В Уфе произошел крупный пожар в торгово-развлекательном центре

В Уфе в пятницу вечером загорелся торгово-развлекательный центр «Меркурий». Он расположен в Орджоникидзевском районе, в северной части города. По предварительным данным, никто не пострадал.

Пламя локализовали на площади в 4,5 тысячи квадратных метров (общая площадь торгового центра – почти 76 тысяч квадратных метров). Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В тушении задействовали около 80 сотрудников экстренных служб и 28 единиц техники.

Изначально сообщалось, что открытое горение было на втором этаже торгового центра, позже в МЧС сообщили, что возгорание началось на третьем этаже, после чего огонь перекинулся на кровлю. Телеграм-канал Mash передал, что пламя распространялось очень быстро и перекинулось на парковку. Люди массово выбегали на улицу, продавцы спасали товар прямо из огня.

Из горящего «Меркурия» эвакуировали контактный зоопарк. Он находился в секции, не охваченной огнем. В региональном МЧС уточнили, что были спасены 56 животных, в том числе еноты, обезьяны, лисы и совы, – ни одно животное не пострадало.

МЧС России сообщило, что во время последней проверки в феврале 2022 года в торговом центре были выявлены 56 нарушений пожарной безопасности. Работник, ответственный за пожарную безопасность, привлечен к административной ответственности.

Как отмечает РБК, согласно официальному сайту торгового центра, он работает с 9 утра до 8 часов вечера. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 21:36 по уфимскому времени (в 19:36 по московскому).