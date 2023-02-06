В Турции днём 6 февраля зафиксированы два мощных землетрясения — магнитудой 7,8 утром, и магнитудой 7,6 в районе обеда. Общее число жертв приближается к полутора тысячам и, по оценкам местных чиновников, будет расти.

Число жертв утреннего землетрясения превысило 1120 в Турции и 403 на контролируемых правительством территориях Сирии. Ещё 221 человек погибли на сирийской территории, контролируемой оппозицией. Информации о жертвах дневного толчка не появлялось.

Первое землетрясение президент Турции Реджеп Эрдоган назвал сильнейшим с 1939 года. В Турции пострадали не менее 10 крупных городов, разрушены не менее 1700 домов. В турецком городе Кахраманмараш разрушен до основания целый жилой квартал, свидетельствуют фотографии с места событий. Крупные разрушения зафиксированы в Диярбакыре.

Значительное число зданий обрушилось в Сирии. Сообщается о разрушенных зданиях в сирийских Дамаске и Латакии. Мощные толчки были зафиксированы в Ливане, Ливии, Грузии, Армении и на Кипре.

В результате землетрясения была разрушена историческая крепость в Газиантепе, возведённая во времена Хеттского царства и перестраивавшаяся во времена Римской империи и Византии. В Сирии повреждена цитадель Алеппо, внесённая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с другими объектами cтарого города.

Помощь Турции в ликвидации последствий землетрясений предложили 45 стран, Евросоюз и НАТО, сообщил Эрдоган. Среди обратившихся — Россия и Украина. Несколько стран мира, включая Россию, Германию, Францию и Иран предложили свою помощь Дамаску.