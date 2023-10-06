В Украине арестованы активы Авена, Фридмана и Косогова

Суд в Украине арестовал активы трёх российских крупных бизнесменов – Петра Авена, Михаила Фридмана и Андрея Косогова. Как сообщила Служба безопасности Украины, общая стоимость арестованной собственности – более 17 миллиардов гривен (около 460 миллионов долларов).

Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми предприниматели владеют как конечные бенефициары или через подконтрольные оффшорные компании. Среди заблокированных активов – финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ИТ, а также заводы минеральных вод.

СБУ считает, что Авен, Фридман и Косогов входят в окружение президента России Владимира Путина и причастны к схемам масштабного финансирования вооруженной агрессии России. «Арест их имущества не позволит российским собственникам переписать его на подставных лиц во избежание дальнейшей передачи активов в доход Украины», - уточнили в спецслужбе.