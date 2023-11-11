В Украине разрешили демонтировать памятники Пушкину и ряд других

Правительство Украины разрешило демонтировать памятники поэту Александру Пушкину, а также ряду российских и советских деятелей, установленных в Киеве и других городах страны. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и информационной политики Украины.

Согласно решению правительства, из государственного реестра памятников культурного наследия национального значения исключаются памятник поэту Александру Пушкину на Берестейском проспекте в Киеве, памятник большевику Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко, а также могилы генерала армии Николая Ватутина в Мариинском парке украинской столицы.

Из реестра убрали также памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Михаилу Воронцову в Одессе, полководцу Александру Суворову в Измаиле, адмиралу Федору Ушакову в Херсоне, памятник «Украина - освободителям» в Ужгороде и комплекс «Борцам революции» в Луганске.

После удаления того или иного монумента из реестра местные власти могут начать его демонтаж.

После российского полномасштабного вторжения в Украине меняют названия населенных пунктов, улиц, скверов и парков, а также убирают памятники и мемориальные доски, которые связаны с Россией или Советским Союзом. В марте Верховная Рада Украины приняла закон, запрещающий давать географическим объектам названия, связанные с Россией, отмечает «Настоящее время».