В Тегеране произошел пожар в тюрьме для политзаключенных и иностранцев

Ночью с субботы на воскресенье произошел крупный пожар в тюрьме Эвин в Тегеране, где содержатся политические заключенные и диссиденты. Причина пожара неизвестна. Иранские СМИ сообщают, что ситуация под контролем. Однако на видео, которые в соцсетях публикуют очевидцы, слышны не только сирены пожарной тревоги, но и выстрелы.

Тегеранская тюрьма Эвин известна тем, что именно там содержатся задержанные по политическим мотивам: гражданские активисты, журналисты, а также иностранные граждане.

Подконтрольные иранским властям журналисты сообщили, что пожар произошел в результате бунта заключенных, которые подожгли тюрьму. Они подчеркнули, что бунтовщиками были не политические заключенные, а осужденные за мелкие преступления. Также они сообщили о восьми пострадавших.

На некоторых фото, опубликованных в соцсетях, видно, что заключенные вышли на крышу тюрьмы, спасаясь от пожара. Также сообщается, что к зданию тюрьмы отправлены не только пожарные, но и полицейский спецназ.

Тегеранская тюрьма Эвин неоднократно упоминалась в докладах ООН и правозащитных организаций как место насильственного удержания политических активистов и иностранцев, обвиняемых иранскими властями в шпионаже. Также сообщалось о жестоком обращении с заключенными в этой тюрьме.