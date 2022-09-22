В Тольятти подожгли дверь городской администрации

В министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия утверждают, что «оппоненты» используют объявленную Владимиром Путиным частичную военную мобилизацию в России для ухудшения фона абхазо-российских отношений.

«Министерство иностранных дел сообщает о намерении наших оппонентов сеять панические настроения в абхазском обществе в контексте объявленной в Российской Федерации частичной мобилизации, при этом выполняя задачу ухудшения фона для абхазо-российских отношений», – заявили в медиацентре абхазского МИДа.

В заявлении не указано, кто подразумевается под «оппонентами». Ранее глава ведомства Инал Ардзинба, говоря о передаче России госдачи «Пицунда», утверждал, что тема «подхватывается и искусственно нагнетаются извне», в том числе и грузинским правительством.

Накануне в соцсетях появилась информация о якобы прозвучавшем заявлении заместителя министра обороны России Николая Панкова о том, что «Абхазию коснется мобилизация, так как население Абхазии почти на 100% состоит из российских граждан». Позже абхазское Минобороны заявило, что Панков таких слов не говорил, и данная информация является фейком.

Однако вечером военный комиссар самопровозглашенной республики Беслан Тарба фактически повторил те же слова. В интервью Sputnik.Абхазия Тарба отметил, что больше 90% граждан Абхазии являются гражданами России.

«Выступление президента Российской Федерации мы восприняли правильно. Частично оно касается и жителей нашей республики. Если надо будет провести частичную мобилизацию, мы, естественно, будем это делать, когда получим официальное отдельное указание», – сказал военком.

Позже в абхазском Минобороны заявили, что комментарий Беслана Тарба «не отображает позиции Министерства обороны, а является частной точкой зрения». В ведомстве говорят, что выполняют «задачи в соответствии с ранее заключенными договорами и соглашениями в военной области с Российской Федерацией».