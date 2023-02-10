Россия наносит массированный ракетный удар по Украине

Почти на всей территории Украины утром в пятницу была объявлена воздушная тревога. Российские военные выпустили ракеты с дальних бомбардировщиков и кораблей.

Энергетическая компания ДТЭК в связи с угрозой удара по объектам инфраструктуры превентивно начала отключать электроснабжение в ряде областей, в том числе в Киеве.

Издание «Суспiльне» сообщило о взрывах в Кривом Роге. По сообщениям телеграм-каналов, взрывы произошли также в Одесской, Николаевской, Запорожской, Полтавской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях и в Киеве. Речь идёт как о работе систем ПВО, так и о поражении ракетами тех или иных объектов.

В Харькове, по данным городских властей, поражён объект критической инфраструктуры. В Киеве, по неподтверждённым сообщениям, удар был нанесён по городской ТЭЦ-5.

Компания «Укрэнерго» заявила о поражении нескольких объектов энергетической инфраструктуры на востоке, западе и юге страны. Сообщений о жертвах пока нет.

Ракеты были выпущены в нескольких «волнах» с небольшим интервалом между ними. Речь идёт о десятках крылатых ракет.

В ночь на 10 февраля, как сообщается, были нанесены удары по Запорожью и Харькову. Использовались в том числе дроны «Шахед». По словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, в городе зафиксировано 17 вражеских «прилетов». По его словам, это наибольшее количество с начала полномасштабного вторжения. Ударам подверглись объекты энергетической инфраструктуры, о жертвах не сообщается.

Россия в последние несколько месяцев с интервалами примерно в 10-14 дней наносит массированные ракетные удары по территории Украины. Ударам подвергаются, как правило, объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего по всей стране происходят отключения электроэнергии. Несмотря на ущерб, нанесённый энергосистеме Украины, полностью вывести её из строя в результате ударов не удалось.

Хотя российские власти и заявляют, что удары не наносятся по гражданским объектам, были случаи гибели людей в результате попадания ракет или их обломков в жилые дома. Больше всего жертв среди мирного населения - более 40 - было в январе в городе Днепр, когда в результате попадания ракеты был разрушен целый подъезд многоэтажного дома.