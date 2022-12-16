Россия нанесла ракетный удар по Украине. Многие города без света

Почти на всей территории Украины утром в пятницу была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о пуске российскими военными крылатых ракет.

Взрывы были слышны в Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщил о попадании в объекты в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах города. В Киеве начались перебои с централизованным водоснабжением.

Глава Харьковской областной администрации сообщил об ударах по объектам инфраструктуры в Харькове. Город полностью остался без электричества, как и Полтава, Кременчуг и ряд других городов. Экстренные отключения электричества наблюдаются почти во всех регионах, в том числе в Киеве.

Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге, Днепре, Запорожье и Виннице. В Кривом Роге, как сообщили местные власти, одна из ракет попала в жилой дом. Погибли не менее двух человек, известно о пятерых раненых.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате ракетной атаки повреждены объекты энергетики на востоке и юге страны.

В Воздушных силах Украины сообщили, что по территории страны было выпущено более 60 ракет. В атаке участвовали самолёты Ту-95, Ту-22М3 и Су-35, а также из акватории Чёрного моря с кораблей были выпущены ракеты "Калибр". Утвеждается, что стратегические бомбардировщики впервые выпустили ракеты непосредственно из района аэродрома в Энгельсе, где они базируются.

Речь идёт об очередной массированной российской ракетной атаке по объектам энергетики. Последний подобный удар по многим областям Украины наносился 5 декабря. 11 декабря была совершена целенаправленная атака беспилотников на Одессу.