Ученица выпускного класса одной из школ дагестанского города Избербаш на торжественной линейке выкрикнула в микрофон «Нет войне! Свободу Украине! Путин - черт!» После этого на видео слышны аплодисменты. Позже в ряде дагестанских пабликов появилось видео с извинениями выпускницы и ее матери. Школьница сказала, что сожалеет о своем поступке и «просто хотела привлечь к себе внимание».

В отношении подростка и ее матери открыли административные дела, - сообщает Кавказ.Реалии. Ее мать также заявила на видео, что сожалеет об «эмоциональном необдуманном» поступке дочери. Далее она добавила, что полностью поддерживает курс Путина и является патриотом страны, а также выступает за «проводимую спецоперацию на территории Украины».

Ролик с последнего звонка распространился по соцсетям с утра 22 мая. Провластные дагестанские телеграм-каналы передают, что в отношении выпускницы составлен административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил, а на ее мать - по статье о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Эти же каналы публикуют личные данные школьницы, что является нарушением закона.

В дагестанском МВД отказались от комментариев. При этом источник редакции Кавказ.Реалии в министерстве рассказал, что по поводу случившего проводится проверка. Источник в Минобразования региона подтвердил, что информация об инциденте к ним поступила, они ее пока изучают. «Все что на данный момент известно – это то, что девочка это сделала после спора с одноклассниками», – сказал собеседник редакции.

По информации Кавказ.Реалии, и мать, и девочку заставили публично извиниться местные чиновники. Источник в правительстве региона сообщил, что глава Дагестана Сергей Меликов лично звонил мэру Избербаша «с требованием разобраться в случившемся». В администрации города отказались от комментариев.