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Россия нанесла ракетный удар по Украине. Многие города без света
Почти на всей территории Украины утром в пятницу была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о пуске российскими военными крылатых ракет.
Взрывы были слышны в Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщил о попадании в объекты в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах города. В Киеве начались перебои с централизованным водоснабжением.
Глава Харьковской областной администрации сообщил об ударах по объектам инфраструктуры в Харькове. Город полностью остался без электричества, как и Полтава, Кременчуг и ряд других городов. Экстренные отключения электричества наблюдаются почти во всех регионах, в том числе в Киеве.
Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге, Днепре, Запорожье и Виннице. В Кривом Роге, как сообщили местные власти, одна из ракет попала в жилой дом. Погибли не менее двух человек, известно о пятерых раненых.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате ракетной атаки повреждены объекты энергетики на востоке и юге страны.
В Воздушных силах Украины сообщили, что по территории страны было выпущено более 60 ракет. В атаке участвовали самолёты Ту-95, Ту-22М3 и Су-35, а также из акватории Чёрного моря с кораблей были выпущены ракеты "Калибр". Утвеждается, что стратегические бомбардировщики впервые выпустили ракеты непосредственно из района аэродрома в Энгельсе, где они базируются.
Речь идёт об очередной массированной российской ракетной атаке по объектам энергетики. Последний подобный удар по многим областям Украины наносился 5 декабря. 11 декабря была совершена целенаправленная атака беспилотников на Одессу.
Другие новости дня
У Москвы «вызывает недоумение» решение Баку передать Киеву генераторы
Передача Азербайджаном Украине трансформаторов и генераторов в качестве гуманитарной помощи вызывает недоумение у России, сообщил российскому государственному агентству ТАСС источник в МИД РФ.
«Подобный шаг со стороны Баку вызывает недоумение. В рамках специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации уничтожают критическую инфраструктуру Украины, использующуюся киевским режимом для военных нужд. Азербайджанские поставки, которые вряд ли принципиально изменят ситуацию, не тянут на гуманитарную помощь», – сказал источник.
Неназванный источник ТАСС также «обратил внимание на мнение некоторых азербайджанских обозревателей, которые указали, что поставленное оборудование востребовано в самой республике с учетом необходимости постконфликтного восстановления карабахских территорий и растущих социально-экономических вызовов».
Пресс-служба МИД Азербайджана 10 декабря сообщила, что в ответ на обращение украинской стороны, «с целью восстановления в сложившейся ситуации устойчивого снабжения электроэнергией пострадавших территорий азербайджанская сторона направила украинскому народу гуманитарную помощь, состоящую из основного электрооборудования». По данным МИД, гуманитарный груз включает 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов, стоимость которые превышает 800 тысяч долларов.
Ранее о решении поставить в Украину генераторы и трансформаторы объявило и правительство Грузии.
- После взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года и назначения единого командующего группировкой войск России в Украине Москва нанесла несколько массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре.
- Киев и многие западные страны заявляют, что атаки направлены против гражданского населения, что запрещено международным правом и расценивается как военное преступление. Кремль это отрицает.
Газоснабжение Нагорного Карабаха восстановлено
Подача газа в Нагорный Карабах возобновлена, сообщил государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян. По информации СМИ, жители региона начнут получать газ в течение дня.
«Без предварительных условий, без наших уступок соседнее государство (Азербайджан – ред.) восстановило подачу газа. Я хочу поздравить нас с этой победой, потому что мы показали свою силу, и это действительно наша победа, потому что мы показали, что мы сильны, мы не будем впадать в уныние, мы не будем паниковать, мы показали, что у нас действительно есть сила и воля, и мы должны сделать все для нашей жизни и будущего», – заявил Варданян.
Он не исключил, что сегодня может быть открыт и Лачинский коридор, блокированный азербайджанскими активистами.
«Дорога может быть открыта сегодня, это их решение, потому что они почувствовали, какую ошибку они совершили, потому что и здесь, и за рубежом они попали под большое давление», – отметил Варданян.
Уже пятый день азербайджанские активисты перекрывают дорогу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. Пикетчики утверждают, что выступают против «незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых» на территории, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в «прямом и грубом» нарушении трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Русская служба Би-би-си указывает, что по внешним признакам акция выглядит скорее политической, чем экологической.
13 декабря стало известно о прекращении газоснабжения Нагорного Карабаха. В Ереване и Степанакерте (Ханкенди) заявили, что подачу газа прекратил Азербайджан. В компании «Азеригаз» отметили, что Баку не имеет отношения к прекращению газоснабжения.
- Конфликт между Баку и Ереваном о принадлежности Нагорного Карабаха длится много лет. В ходе войны начала 90-х годов ХХ века армянские сепаратисты заняли азербайджанские территории, на которых проживает преимущественно армянское население. Тогда погибли около 30 тысяч человек. Дипломатическим путем урегулировать конфликт не удалось, и в сентябре 2020 началась новая война. Она продлилась шесть недель и закончилась подписанием соглашения о прекращении огня при посредничестве России.
- По соглашению, отдельные территории Нагорного Карабаха и семь смежных районов были возвращены Азербайджану. В регионе размещены, по некоторым оценкам, 2000 российских миротворцев.
- Новый маршрут Лачинского коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом, был задействован в конце августа. На дороге дислоцируются российские миротворцы.
- Соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» и фонда «Идея», российский бизнесмен Рубен Варданян в начале сентября объявил, что решил отказаться от российского гражданства и поселиться в Нагорном Карабахе. В начале октября лидер НКР Араик Арутюнян предложил 54-летнему бизнесмену занять пост государственного министра. Варданян принял предложение и 4 ноября официально возглавил правительство. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает с резкой критикой Варданяна.
Киев: Россия готовит новое наступление в 2023 году
Ряд высокопоставленных украинских военных и политиков выступили с заявлениями о том, что не исключают в ближайшие месяцы наступательных операций российских войск.
Так, министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете Guardian отметил, что ожидает масштабного российского наступления не позднее февраля.
Он считает, что из 300 тысяч россиян, попавших под мобилизацию, половина была брошена на фронт с минимальной подготовкой, а вторая часть мобилизованных сейчас проходит обучение в тренировочных лагерях. На подготовку уходит не менее трёх месяцев.
«Значит, следующую волну наступления пытаются начать скорее всего в феврале, как и в прошлом году. Это их план», — сказал Резников.
По мнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного российское наступление может начаться уже в январе.
«В лучшем случае [это начнется] в марте, в худшем — в конце января», — сказал Залужный в интервью The Economist. При этом он не исключает, что новое наступление российских войск может начаться не на Донбассе, как предполагали многие эксперты, а по направлению на Киев, а также на юге Украины.
По мнению аналитиков американского Института изучения войны, Россия может создавать условия для проведения нового наступления в Украине, возможно, на Киев, зимой 2023 года. При этом атака с территории Беларуси в настоящее время не является неизбежной, отмечают они.
По мнению главы Национальной разведки США Аврил Хейнс, активные боевые действия возобновятся к весне.
Оценки украинских официальных лиц и ISW основаны на заявлениях и действиях Кремля. Они считают, что президент России Владимир Путин продолжает преследовать главные цели военной операции – восстановления контроля над Украиной и обеспечения крупных территориальных уступок. Для этого президент России использует многочисленные механизмы, призванные заставить украинцев вести переговоры на условиях Москвы.
- Путин неоднократно говорил, что так называемая специальная военная операция «идёт по плану», этот тезис он повторял и после российских отступлений. При этом, в чём состоит план и когда по плану операция должна закончиться, он не уточнял. На встрече с членами президентского Совета по правам человека Путин заявил, «спецопреация» может стать «длительным процессом». При этом он назвал её «значимым результатом» аннексию Россией ряда территорий Украины, которую не признаёт подавляющее большинство стран в мире.
- В конце лета — начале осени Украина перешла в наступление, в результате которого вернула обширные территории, включая Херсон — единственный областной центр, который России удалось захватить после начала полномасштабного вторжения. К концу ноября фронт стабилизировался, в том числе из-за осенней распутицы.
«Вёрстка»: сотрудников «Газпрома» и «Роснефти» не пускают за границу
Сотрудникам российских нефтегазовых государственных компаний запретили выезжать за границу. Об этом сообщает "Верстка" со ссылкой на источники в "Газпроме" и "Роснефти". Причём, в первом случае речь идёт обо всех сотрудниках, во втором - только о руководящем звене.
Как рассказал изданию руководитель среднего звена из петербургского офиса "Газпрома", "неофициально запретили" ездить "даже в Турцию", причем это касается даже ближайших родственников - супругов и детей. Другой собеседник "Вёрстки" подтвердил, что сотрудникам компании запретили любые поездки за границу. "Последствия не озвучили. Но мы умные". Он утверждает, что за исполнением распоряжения будет следить служба безопасности "Газпрома".
О запрете стало известно несколько дней назад. "У многих уже куплены билеты и забронированы отели на новогодние праздники. Но выехать нельзя даже на лечение, не то, что в отпуск. Люди очень недовольны", - цитирует издание своего собеседника в российском газовом концерне.
Аналогичный запрет в отношении менеджмента появился и в "Роснефти", пишет "Верстка" со ссылкой на начальника одного из отделов госкомпании. По его словам, сотрудников крупнейшей нефтяной компании России якобы обязали подписать дополнительное соглашение, которое запрещает любые поездки за границу.
На этой неделе член Совета Федерации Андрей Клишас сообщил, что до конца года в Госдуму будет внесён законопроект, который вводит запрет на удалённую работу из-за границы для россиян, занятых в госсекторе, сфере информационной безопасности и ряде других важных для государства областей.
Крупные российские компании, как пишет "Вёрстка" со ссылкой на сотрудников пяти организаций, уже сейчас негласно ограничивают возможности удалённой работы из-за рубежа. В частности, нежелательным нахождение персонала за границей считают в Норникеле и Сбербанке.
- После начала вторжения в Украину, а затем после объявления мобилизации Россию покинули сотни тысяч человек трудоспособного возраста, в том числе бизнесмены, IT-специалисты, научные сотрудники. Сколько из них остались за границей – достоверно неизвестно.
Украинский омбудсмен просит власти Грузии пустить его к Саакашвили
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призывает власти Грузии допустить его к заключенному Михаилу Саакашвили. Об этом сообщило издание «Украинская правда».
«Состояние здоровья Михаила Саакашвили значительно ухудшилось. Считаю необходимым, лично, как омбудсмену Украины, убедиться, что его жизни нет угрозы. Призываю власти Грузии допустить меня к гражданину Украины, который сейчас находится в медицинском центре «Вивамеди» в Тбилиси», – написал Лубинец в телеграм-канале.
По его словам, критическое состояние, в котором сейчас находится украинский гражданин Михаил Саакашвили, «вызывает тревогу и беспокойство».
«Поэтому грузинская сторона должна обеспечить его надлежащей медицинской помощью и надлежащими условиями содержания в медицинском учреждении. Или способствовать переводу в европейские или американские медицинские учреждения», – добавил он.
Лубинец заверил, что Украина будет уделять максимум внимания соблюдению прав и интересов своих граждан, находящихся за рубежом.
После задержания Михаила Саакашвили осенью прошлого года с ним несколько раз встречалась омбудсмен Людмила Денисова. Однако в ноябре власти Грузии не пустили её к голодающему Саакашвили, заявив, что «законодательство Грузии не предусматривает допуска украинского омбудсмена» к заключенному.
В мае текущего года Людмилу Денисову освободили от должности украинского омбудсмена. СМИ тогда писали, что она якобы распространяла недостоверную информацию о фактах сексуальных преступлений солдат российской армии против украинских граждан.
Блогер, обвиненный в Абхазии в госизмене, получил гражданство Грузии
Блогер Даур Буава, которого власти самопровозглашенной республики Абхазия обвинили в государственной измене, получил гражданство Грузии. Об этом он сообщил в социальных сетях.
Буава говорит, что стал гражданином Грузии по упрощенной процедуре, а с января, по его словам, эта форма будет дополнительно упрощена для «людей с оккупированных территорий».
«Официальный Тбилиси считает народ Абхазии своими согражданами, также это относится и к Самачабло. Для получения гражданства (необходимо) собрать небольшой пакет документов, подтверждающий твою личность», – рассказал Буава.
Даур переехал в Тбилиси прошлой осенью. Он стал одним из основателем молодежного движения «Амра».
Буава ведет аккаунт в тиктоке, который и лег в основу предъявленных ему обвинений. В абхазской СГБ считают, что его видео направлены «в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности» самопровозглашенной республики.
«Автор видеосюжетов, находясь на территории Грузии, в проводимой пропаганде выделяет будущие положительные аспекты присоединения Республики Абхазия к Грузии, тем самым оказывает иностранному государству помощь в проведении враждебной деятельности, с посягательством на суверенитет и безопасность Республики Абхазия», – говорилось в заявлении СГБ.
В Сухуми также заявили, что Буава на территории России был объявлен в федеральный розыск за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. Блогер говорит, что это «ложь чистой воды», а в России он учился и свободно пересекал российско-абхазскую де-факто границу.
Евросоюз согласовал девятый пакет санкций в отношении России
Страны Евросоюза согласовали девятый пакет санкций в отношении России в связи с её вторжением в Украину. Об этом сообщил редактор Радио Свобода/Радио Свободная Европа по европейским вопросам Рикард Йозвяк.
Ранее сообщалось, что ограничительные меры девятого пакета санкций могут коснуться поставок в Россию любых беспилотных летательных аппаратов и моторов для них. Также запрет на поставку моторов может распространиться и на те страны, которые, по мнению ЕС, могут продать их России, такие как Иран.
Евросоюз может ввести запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, а также ужесточить экспортный контроль за поставкой в Россию товаров и гражданских технологий, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.
- 5 декабря в силу вступил восьмой пакет санкций ЕС против России, включающий введение предельной цены на российскую нефть, перевозимую танкерами. Ограничения предусматривают и полный запрет для стран ЕС с этой даты закупать в России нефть, поставляемую морским путём. На трубопроводную нефть запрет пока не распространяется. Россия заявила, что откажется поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут потолок цен. На данный момент, однако, ни о каких формальных решениях Москва не объявляла.
- Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на это Евросоюз принял уже восемь пакетов санкций в отношении Москвы. Ни один из них не включает эмбарго на российский газ. При этом Россия прекратила поставки в несколько стран ЕС, а некоторые страны сами отказались от российского газа. Также США и страны Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими компаниями.
В Стамбуле тысячи жителей протестуют против приговора мэру
Тысячи жителей Стамбула второй день подряд вышли на акцию протеста в поддержку мэра города Экрема Имамоглу. Ранее суд приговорил его к двум годам и семи месяцам тюрьмы за оскорбление представителей Центризбиркома.
Обвинения против Имамоглу связаны с выборами мэра Стамбула в 2019 году. Тогда политик выиграл и первые выборы, которые состоялись 31 марта, но были отменены ЦИК, и вторые – 23 июня. После победы Имамоглу назвал "дураками" тех, кто отменил выборы 31 марта.
Вынесение приговора откладывали несколько раз, но 14 декабря суд вынес вердикт. Помимо лишения свободы судья запретил Имамоглу заниматься политической деятельностью.
Имамоглу считают вероятным соперником Реджепа Эрдогана на президентских выборах в 2023 году. Если решение суда вступит в силу, то политика отстранят от должности мэра Стамбула и запретят участвовать в выборах.
Приговор пока не является окончательным, требует утверждения в апелляционной инстанции и может быть обжалован, в том числе в Конституционном суде Турции.
Шалва Папуашвили встретился с премьер-министром Азербайджана
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым.
«Основными темами встречи стали парламентские связи, плодотворное сотрудничество в торгово-экономической сфере, образовании, науке и культуре. Подчеркнута важность мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.
В разговоре также были затронуты важные транзитно-транспортные и энергетические функции Южного Кавказа и проекты, которые при участии Азербайджана и Грузии обеспечивают связь Азии с Европой», - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой парламента.
Босния и Герцеговина получила статус кандидата на вступление в ЕС
Босния и Герцеговина получила статус кандидата на вступление в ЕС. Соответствующее решение приняли участники саммита Евросоюза на встрече в Брюсселе в четверг, 15 декабря.
Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в ЕС в 2016 году. В октябре 2022 года Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза предоставить стране статус кандидата. Глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель тогда заявил, что решение связано с надеждой на радикальные реформы в стране.
Босния и Герцеговина – одно из беднейших европейских государств. Оно до сих под переживает последствия войны 1990-х годов на Балканах. Примерно половину населения страны составляют боснийские мусульмане, треть сербы, около 15% - хорваты. Во главе государства стоит президиум – триумвират из представителей каждой из основных этнических групп. Все они по очереди раз в восемь месяцев становятся председателями президиума.
После получения Боснией и Герцеговиной статуса кандидата на вступление ЕС, единственной балканской страной без такого статуса остаётся частично признанное Косово. Но сегодня косовские власти передали в Праге председательствующей в Совете ЕС Чехии заявку на вступление в сообщество.
Путин исключил из фонда «Круг добра» Чулпан Хаматову и Ксению Раппопорт
Владимир Путин исключил из попечительского совета благотворительного фонда «Круг добра» актрис и общественных деятелей Чулпан Хаматову и Ксению Раппопорт.
Одновременно с этим в совет включены детский омбудсмен и член президиума генерального совета партии «Единая Россия» Мария Львова-Белова, бывший хоккейный вратарь и депутат Госдумы от «Единой России» Владислав Третьяк, а также космонавт Олег Новицкий. Соотвествующий указ президента РФ опубликован на сайте Кремля.
Фонд «Круг добра» был создан в январе прошлого года для помощи детям с редкими и тяжелыми заболеваниями. На данный момент только через него возможны закупки дорогостоящего препарата «Золгенсма» для детей со спинально-мышечной атрофией.
В 2020-м году, анонсируя создание благотворительной организации, Путин заявлял, что она будет финансироваться за счет повышения налогов для тех россиян, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год.
- Актриса и учредитель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова в 2012 году публично поддержала кандидатуру Владимира Путина на президентских выборах. После начала российской военной агрессии в Украине Хаматова выступила против войны и политики российского президента. В марте актриса уехала из России и сейчас проживает в Риге. Свое решение она объяснила, в частности, нежеланием «играть по тем правилам, что ей будут диктовать» и «просить прощения за то, что она не поддержала начало военной операции».
- Ксения Раппопорт также выступила против войны. Кроме того, она приняла участие в нескольких акциях поддержки политических заключенных. В 2015 году Владимир Путин наградил Раппопорт званием «Народного артиста Российской Федерации».
Министр обороны Армении представил послу США ситуацию вокруг Лачинского коридора
Министр обороны Армении Сурен Папикян 15 декабря принял чрезвычайного и полномочного посла США в Армении госпожу Линн Трейси в связи с завершением ее дипломатической миссии в стране.
Как сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении, Папикян представил послу последние развития в регионе, в частности, блокировку Азербайджаном 12 декабря Лачинского коридора и возникшие в результате этого серьезные гуманитарные проблемы.
Была подчеркнута необходимость соответствующего реагирования международного сообщества на сложившуюся ситуацию, сообщает Минобороны РА.
Собеседники обменялись мнениями по ряду вопросов двустороннего сотрудничества, а также региональной безопасности.
Министр обороны также представил обстановку, сложившуюся на передовой в результате последней азербайджанской военной агрессии.
С 12 декабря перекрыта единственная дорога, соединяющая непризнанный Нагорный Карабах с Арменией и миром. Азербайджанцы, перекрывшие Лачинский коридор в районе Шуши и называющие себя независимыми экологами, прямо посреди дороги установили палатки. Дорога закрыта и для автомобилей экстренных служб.
В Украине убит участник «ЧВК Вагнера» из банды Аслана Гагиева
В конце ноября на войне в Украине был убит уроженец самопровозглашенной республики Южная Осетия Олег Дзарахохов. Об этом сообщили несколько телеграм-каналов. В 2016 году Дзарахохова приговорили к 19 годам колонии за несколько убийств, бандитизм и организацию преступного сообщества – он возглавлял одну из группировок крупнейшей в стране ОПГ Аслана Гагиева.
Как пишет телеграм-канал «ZRFV», Дзарахохов был завербован в колонии представителями «ЧВК Вагнера». По информации телеграм-канала «Военкор Ярем», Дзарахохов, известный по прозвищу «Колобок», получил позывной «Ташай» – 24 ноября он якобы был тяжело ранен после минометного обстрела, после чего скончался. Его представили к медали «За Отвагу».
Кавказ.Реалии обратился к авторам канала для уточнения источника данной информации, но на запрос редакции там не ответили.
Напомним, согласно вынесенному приговору Верховного суда Северной Осетии, с 2011 по 2013 годы Дзарахохов принял участие в убийстве шести человек, двух покушениях на убийство, причинении тяжкого вреда здоровью, а также повреждении чужого имущества.
Кроме того, как писал «Коммерсант» в 2015 году, Дзарахохов организовал расстрел в Беслане траурной процессии на похоронах убитого бандой Алана Торчинова, в результате чего скончались четыре человека.
При вынесении приговора суд учел, что Дзарахохов активно сотрудничал со следствием и признал свою вину. Кроме того, на тот момент у него было двое малолетних детей и медаль «За отвагу» – подсудимому назначили минимально возможный срок.
- В Южном военном окружном суде продолжается рассмотрение дела в отношении Аслана Гагиева. Его обвиняют в организации крупнейшего в стране преступного сообщества, в которое входили несколько группировок. Их участники совершали заказные убийства высокопоставленных чиновников, сотрудников правоохранительных органов, крупных бизнесменов и криминальных авторитетов. Всего Гагиева считают причастным как минимум к 60 убийствам.
- Гагиев создал на территории Северной Осетии три вооруженные банды, которые возглавили ранее осужденные Олег Дзарахохов, Бахром Секинаев, а также находящийся сейчас в международном розыске Денис Кокоев. Аслан Гагиев в июне 2018 года был экстрадирован из Австрии в Россию и арестован.
- В первые же дни рассмотрения дела Аслан Гагиев признался в убийстве вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева, назвав заказчиком преступления бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Зураба Макиева. Макиев продолжает отрицать связь с Гагиевым.
- После начала полномасштабного российского военного вторжения на территорию Украины СМИ неоднократно сообщали об участии в боевых действиях осужденных из разных регионов РФ.
- Кавказ.Реалии неоднократно писал о вербовке заключенных южных и северокавказских колонии в состав «ЧВК Вагнера». Ранее редакция выяснила, по каким статьям были осуждены согласившиеся отправиться на войну в Ставропольском крае, Северной Осетии, Краснодарского края.
В Перу ввели чрезвычайное положение из-за массовых протестов
Новые власти Перу объявили чрезвычайное положение на 30 дней в ответ на массовые протесты, начавшиеся в стране после объявления импичмента президенту Педро Кастильо.
Декрет был принят на заседании правительства Перу. Согласно документу, перуанцы на месяц лишаются права свободно собираться и передвигаться по стране. Полиции разрешено при поддержке военных проводить обыски в домах без судебного ордера. Кроме того, правительство обсуждает введение ночного комендантского часа.
По словам министра обороны Перу, принятые меры направлены на поддержание порядка, защиту тысяч семей и экономики страны.
Протесты в Перу начались на прошлой неделе – после того, как Конгресс страны объявил импичмент президенту Педро Кастильо. Кастильо попытался распустить Конгресс, однако тот проголосовал за отставку самого Кастильо. Сейчас он находится под стражей по обвинению в злоупотреблении властью и попытке госпереворота. Его место заняла бывшая вице-президент Дина Болуарте.
Участники протестов перекрывают улицы и парализуют аэропорты, требуя свободы Кастильо, отставки Болуарте и назначения досрочных всеобщих выборов. Также сообщается о поджогах несколько полицейских участков, региональных прокуратур и налоговых управлений. В ходе столкновений с полицией были застрелены как минимум восемь человек, в том числе несколько подростков, раненых – более двадцати.
Болуарте сообщила, что всеобщие выборы могут быть назначены на декабрь 2023 года. Ранее она заявляла, что намерена остаться на президентском посту до 2026 года – официального окончания полномочий Кастильо.
- Педро Кастильо был избран президентом Перу в июне 2021 года с результатом 51,2%. С тех пор Конгресс дважды пытался объявить ему импичмент – и только третья попытка оказалась успешной.
- Дина Болуарте стала первой женщиной на посту президента Перу. Хотя с 2011 года второе место на президентских выборах стабильно занимала Кейко Фухимори – дочь Альберто Фухимори, президента Перу в 1990-е. Каждый раз она проигрывала победителю 3% и меньше.
Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа
Европейский парламент признал массовый голод 1932–33 годов – Голодомор – актом геноцида народа Украины. За принятие соответствующей резолюции проголосовали 507 депутатов Европарламента, против выступили 12, еще 17 воздержались.
"Европейский парламент признает Голодомор, искусственный голод 1932-1933 годов в Украине, вызванный сознательными действиями советского режима, геноцидом против народа Украины" , – отмечается в тексте резолюции.
Европарламент также осуждает вновь совершаемые против украинского народа преступления России, в том числе целенаправленное уничтожение гражданской энергетической инфраструктуры Украины в зимний период.
"Резолюция обвиняет нынешний российский режим в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины, стремлении ликвидировать Украину, как национальное государство, и уничтожении самобытности и культуры ее народа", – говорится в пресс-релизе.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский парламент принять резолюцию максимальным большинством голосов.
"Я знаю, что завтра вы будете рассматривать вопрос о признании Голодомора геноцидом украинского народа. И я призываю вас поддержать такое признание максимальным большинством голосов для установления справедливости", – сказал Зеленский во время выступления на церемонии вручения премии Сахарова.
Аналогичные резолюции уже приняли целый ряд стран. 30 ноября Бундестаг – нижняя палата парламента Германии – признал Голодомор геноцидом украинского народа. Ранее такое же решение приняли сенат Ирландии и парламенты Молдовы и Румынии. США приняли соответствующую резолюцию еще в 2018 году.
- Голодомор – массовый голод в Украинской ССР в 1932–1933 годах – был вызван политикой хлебозаготовок и конфискации всех продовольственных запасов у украинских крестьян, проводившейся советской властью. В результате голода погибло не менее 5 млн человек, точные цифры неизвестны. Многие историки сходятся во мнении, что речь шла о целенаправленно организованном советскими властями голоде на территории Украины. Верховная рада Украины признала Голодомор геноцидом в 2006 году. Власти России выступают против такой оценки.
Соратники Саакашвили объявили голодовку в парламенте Грузии
Три депутата от оппозиционного «Единого Национального движения» объявили голодовку в парламенте — до тех пор, пока не будет принято решение о транспортировке экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу. Это Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе и Абдулла Исмаилов.
«Мы не можем смотреть равнодушно на кадры, обнародованные правительством. На них мы увидели, в каком ужасном состоянии третий президент страны и что на самом деле делает с ним правительство Грузии», — сказал Киркитадзе.
Он отметил, что во фракции были разногласия по поводу дальнейших действий, и решение о голодовке пока приняли только три депутата, передает агентство «Новости-Грузия».
«Были разногласия во мнениях, но мы приняли решение. Мы уверены, что протест будет нарастать как внутри, так и за стенами парламента», — сказал Киркитадзе.
Отметим, что накануне голодовку объявил и сам Саакашвили, однако спустя несколько часов прекратил её по просьбе европарламентариев.
Сегодня адвокат политика Шалва Хачапуридзе сообщил, что в целях безопасности Саакашвили больше не будет принимать продукты, прошедшие через пенитенциарную систему. В связи с подозрениями о возможном отравлении он будет использовать лишь ту еду, которую приносят члены его семьи.
Власти Грузии не признают тяжелое состояние Саакашвили спустя год и два месяца после ареста. Представители правящей партии и правительства утверждают, что экс-президент притворяется и занимается членовредительством, чтобы добиться выхода на свободу.
Пенитенциарная служба в среду выложила в открытый доступ видеокадры из клиники «Вивамеди», утверждая, что они демонстрируют, как бывший президент симулирует свое тяжелое состояние. Но соратники Саакашвили увидели на видеокадрах что он неестественно худой, с трудом передвигается и не может контролировать свое психофизическое состояние.
СМИ: требования азербайджанских активистов изменились
Азербайджанские активисты, пикетирующие единственную дорогу, связывающую непризнанную Нагорно-Карабахскую республику с Арменией, озвучили новое требование. Об этом пишет агентство Trend.
«Активисты, в частности, требуют установления отдельных постов пограничного и таможенного контроля на границе с Арменией в Лачинском направлении. Они подчеркивают, что на суверенных землях Азербайджана должны быть размещены КПП всех госструктур, в том числе МВД, Государственной пограничной службы и Госкомтаможни», – говорится в сообщении азербайджанского информагентства.
Активисты говорят, что «перевозка вооружения на территорию Азербайджана допускаться не будет». Они утверждают, что через Лачинский коридор в Карабах завозят мины.
По информации СМИ, накануне четыре сотрудника компании, занимающейся ремонтно-строительными работами, подорвались на противопехотной мине в Кельбаджарском районе Азербайджана. Четверо военнослужащих, направлявшихся на место происшествия, также подорвались на мине. Один из них погиб, трое получили травмы различной степени тяжести.
Отметим, что Нагорный Карабах находится в фактической блокаде уже четвертый день. Ранее пикетчики говорили, что они протестуют против действий российских миротворцев, которые якобы прикрывают незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на контролируемых ими территориях.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня встретился в Баку с представителями дипкорпуса. По его словам, «ответ на требования экоактивистов Азербайджана все еще не дан».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в «прямом и грубом» нарушении трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Подчеркнув, что Азербайджан сначала заблокировал Лачинский коридор, а затем закрыл газопровод, снабжающий Нагорный Карабах природным газом, премьер-министр Армении назвал действия Баку провокационными.
Русская служба Би-би-си указывает, что по внешним признакам акция выглядит скорее политической, чем экологической. Что касается экологии, то в Азербайджане есть другие не менее серьезные проблемы, чем состояние карабахских месторождений, говорится в статье Би-би-си.
Установлен новый рекорд по объему денежных переводов из России в Грузию
В ноябре по системам денежных переводов из России в Грузию была переведена рекордная сумма – 316 миллионов долларов, сообщил грузинский Нацбанк.
Эта сумма на 819% больше, чем в ноябре прошлого года, пишет агентство «Новости-Грузия».
Суммы, переведенные из Российской Федерации, составляют 60,66% от общего объема денежных переводов.
С начала года по системам денежных переводов из России было переведено в Грузию 1,75 млрд долларов — для сравнения, за весь прошлый год этот показатель составил 411 миллионов.
Всего из разных стран в ноябре в Грузию было переведено 521,2 млн долларов, в лари это почти полтора миллиарда – это также рекордный показатель. По сравнению с ноябрем прошлого года рост составил 151,4%.
Денежные переводы из России значительно выросли после начала войны в Украине и прибытия в Грузию российских граждан. До марта из России в Грузию переводилось до 30 миллионов долларов, но уже в мае показатель вырос более чем в десять раз, составив почти 314 миллионов.
В дальнейшем сумма переводов уменьшалась, но с сентября, после объявления мобилизации в России и второй волны переезда россиян в Грузию, объемы переводов снова возросли.
В Цхинвали отменили новогодние мероприятия – «как в регионах России»
Новогодние мероприятия в этом году в Южной Осетии пройдут в ограниченном формате, «как почти во всех регионах России», заявила министр культуры самопровозглашенной республики Рада Дзагоева. По её словам, оставили лишь часть торжеств, которые рассчитаны на детей.
«Министерство культуры республики не проведёт традиционные концерты на центральной площади в канун Нового года и в новогоднюю ночь. Не будет ни фейерверков, ни массовых гуляний. Единственное, что из ранее запланированного на Новый год остаётся неизменным – это мероприятия для детей. В Госдрамтеатре 23 декабря пройдёт традиционная Посольская елка, в последние дни уходящего года пройдёт открытие республиканской ёлки, а в первые дни Нового года в Госдрамтеатре пройдут показы детского мюзикла», – сказала в комментарии агентству «Рес» Дзагоева.
Она добавила, что решение о внесении ограничений в план новогодних мероприятий согласовано с руководством республики.
Как сообщалось ранее, почти все регионы России приняли решение частично отменить праздничные мероприятия по случаю Нового года – в первую очередь традиционные фейерверки и корпоративы. Но часть торжеств, рассчитанные на детей, все же состоится, пишет ТАСС.
- По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли как минимум 20 уроженцев Южной Осетии. Это – российские военнослужащие и добровольцы: Владимир Козаев, Марат Джиоев, Ремик Каджаев, Алан Дудаев, Олег Алборов, Ацамаз Джиоев, Ацамаз Бестаев, Роланд Цховребов, Алан Багаев, Алан Тедеев, Алим Лохов, Инал Кортиев, Андрей Бакаев, Руслан Бесаев, Руслан Казиев, Радислав Хугаев, Роберт Кулумбегов, Ахмат Засеев, Альберт Джуссоев и Иван Елбакиев.
Михаил Саакашвили: «Сломать меня вы не сможете»
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал решение Специальной пенитенциарной службы опубликовать видеозаписи его пребывания в клинике «Вивамеди».
«Вчера система перед всем миром окончательно опозорилась. Хочу обратиться ко всем, кто считает себя человеком с чувством достоинства. Я надеюсь на вашу человечность. Видели ли вы в какой-нибудь стране мира, в том числе в России, такую дикость и безобразие? Больше всего мне жаль медперсонал, взятый в заложники бандой разбойников и всячески ими терроризируемый. Что бы со мной ни случилось, меньше всего в этом будут виноваты врачи, и пусть никто не пытается свалить все на них. Что касается меня, то вы можете осуществить анонсированный вами план убийства, но сломать меня вы не сможете», – говорится в письме Саакашвили.
Сын Михаила Саакашвили считает, что больше всего радуются положению его отца российский политический истеблишмент и российские СМИ.
«Российский политический истеблишмент вполне доволен теми экстремальными страданиями, которые мой отец перенес за последний год», — сказал Эдуард Саакашвили.
«Очевидно, что у правительства Грузии есть своя политическая программа, но если вы посмотрите российское государственное телевидение, которое освещает ситуацию с моим отцом — факт, что они рады и развлекаются тем, в каком он состоянии, и что он заключенный», — добавил он.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Эдуард Саакашвили напомнил, что его отец впервые в истории Грузии мирно передал власть в стране путем выборов, при этом зная, что новые власти будут его преследовать. Ему ничего не угрожало за пределами Грузии, ни США и ни одна страна в Европе не пошла бы на экстрадицию. Но он все равно вернулся на родину, отметил сын Михаила Саакашвили.
Сегодня Михаил Саакашвили находится в гораздо более тяжелом положении, он не может передвигаться самостоятельно, заявила член «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе.
«Государство нарушает права Михаила Саакашвили, государство нарушает права личного пространства человека. Публикация без его согласия каких-либо кадров или видеозаписей скрытого наблюдения является катастрофой и уголовным преступлением», – добавила она.
Посол США в Грузии Келли Дегнан говорит, что «правительство обязано обеспечить защиту прав Михаила Саакашвили, предоставить ему необходимую медицинскую помощь, психологическую заботу и справедливый суд».
В Службе защиты персональных данных заявили, что приступили к изучению вопроса об огласке личных данных бывшего президента Грузии.
«14 декабря 2022 года Специальная пенитенциарная служба, государственное подразделение системы Министерства юстиции Грузии, обнародовала видеозаписи пребывания Михаила Саакашвили в медицинском учреждении…. Служба защиты персональных данных изучит вопрос в установленные законом сроки и проинформирует общественность о результатах», – говорится в сообщении.
В Новосибирске отменили два концерта Валерия Меладзе
В Новосибирске отменили два концерта певца Валерия Меладзе, которые ранее перенесли с мая 2022 года на апрель 2023. В начале российского военного вторжения в Украину Меладзе призвал прекратить боевые действия.
Об отмене концертов Меладзе говорится на сайте бронирования билетов, которые продавались вплоть до 7 декабря. Концерты в рамках юбилейного тура должны были состояться 26 и 30 апреля в новосибирском ДК Железнодорожников. Деньги обещают вернуть покупателям на карты в течение 30 рабочих дней. Сам певец и его менеджмент отмену концертов пока не комментировали.
В первый день войны в Украине Валерий Меладзе записал видеообращение, в котором призвал прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. "Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить", - сказал Меладзе. Брат певца – композитор Константин Меладзе имеет звание заслуженного деятеля искусств Украины.
В августе депутат Государственной думы от Красноярского края Юрий Швыткин обратился в Следственный комитет с заявлением на организаторов концерта Валерия Меладзе, который прошёл в одном из московских клубов.
- Ранее СМИ сообщили о существовании списка "запрещённых в России артистов", которые выступали против войны в Украине. Среди "запрещенных" артистов и групп есть ДДТ, Земфира, Noize MC, Оксимирон, "Машина времени", "Аквариум", "Каста", "Би-2", "Несчастный случай", Валерий Меладзе, Anacondaz, Louna, "Порнофильмы", "Ногу Свело!", "Кровосток", "Элизиум", "2Маши", Манижа, Монеточка, Гречка, Face, Моргенштерн, IC3PEAK, Little Big, Вася Обломов, "Дора", "Алоэ Вера" и другие. Почти все из музыкантов столкнулись с отменой концертов в России.
Родственники задержанных по делу Джабиева требуют их освобождения
У здания Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне вечером собрались родственники задержанных по делу Инала Джабиева, сообщил источник «Эха Кавказа».
Родственники требуют немедленного освобождения лиц, заключенных под стражу. С ними встретился югоосетинский президент Алан Гаглоев.
Напомним, что пятерых фигурантов уголовного дела, которые ранее находились под подпиской о невыезде, в конце октября задержали по вновь открывшимся обстоятельствам. Еще двоим обвиняемым изменили меру пресечения – их отпустили под подписку о невыезде. Среди них – Ацамаз Наниев – племянник бывшего главы МВД Игоря Наниева, по подозрению в нападении на которого в августе 2020 года задержали Инала Джабиева, Николая Цховребова и Герсана Кулумбегова.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. Он был жестоко избит в изоляторе временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД. Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы».
- В сентябре Цхинвальский городской суд удовлетворил ходатайство о возвращении уголовного дела в Генпрокуратуру. Югоосетинский лидер Алан Гаглоев заявлял, что дело Инала Джабиева необходимо довести «до логического законного конца».
- В июле текущего года Верховный суд прекратил уголовное дело в отношении Николая Цховребова и Инала Джабиева, которые проходили подозреваемыми по делу о покушении на бывшего главу МВД Игоря Наниева.
WP: США могут передать Украине оборудование для «умных» бомб
США могут передать Украине электронное оборудование, которое превращает неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные" бомбы, способные с высокой степенью точности поражать позиции противника. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников.
Комплект оборудования, так называемый "совмещённый боеприпас прямой атаки" Joint Direct Attack Munition (JDAM) включает в себя устройство глобального позиционирования (GPS) и может быть прикреплен к различным видам оружия. Американские военные использовали эту технологию для авиабомб весом до 900 кг.
Издание отмечает, что пока не ясно, одобрил ли президент США Джо Байден или кто-либо из его главных советников по национальной безопасности предложение передать JDAM Украине.
Собеседники газеты также не уточнили, в каких системах из арсенала ВСУ эти комплекты могут использоваться. Дело в том, что на вооружении украинской армии много техники советского образца.
Ранее США уже оснащали Украину передовым вооружением, в том числе высокоскоростными противорадиолокационными ракетами HARM и высокоточными ракетными системами HIMARS.
В конце октября США передали Украине первые два зенитных ракетных комплекса NASAMS - новейшую систему противовоздушной обороны средней дальности .
13 декабря телеканал CNN и агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщили, что администрация президента США готовится передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot – самое современное средство противовоздушной обороны. Система рассчитана на поражение целей, летящих со сверхзвуковой скоростью, и может одновременно отслеживать до 125 целей и наводить ракеты на шесть из них.
- США и ЕС ускорили поставки средств противовоздушной обороны Украине после массированных ракетных обстрелов и атак дронов со стороны России начиная с 10 октября.
Сейм Польши признал Россию страной, которая поддерживает терроризм
Нижняя палата Национальной Ассамблеи Польши признала Россию государством, которое поддерживает терроризм. Об этом говорится в одобренном в среду Сеймом постановлении.
Как указано в документе, Россия "систематически нарушает права человека, международное право и Устав ООН, ряд других обязательств", "атакует территории других государств, совершает вооруженные нападения, военные преступления и геноцид". Также отмечается, что Россия "занимается враждебной экономической деятельностью", в частности, в сфере энергетики.
Ранее в связи с российским военным вторжением в Украину парламенты нескольких стран объявили Россию спонсором терроризма или террористическим режимом. Такую же резолюцию одобрил и Европейский парламент.
В Конгресс США уже несколько раз вносились аналогичные документы, однако ни один из них до сих пор не был принят. При этом недавно комитет американского Сената по международным отношениям одобрил резолюцию о признании действий России против Украины геноцидом украинского народа. Инициаторы документа предложили президенту Джо Байдену ввести санкции в рамках "акта Магнитского" против людей, причастных к геноциду.
Россия отрицает, что ее военные намеренно убивали мирных жителей в Украине. Распространение информации об убийствах может грозить уголовным преследованием по статье о фейках об армии.
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