развлекательной индустрии» Таиланда. Концерты должны были состояться 24 и 26 января.

По словам собеседника ТАСС, «местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены».

Максим Галкин с самого начала полномасштабного российского вторжения в Украину выступает против войны. В 2022 году он покинул Россию. Федеральные каналы отказались от рекламы с его участием, артиста отстранили от программы «Сегодня вечером» на Первом канале, а позже – признали иностранным агентом. Галкин неоднократно выступал против войны, как в соцсетях, так и на своих концертах, которые он проводит за рубежом, в том числе в поддержку Украины.