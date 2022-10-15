В Турции после аварии на шахте погибли не менее 40 человек

Президент России Владимир Путин в пятницу на заседании Совета глав государств СНГ пригласил лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Россию.

Как сообщает ТАСС, Путин напомнил, что неоднократно встречался в трехстороннем формате с Алиевым и Пашиняном.

«Я с удовольствием приглашаю президента Азербайджана и премьер-министра Армении , нужно согласовать дату и встретиться в России в любом месте в любое время, в Сочи, в Петербурге, в Москве», – сказал он.

Сегодня же Путин назвал некорректными и неприемлемыми заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о деструктивной роли РФ по Карабаху. Российский лидер рассказал, что «с удивлением прочитал вчера некоторые комментарии президента Франции».

«Считаю, что в этих заявлениях отсутствует понимание самого хода конфликта», – сказал Путин, отметив, что Макрон, судя по всему, не имеет информации о позиции сторон.

«Поэтому они (высказывания) прозвучали некорректно, я бы сказал даже - извращенно, поэтому [они] неприемлемы», – добавил президент РФ.

«Возможность будет – мы еще с президентом Франции пообсуждаем [это]», – подчеркнул Путин, добавив, что «Россия всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты, в том числе и вопросы, связанные с Карабахом и вокруг него».

В целом, говоря о конфликтах на пространстве СНГ, российский лидер отметил, что Москва приветствует «посреднические усилия кого бы то ни было, только бы они пошли на пользу успокоения ситуации, на пользу всех участников любых противоречий и конфликтов».

«В том числе это касается и наших партнеров откуда бы ни было - из Соединенных Штатов, из Европы», – заключил Путин.

Ранее Макрон в эфире France 2 заявил, что «Россия использовала (нагорно-карабахский) конфликт», «играла в игру Азербайджана, при соучастии Турции, и вернулась туда, чтобы ослабить Армению, которая еще недавно была страной, к которой она была близка».