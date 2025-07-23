В Тбилиси состоится концерт Джастина Тимберлейка

В 21:30 на тбилисском стадионе «Динамо Арена» (стадион имени Бориса Паичадзе) начнется концерт всемирно известного исполнителя Джастина Тимберлейка. В Грузии поп-принц, как его называют организаторы концерта, выступает впервые. Black Sea Arena публикует целый список правил поведения на концерте для зрителей и запрещенных к проносу на стадион, например жидкость любого вида или любые твердые предметы размером более 75 см.

«Проверьте свой билет заранее и приходите прямо ко входу, чтобы избежать очередей. Чтобы избежать пробок, воспользуйтесь общественным транспортом», - также предупреждают организаторы.

Между тем, мэрия Тбилиси сообщает, что в связи с концертом движение автомобильного и общественного транспорта в окрестностях «Динамо Арена» будет ограничено. Автобусы, курсирующие у стадиона, как и метро, будут работать в особом режиме – до 2 часов ночи 24 июля.

Многие телеграмм-каналы пишут, что в очереди на пересечение грузино-российской границы стоят поклонники Джастина Тимберлейка, которые должны быть в Тбилиси уже в 17:00, однако из-за километровых очередей опасаются, что не смогут попасть на концерт. Некоторые из них уже начали перепродавать билеты, сообщают паблики.

Джастин Тимберлейк – американский автор и исполнитель песен, музыкальный продюсер, танцор и актёр, он десятикратный обладатель премии «Грэмми» и номинант на премию «Оскар».