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Захвативший отделение Сбербанка в Тюмени задержан
В Тюмени неизвестный , который в среду утром захватил отделение Сбербанка и удерживал заложников, сдался полиции и задержан. Никто не пострадал,сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка.
Ранее источник агентства сообщил, что злоумышленник утверждает, что у него есть самодельное взрывное устройство, и требует выкуп в 15 миллионов рублей наличными.
Как пишет Baza, злоумышленник зашел в банк с рюкзаком, из которого были видны торчащие провода. Начальница отделения смогла уговорить его вывести всех посетителей из отделения и осталась вместе с ним и ещё одной сотрудницей. По другим данным, в заложниках были трое сотрудников банка.
Из жилого дома в Тюмени, где на первом этаже располагается отделение банка, эвакуировали около 50 человек. Полиция перекрыла близлежащие улицы.
Другие новости дня
Грузины имеют право выражать свое мнение, даже если оно непопулярно – Госдеп США
Мы осуждаем насилие, совершенное 5 июля в Грузии против активистов гражданского общества, представителей общественности и журналистов, – заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс.
По его словам, грузины, как и любой другой народ в мире, имеют право выражать свое мнение, даже если оно непопулярно или противоречиво. Об этом пишет Первый канал Грузии.
«Мы осуждаем жестокое нападение на гражданских активистов, представителей общественности и журналистов в Грузии 5 июля. Лидеры и правоохранительные органы Грузии обязаны защищать конституционное право на свободу выражения мнений и собраний и задерживать совершивших насилие.
Грузины, как и любой другой народ в мире, имеют право выражать свои взгляды, даже если эти взгляды непопулярны или противоречивы в определенных контекстах.
Мы хотели бы напомнить политическим лидерам, правоохранительным органам и учреждениям Грузии об их обязанности защищать всех, кто осуществляет свои конституционные права, защищать журналистов, которые реализуют свое право на свободу прессы, и публично осуждать насилие.
Посольство США в Грузии выступило с совместным заявлением вместе с посольствами других стран. Так что об этом говорят не только США, но и наши партнеры единомышленники», – заявил Нед Прайс.
- Радикальные, ультраконсервативные группы, а также священнослужители собрались 5 июля на проспекте Руставели в Тбилиси, чтобы не допустить проведения Марша достоинства – шествия, организованного активистами из организации «Тбилиси прайд».
- Участники гомофобной акции разгромили палатки оппозиционеров у здания парламента, ворвались в офис Tbilisi Pride, избили сотрудников СМИ, освещавших события. По информации МВД, пострадали 55 человек, в том числе 53 журналиста.
- Несмотря на многочисленные факты насилия, в течение всего дня присутствие и участие полицейских сил оставалось небольшим. Представители «Тбилиси прайда» заявили, что вынуждены отменить Марш достоинства, так как МВД не в состоянии обеспечить их безопасность.
- Вечером 5 июля полиция сообщила, что в административном порядке задержаны лишь восемь человек, за нападение на журналистов задержали еще троих.
- Уголовное дело возбуждено по статьям «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и «насилие».
- 6 июля на проспекте Руставели прошла молчаливая акция «За свободу» – в ответ на насилие в отношении журналистов и гражданских активистов. Радикалы периодически пытались прорваться через кордоны и помешать митингу, к которому присоединились, в том числе и представители ЛГБТ-сообщества. На контракции задержали более сотни ультраконсерваторов, – сообщили сегодня в МВД.
Снятый радикалами флаг ЕС на проспект Руставели вернул лично спикер парламента
Участники гомофобной акции, ультраконсерваторы накануне во второй раз сняли у здания парламента Грузии флаг Евросоюза и сожгли его.
В эти минуты европейский флаг вновь развевается на главном проспекте грузинской столицы – его поднял лично спикер парламента Кахабер Кучава. Об этом он написал в социальной сети.
Кучава говорит, что интеграция в европейские и евроатлантические структуры – исторический выбор грузинского народа.
«Спуск флага ЕС недопустим. Наши стратегические партнеры постоянно защищают суверенитет и территориальную целостность Грузии. Их вклад в развитие Грузии неоценим. Мы должны помнить, что у всех нас одна родина, история, традиции и религия которой не имеют ничего общего с насилием», – заявил Каха Кучава.
Отметим, что большинство населения Грузии, согласно социологическим опросам, поддерживает членство страны в ЕС.
Более сотни ультраконсерваторов задержали на акции в Тбилиси
100 противников ЛГБТ-сообщества, пытавшихся помешать проведению акции «За свободу» в центре Тбилиси, были задержаны полицией 6 июля в административном порядке, а еще двое – в рамках начатых уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
«На данном этапе 100 человек задержаны в административном порядке по фактам нарушений, выявленных сотрудниками МВД. Из задержанных 68 освобождены под расписку, 32 остаются в изоляторе временного содержания», – сказано в сообщении.
Что касается двух человек, задержанных на акции в качестве обвиняемых, один из них, 32-летний И.К., напал на оператора телеканала PalitraNews. Против него следствие начато по двум статьям УК Грузии – «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия» и «насилие».
Как пишет «Новости-Грузия», 56-летнего Г.Ш. сотрудники МВД задержали по обвинению в умышленном повреждении или уничтожении вещи (статья 187 УК Грузии) после того, как он разбил боковое стекло машины патрульной полиции.
Согласно заявлению, из-за действий радикалов пострадали трое сотрудников ведомства, были повреждены полицейские машины.
«Во время двух митингов на проспекте Руставели полиция приняла все необходимые меры, предусмотренные законом, чтобы позволить гражданам выразить протест в наиболее мирной обстановке. Несмотря на многочисленные призывы, протестующие оказали сопротивление сотрудникам МВД и бросали в них различные предметы», – сказано в информации министерства.
МВД обещает дать «соответствующую правовую оценку» противоправным действиям, допущенным 6 июля на проспекте Руставели, и «надлежащим образом» отреагировать на каждый случай нарушения и преступления.
- Молчаливая акция «За свободу» была анонсирована политиками в ответ на насилие в отношении журналистов и гражданских активистов, имевшее место в ходе гомофобных акций в Тбилиси 5 июля.
- Радикалы периодически пытались прорваться через кордоны и помешать митингу, к которому присоединились, в том числе и представители ЛГБТ-сообщества. Они бросали в участников акции и в полицейских камни, бутылки и яйца.
- Митинг завершился уже после полуночи. Когда участники акции «За свободу» покинули территорию, площадь у парламента заняли гомофобы из различных ультраконсервативных и антизападных организаций. Они сорвали и сожгли флаг Евросоюза, поднятый на флагштоке у главного законодательного органа страны.
Мюзикл о поющей кукле открыл 74-й Каннский кинофестиваль
Каннский кинофестиваль из-за эпидемии коронавируса в 2020 году отменили, а в 2021 перенесли с мая на июль. 6 июля состоялось его открытие.
В жюри под председательством Спайка Ли пять женщин (режиссеры Мати Диоп и Джессика Хауснер, актрисы Мелани Лорани и Мэгги Джилленхол и певица Милен Фармер) и трое мужчин. Прогрессивный гендерный баланс дополняет национальное разнообразие. Спайк Ли – афроамериканец, актер Тахар Рахим – французский араб, актер Сон Кан Хо – кореец, режиссер Клебер Мендоса-младший – латиноамериканец.
Джоди Фостер, которой вручили почетную "Пальмовую ветвь", произнесла речь по-французски. Педро Альмодовара, вручавшего ей приз, зал встретил овациями.
В фестивальном трейлере показали фрагменты из конкурсных фильмов. Среди них – лесбийско-монашеская драма Пола Верховена "Бенедетта" и картина обладателя гран-при Берлинале-2021 Рюсукэ Хамгути "Веди мою машину" по рассказу Харуки Мураками. Луи Гаррель снял свой второй фильм для прогрессивной новой экологической программы. Франсуа Озон представит картину "Все прошло хорошо" о проблемах эвтаназии. Мия Хансен-Лёв – семейную драму о паре сценаристов, нашедших приют на острове Форё, где жил Ингмар Бергман. В долгожданном фильме Апичатпонга Вирасетакула "Память" Тильда Суинтон будет бороться с бессонницей. Суинтон снялась также у Уэса Андерсона во "Французском диспетчере". А Леа Сейду появится сразу в четырех фильмах программы ("Французский диспетчер", "Франция" Бруно Дюмона, "История моей жены" Ильдико Эньеди и "Обман" Арно Деплешена).
Фильм открытия "Аннетт" – первая картина Леоса Каракса на английском языке. Генри (Адам Драйвер) – успешный стендапер, курящий и боксирующий одновременно (так он готовится к сцене). Его жена Энн (Марийон Котияйар) – оперная певица. "Аннетт" – мюзикл, и пара поёт о любви. У них рождается ребенок – кукла на шарнирах, которую называют Аннетт. Постепенно тучи над семейством сгущаются. Энн подозревает, что плохо знает своего мужа. Из-за неудачных шуток комик теряет популярность. Пару ожидают тяжёлые испытания.
Предыдущий фильм Каракса "Корпорация «Святые моторы»" вышел на экраны в 2012 году. "Аннет" посвящен Насте Голубевой-Каракс, дочери режиссера и погибшей актрисы Кати Голубевой. Музыку написала группа "Sparks".
Камеры поймали интимный момент: Марийон Котийар и Адам Драйвер стояли перед входом во дворец "Люмьер", и Котийар заботливо поправляла пиджак на плече своего партнера.
Российская делегация покинула заседание ПАСЕ из-за «кучки русофобов»
Делегации России и Беларуси покинули заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак протеста против включения в повестку дня и принятия резолюций, в которых содержатся негативные оценки действий властей двух государств.
В текстах резолюций указано, что в обеих странах наращивается давление на оппозицию и нарушается свобода слова, а российские военные дестабилизируют обстановку возле украинских границ.
Председатель российской делегации ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, объяснил демарш тем, что резолюции, по его мнению, были приняты в обход действующего регламента и недостаточным количеством голосов. "Нас не устраивает, когда решения по важным вопросам принимает кучка русофобов", - заявил Толстой.
Байден проведет совещание по проблеме кибератак из России
Вред, нанесенный Соединенным Штатам хакерской атакой с применением так называемых программ-вымогателей, пока выглядит незначительным, заявил во вторник президент США Джо Байден.
Президент отвечал на вопрос об атаке на компьютерные сети, по крайней мере, полутора тысяч компаний по всему, которые используют компьютерные программы американской фирмы Kaseya. По предварительным данным, группа хакеров из России известная как REvil, использовала программное обеспечение фирмы Kaseyа, чтобы блокировать компьютеры ее клиентов и потребовать выкуп за возвращение доступа к ним. Об этой атаке стало известно в пятницу. Специалисты назвали ее самой крупной из известных хакерских атак. Услугами Kaseya пользуются сотни тысяч в основном мелких компаний по всему миру, поэтому специалисты говорят, что пока невозможно твердо оценить масштабы этой атаки. Известно, что шведская торговая сеть Coop Sweden была вынуждена в пятницу приостановить на несколько часов работу своих магазинов.
Во вторник появилась информация о том, что американская компания Synnex стала объектом атаки российских хакеров из группы CozyBear. Компьютерные программы Synnex использует Национальный комитет Республиканской партии США (RNC). Представители RNC заявили, что после тщательной проверки они не обнаружили признаков взлома своих компьютеров. В 2016 году CozyBear смогла получить доступ в компьютеры Национального комитета Демократической партии.
Американские эксперты говорят, что CozyBear и REvil связаны с российскими разведслужбами.
Эти хакерские атаки привлекли особое внимание ещё и потому, что они были предприняты вскоре после встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, на которой президент США предупредил президента России о том, что Кремль несет ответственность за подобные атаки с территории России и на них будет дан адекватный ответ. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома в среду президент Байден и вице-президент Харрис проведут совещание с руководителями американских служб безопасности , на котором будут обсуждаться ответные меры.
Италия победила Испанию и стала первым финалистом Евро-2020
Сборная Италии в серии послематчевых пенальти выиграла у сборной Испании по футболу и вышла в финал Евро-2020.
Основное и дополнительное время матча, который проходил на лондонском стадионе "Уэмбли" закончилось со счетом 1:1. Первый гол в результате стремительной контратаки после неточного навеса испанцев на 60-й минуте матча забил полузащитник Федерико Кьеза. Однако за десять минут до окончания основного времени испанцы сравняли счёт. Гол забил Альваро Мората. Счет 1:1 остался вплоть до конца матча с учетом дополнительного времени. В серии одиннадцатиметровых ударов сильнее оказалась итальянцы: они выиграли по со счетом 4:2. Для итальянцев это уже 33-й по счету матч подряд, который они закончили без поражения.
В среду во втором полуфинале на "Уэмбли" встретятся сборные Дании и Англии. Для англичан это едва ли не самое важное футбольное событие с 1996 года, когда сборная Англии последний раз выходила в полуфинал чемпионата Европы, отмечает "Би-би-си". Это тоже произошло на знаменитом лондонском стадионе - и англичане тогда проиграли Германии в серии послематчевых пенальти. Причем решающий одиннадцатиметровый не забил нынешний тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.
Финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля на стадионе "Уэмбли".
Чемпионат Европы по футболу был перенесён на год из-за пандемии коронавируса, сохранив в названии "2020". Турнир проходит в 11 странах.
На чемпионате из-за COVID-19 действуют специальные ограничения. Города-хозяева сами решают, сколько зрителей пускать на стадион, а болельщикам нужно сдавать тесты перед матчами. Однако, несмотря на принимаемые меры, эксперты не исключают новой волны заражений коронавирусом из-за Евро-2020.
Участники «молчаливой акции» покидают территорию у парламента Грузии
Участники «молчаливой акции» покидают прилегающую к зданию парламента Грузии территорию. Как сообщает журналист Общественного вещателя, были проведены переговоры с полицией, после которых участники акции согласились покинуть территорию группами по несколько человек.
Параллельно, на акции противников «Тбилиси Прайда» наблюдается напряженность. Правоохранители периодически задерживают членов радикальной группы и выводят их с территории.
Сегодня на проспекте Руставели проходили две акции - солидарности «За свободу» и контракция.
В Абхазии выявлено 163 случая заражения COVID-19, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 480 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 163 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 101 человек. Состояние 30 человек оценивается как тяжелое, 41 пациента – средней степени тяжести.
В Гудаутском ковид-госпитале 5 июля скончалась женщин 65 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 14 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 26 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 37, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 18 162 человека. Зарегистрировано 255 летальных случаев. Выздоровели 15 601 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения
«Молчаливая акция» перед зданием парламента на проспекте Руставели завершилась
«Молчаливая акция» перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели завершилась, и до сих пор неясно, как протестующие безопасно покинут территорию, учитывая действия агрессивно настроенных групп противников «Тбилиси прайд». Они кидают в направлении участников «молчаливой акции» камни, бутылки с камнями, яйца, пытаются прорвать полицейский кордон и угрожают расправой, передает грузинская служба Радио Свобода.
Начальник патрульной полиции Важа Сирадзе сообщил СМИ, что поддерживает связь как с участниками акции, так и контракции, и что полиция работает над безопасной эвакуацией протестующих. Сирадзе также предлагал участникам покинуть территорию на маршрутках, но организаторы «Тбилиси прайд», а также лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе отклонили предложение, посчитав его неприемлемым.
«Полиция делает все возможное, чтобы урегулировать ситуацию без применения силы, они делают все возможное, чтобы оба протестующих лагеря покинули территорию около парламента в мирной обстановке. Соответственно, у нас были разговоры с обеими сторонами. Акция окончена. В первую очередь, благополучно покинут территорию люди, находящиеся перед парламентом», - заявил журналистам Важа Сирадзе.
Полиция помогает участникам акции на проспекте Руставели покинуть территорию
Часть участников молчаливой акции у здания парламента Грузии в эти минуты покидают территорию. В этом им помогают правоохранители.
Участники акции решили покинуть территорию после того, как противники «Тбилиси прайда» попытались прорвать живую цепь полиции и железные баррикады. Они бросали в участников мирной акции пиротехнику и различные предметы.
Противники «прайда» до сих пор пытаются прорвать кордон полиции и приблизиться к зданию парламента, где все еще остается часть участников акции солидарности, передает «ИнтерпрессНьюс».
В ходе стычки между противниками «Тбилиси прайда» и правоохранителями пострадали несколько полицейских, им потребовалась скорая медицинская помощь.
Напавшему на польского туриста в Тбилиси грозит до 17 лет тюрьмы
Прокуратура Грузии предъявила официальные обвинения мужчине, задержанному посленападения на иностранного туриста в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня, 6 июля.
Г.Х. вменяется в вину попытка умышленного убийства из хулиганских побуждений (подпункт «г» части 2 статьи 109 УК Грузии). Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 13 до 17 лет.
Сторона обвинения уже обратилась к суду с ходатайством об избрании заключения в качестве меры пресечения для Г.Х.. Одновременно в прокуратуре сообщают, что задержанный имеет проблемы с психическим здоровьем. Для установления его вменяемости в ходе следствия будет назначена психиатрическая экспертиза, отметили в ведомстве.
Согласно результатам расследования, проведенного МВД Грузии, 5 июля в Тбилиси Г.Х. «из хулиганских побуждений» и «совершенно без причины» напал на гражданина Польши И.К., который приехал в Грузию в целях туризма, и намеревался убить его. Ножом он нанес иностранцу «опасные для жизни травмы». Очевидцы помешали злоумышленнику и оказали неотложную помощь пострадавшему, благодаря чему жизнь гражданина Польши была спасена.
По данным СМИ, 49-летний поляк получил множественные ранения в грудную клетку и перенес операцию. В настоящее время он продолжает лечение в одной из тбилисских клиник. Опасность его жизни не угрожает, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Нападение на туриста произошло на улице Хетагурова в день проведения гомофобных акций ультраконсервативными и антизападными организациями.
Ранее телеканал «Формула» обнародовал показания одного из очевидцев инцидента, который заявил, что мужчина напал на иностранца из-за того, что у того были длинные волосы и серьга в ухе. «Он называл его дьяволом», сказал сотрудник аптеки, возле которой произошло нападение.
В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали консула Эстонии
В Санкт-Петербурге задержан консул Эстонии Март Лятте. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, Лятте задержан «при получении от российского гражданина материалов закрытого характера».
РБК отмечает, что в ФСБ сочли действия дипломата имеющими «явный враждебный характер» и пообещали принять меры в рамках норм международного права.
В феврале Россия и Эстония взаимно выслали по одному дипломату. Сначала Эстония объявила персоной нон грата (нежелательным лицом) одного из сотрудников эстонского дипломатического представительства. В качестве ответа Россия объявила о высылке эстонского дипломата. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова тогда заявляла, что высланный Эстонией сотрудник занимался вопросами культуры и образования.
На проспекте Руставели произошла стычка, полиция выводит с территории противников «Тбилиси Прайда»
Перед зданием парламента на проспекте Руставели продолжается противостояние. Противники «Тбилиси Прайда», собравшиеся перед церковью Кашвети, пытаются прорвать полицейский кордон и переместиться к зданию парламента.
Ситуация обострилась после того, как участники акции перед зданием парламента развернули флаг ЛГБТ и пустили дым в цвета флага ЛГБТ.
Правоохранители пытаются нейтрализовать ситуацию живой цепью. Полиция уже вывезла на машинах с территории несколько лиц, сообщает Общественный вещатель. Задержаны несколько участников акции. Пока их точное количество неизвестно.
На месте мобилизована полиция. Глава Департамента патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе также находится на проспекте Руставели.
- Перед зданием парламента на проспекте Руставели проходит «молчаливая акция», на которой присутствуют представители оппозиционных партий и неправительственных организаций. Цель акции - дистанцироваться от насильственных событий на проспекте Руставели 5 июля.
- К акции присоединились представители «Тбилиси Прайда», которые вчера не смогли провести «Марш достоинства».
- Вместе с тем, Гурам Палавандишвили, его сторонники и другие противники «Тбилиси Прайда» проводят акцию перед церковью Кашвети на проспекте Руставели.
Врач Шалва Джуашвили: Состояние раненого польского туриста стабильное
Состояние здоровья польского туриста, получившего травму на улице Хетагурова накануне, 5 июля, стабильное, он продолжает лечение в хирургическом отделении клиники Аладашвили.
Как сообщил грузинской службе Радио Свобода его лечащий врач Шалва Джуашвили, понадобится несколько дней, чтобы его выписали из клиники.
«У него были множественные ранения в области груди. В том числе одно входное ранение в плевральную полость. Его состояние на данном этапе стабильное. Осложнений пока нет, легкое открыто и через несколько дней его можно будет выписывать», - поясняет врач.
- По обвинению в попытке умышленного убийства сотрудники полиции задержали в Тбилиси 32-летнего мужчину. По данным следствия, задержанный внезапно напал на иностранного гражданина и ранил холодным оружием. Случай произошел на улице Хетагурова в Чугуретском районе. По свидетельствам очевидцев, турист подвергся нападению из-за серьги в ухе.
- Бригада скорой медицинской помощи перевела раненого в больницу. Полиция задержала нападавшего на месте преступления. Родственники задержанного заявили, что у него проблемы с психикой. Полиция изъяла нож в качестве вещественного доказательства.
- Уголовное дело возбуждено по факту попытки умышленного убийства. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Обстановка на проспекте Руставели в Тбилиси накалилась
Обстановка на проспекте Руставели в Тбилиси перед зданием парламента накалилась. Противники «Тбилиси прайда» пытаются переместиться к парламенту, где проходит «молчаливая акция».
На месте мобилизована полиция, которая пытается нейтрализовать ситуацию живой цепью.
Перед зданием парламента на проспекте Руставели проходит «молчаливая акция», на которой присутствуют представители оппозиционных партий и неправительственных организаций. Цель акции - дистанцироваться от насильственных событий на проспекте Руставели 5 июля.
К акции присоединились представители «Тбилиси Прайда», которые вчера не смогли накануне провести «Марш достоинства».
Вместе с тем, Гурам Палавандишвили, его сторонники и другие противники «Тбилиси Прайда» проводят акцию перед церковью Кашвети на проспекте Руставели, передает Общественный вещатель.
На проспекте Руставели в Тбилиси проходят акция и контракция
Перед зданием парламента на проспекте Руставели проходит «акция молчания». На акции присутствуют представители оппозиционных партий и неправительственных организаций. Цель акции - дистанцироваться от насильственных событий на проспекте Руставели 5 июля.
К акции присоединились представители «Тбилиси Прайда», которые вчера не смогли провести «Марш достоинства».
Вместе с тем, Гурам Палавандишвили, его сторонники и другие противники «Тбилиси Прайда» проводят акцию перед церковью Кашвети на проспекте Руставели.
Кроме того, на акции мобилизована полиция, которая принимает превентивные меры, чтобы не произошло противостояние между двумя противоборствующими сторонами.
Параллельно, представители медиа проводят акцию солидарности со своими коллегами перед зданием администрации правительства и осуждают насилие в отношении представителей СМИ, передает Общественный вещатель.
Важа Сирадзе: Существует пропорциональная сила, которую должна использовать полиция
«Министерство внутренних дел по каждому факту примет соответствующие меры, строжайшим образом будут наказаны те, кто совершил насильственные действия в отношении к журналистам, гражданам и т.д.», - заявил начальник патрульной полиции Важа Сирадзе на акции, проходящей у здания парламента Грузии.
Он подъехал к парламенту некоторое время назад. По его же словам, МВД в полном составе мобилизовано на улицах Тбилиси.
«МВД в полном составе было мобилизовано вчера на улицах Тбилиси, в тех местах, где происходили определенные инциденты. Как сегодня, так и вчера, силы МВД были мобилизованы, однако, в отличие от сегодняшнего дня, вчера был ряд локаций, где нам приходилась обеспечивать общественный порядок и безопасность. Мы максимально старались пресечь каждый инцидент, а также начато расследование. Существует пропорциональная сила, которую должна использовать полиция. Мы действовали в соответствии с тем, что могли сделать», - заявил Сирадзе.
МВД Грузии призывает организаторов акций на проспекте Руставели не допустить насилия
«Призываем организаторов обеих акций на проспекте Руставели, чтобы они не допустили призывов к насилию и обеспечили, чтобы акции не приняли насильственный характер», - отмечается в заявлении Министерства внутренних дел.
«С учетом существующих рисков, призываем СМИ сотрудничать с сотрудниками полиции, учитывать указания и рекомендации представителей МВД. МВД будет обеспечивать общественный порядок и безопасность. По фактам правонарушений министерство осуществит соответствующее реагирование», - говорится в заявлении МВД.
Ранее сегодня сообщалось о задержании нескольких человек на акции протеста у здания парламента Грузии. В ходе стычки пострадал оператор Palitra News.
К зданию парламента Грузии представители патрульной полиции привезли железные ограждения. В настоящее время полиция расположилась на территории, прилегающей к зданию парламента, а также у Кашветской церкви.
- Радикальные, ультраконсервативные группы, а также священнослужители собрались накануне на проспекте Руставели в Тбилиси, чтобы не допустить проведения Марша достоинства – шествия, организованного активистами из организации «Тбилиси прайд».
- Участники гомофобной акции разгромили палатки оппозиционеров у здания парламента, ворвались в офис Tbilisi Pride, избили сотрудников СМИ, освещавших события. По информации МВД, пострадали 55 человек, в том числе 53 журналиста.
- Несмотря на многочисленные факты насилия, в течение всего дня присутствие и участие полицейских сил оставалось небольшим. Представители «Тбилиси прайда» заявили, что вынуждены отменить Марш достоинства, так как МВД не в состоянии обеспечить их безопасность.
- Вечером 5 июля полиция сообщила, что в административном порядке задержаны восемь человек, сегодня за нападение на журналистов задержали еще троих.
- Уголовное дело возбуждено по статьям «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и «насилие».
Грузинские депутаты вызвали в парламент главу МВД
Оппозиционный депутат Георгий Вашадзе на заседании бюро выступил с инициативой созвать чрезвычайное заседание парламента и пригласить на него премьер-министра Ираклия Гарибашвили и министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури. По словам Вашадзе, Они должны ответить на вопросы депутатов в связи со вчерашними событиями.
Многочисленные факты насилия в отношении журналистов произошли накануне, 5 июля, в Тбилиси, во время акции противников ЛГБТК-сообщества, которая переросла в беспорядки. По данным МВД, выявлено 55 фактов насилия, из них 53 – в отношении представителей СМИ. Задержаны 11 человек, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Если вы действительно считаете, что вчера был тяжелый акт насилия, то у меня есть предложение и просьба, пусть придет министр внутренних дел и ответит на вопросы, почему они не защитили наших граждан… Мы должны потребовать ответ на это и когда представители правительства делают заявления, мне действительно интересно, вы согласны с тем, что вчера был сделан максимум? Вы думаете, что полиция сделала максимум?», - сказал Вашадзе, обращаясь к депутатам от правящей партии.
Комментарий премьера, который предшествовал вчерашнему инциденту, Вашадзе назвал «провокационным».
«Пусть на чрезвычайную сессию придет премьер-министр, который также сделал очень плохое заявление в 11 часов утра, за которым и последовало безудержное насилие на улице. Пусть придет министр внутренних дел. Придут и ответят нам. Иначе все их заявления будут поверхностными», - заявил Вашадзе.
Оппозиционному депутату ответил председатель парламента Каха Кучава. Он согласился с тем, что на все вопросы общества должны быть даны ответы. «Парламент – это место, где звучат вопросы, и мы ждем ответов на них. Когда вопросы появляются, то у любой группы есть право пригласить любого министра», - отметил Кучава.
Очередное нападение на журналиста: возле парламента Грузии задержаны несколько человек
Несколько человек были задержаны перед зданием парламента Грузии, где проходит акция протеста против насильственных событий, имевших место накануне, 5 июля. Как передает журналист Netgazeti, один из противников запланированного на сегодня митинга напал на оператора Palitra News. В результате оператор получил травму в области лба.
К анонсированной на сегодня акции, которая была организована посредством социальной сети, присоединяются политические партии и различные общественные группы.
«Если мы не будем защищать нашу свободу выражения мнений сегодня, если мы не защитим себя сегодня, наших детей, нашу жизнь и ту небольшую свободу, полученную за годы независимости, то мы не сможем сделать это завтра - патриархальная коалиция проглотит нас на улицах города! Выходи сегодня, в 20:00, на Руставели, чтобы показать им, что нас много - людей, которые не ненавидят друг друга!» - говорится в обращении организаторов к сообществу.
- Радикальные, ультраконсервативные группы, а также священнослужители собрались накануне на проспекте Руставели в Тбилиси, чтобы не допустить проведения Марша достоинства – шествия, организованного активистами из организации «Тбилиси прайд».
- Участники гомофобной акции разгромили палатки оппозиционеров у здания парламента, ворвались в офис Tbilisi Pride, избили сотрудников СМИ, освещавших события. По информации МВД, пострадали 55 человек, в том числе 53 журналиста.
- Несмотря на многочисленные факты насилия, в течение всего дня присутствие и участие полицейских сил оставалось небольшим. Представители «Тбилиси прайда» заявили, что вынуждены отменить Марш достоинства, так как МВД не в состоянии обеспечить их безопасность.
- Вечером 5 июля полиция сообщила, что в административном порядке задержаны восемь человек, сегодня за нападение на журналистов задержали еще троих.
- Уголовное дело возбуждено по статьям «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и «насилие».
Лукашенко поручил ограничить транзит товаров из Германии через Беларусь
Александр Лукашенко поручил правительству Беларуси ограничить транзит немецких товаров в Россию и Китай. Об этом он заявил на совещании о противодействии санкционным мерам, передаёт агентство БЕЛТА.
Так белорусский лидер хочет показать европейским странам “что такое Беларусь” и заставить их думать “прежде, чем браться за экономическое оружие”: “Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, „Шкода“, „Нивеа“ и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу”.
Лукашенко предложил Европе поставлять свои товары через Финляндию и Украину. И поручил правительству Беларуси и Национальному банку внимательнее следить за работой зарубежных компаний внутри страны: “Если кто-то нас не понимает и развернул борьбу против белорусского государства, вы знаете, как к ним относиться”.
- Евросоюз и США ввели уже четыре пакета санкций против Александра Лукашенко. Причина – репрессивная политика белорусского лидера. Ограничения коснулись калийной, нефтяной отрасли, банковского сектора. Всего под них попали 166 человек и 15 учреждений.
Российскую туристку вместе с детьми унесло в море в Абхазии
МЧС самопровозглашенной республики Абхазия сообщает об очередной трагедии в акватории Гагрского района.
По информации ведомства, в 10 часов 55 минут в МЧС поступило сообщение, что российскую туристку Тамару Молчанову из Санкт-Петербурга,1985 года рождения, и троих её детей, 2013, 2016 и 2018 годов рождения, унесло в море.
«Женщина с детьми отдыхала в одном из домов отдыха Гагрского района. Персонал гостиницы категорически запретил ей купаться в штормящем море с высотой волн в 2 метра. Однако Молчанова направилась с детьми купаться на реку Бзыбь. Сильное течение реки стало уносить их всех в море. Очевидцы трагедии позвонили в МЧС. К месту происшествия были в экстренном порядке направлены спасатели и водолазы ГИМС МЧС РА. До приезда спасателей местные жители и очевидцы совместными усилиями смогли выловить из течения реки одного из детей. А мать и двоих детей унесло в море», – сказано в сообщении.
По информации МЧС, двух остальных детей спасатели обнаружили уже в море.
«Для этого гагрскими спасателями был экстренно мобилизован один из прогулочных катеров, на борт которого и были подняты из воды дети. Однако один них, 2018 года рождения, уже был мертв», – говорится в сообщении.
По информации МЧС, девочку семи лет спасатели готовят к транспортировке в детскую больницу N9 города Сочи. Поиски матери, Тамары Молчановой, продолжаются.
- 25 июня в акватории города Гагра обнаружили тело жителя Челябинска Михаила Нестерова, 1973 года рождения, утонувшего 17 июня.
- 4 июля в акватории Гагры утонул житель Саратова Павел Даньков, 1979 года рождения, 5 июля – житель Пятигорска, Ростислав Петров, 2000 года рождения.
У здания парламента Грузии сегодня пройдёт акция «За свободу»
Часть оппозиционных сил планирует провести сегодня молчаливую акцию протеста у здания парламента Грузии. Организатор акции – лидер партии «Гирчи – Больше Свободы» Зураб Джапаридзе.
«Если вы и вправду что-либо хотите в этой жизни, если и вправду любите собственных детей, возвысьте голос! Выходите сегодня в 20:00 на Руставели и встаньте молча», – заявил он в ходе видеообращения.
Политик говорит, что развернувшиеся вчера в Тбилиси события – катастрофа для страны, – пишет «Интерпрессньюс».
«Случившееся вчера – это не простое, маленькое событие, на которое можно закрыть глаза. То, что произошло вчера – это была катастрофа для этой страны! Это была хорошо организованная, хорошо спланированная спецоперация. Это темнота, препятствующая поступательному движению страны. Я везде столкнулся с этой темнотой, как со стеной. Не имеет никакого значения, какой партии симпатизируешь, они обычные темные люди, масса «зомби», которых вырастили, чтобы использовать в такое время», – говорит он.
Джапаридзе отметил, что на акции не будет «ни микрофонов, ни шума, ни музыки».
Представители радикальных, ультраконсервативных групп уже заявили о необходимости собраться на проспекте Руставели на контракцию.
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