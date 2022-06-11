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В Украине убит похищенный кадыровцами и насильно отправленный на войну житель Чечни
На войне в Украине убит житель чеченского села Серноводское Шамиль Сасламбеков. Предположительно, его отправили в зону боевых действий принудительно – после похищения кадыровцами.
Как сообщает оппозиционное чеченское движение 1ADAT, Сасламбекова похитили из-за обвинений в употреблении психотропных веществ, ему поставили ультиматум: либо отправка в Украину, либо тюрьма по сфабрикованному уголовному делу. Житель Серноводского выбрал первый вариант.
Официального подтверждения гибели похищенного нет. В чеченских пунктах сбора контрактников для отправки в Украину корреспонденту Кавказ.Реалии заявили, что принимают желающих только на добровольных началах, без принуждения.
Представитель движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев сообщил редакции, что движение через свой телеграм-канал собирает статистику о кадыровцах, погибших в Украине, а также о тех, кто был отправлен туда против своей воли и был убит.
«Сасламбеков – первый, отправленный насильно, о гибели которого мы узнали. Между поездкой на войну и сфабрикованным уголовным делом он выбрал первый вариант. В Чечне уже несколько недель идут массовые похищения, похищенным ставят такой ультиматум. Цель – поставка пушечного мяса в Украину», – заявил собеседник.
- В ходе войны на территории Украины были убиты более 125 уроженцев Чечни – это лишь минимальные данные, полученные из «консервативной» оценки погибших, сообщил ранее телеграм-канал «Полный ПЦ», который ведет команда ликвидированного в России правозащитного центра «Мемориал».
- На данный момент Кавказ.Реалии известны имена 704 погибших в Украине военных из числа уроженцев или жителей юга России и Северного Кавказа. Это данные, основанные на публикациях в СМИ, заявлениях властей и информации от наших собственных источников. Реальные потери могут быть значительно больше.
Другие новости дня
Гарибашвили сравнил президента Грузии с деструктивной оппозицией
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили раскритиковал президента Саломе Зурабишвили после ее слов о бездействии правительства в процессе вступления страны в ЕС.
«Печально, что г-жа Саломе прямо повторяет высказывания этой деструктивной, вредительской оппозиции, врагов страны, и укладывается в их нарратив, что очень печально. Надеюсь, она лучше разберется в работе правительства», - заявил Гарибашвили журналистам.
Он также напомнил, что после подачи Грузией заявки на членство в ЕС у него состоялись переговоры со многими европейскими политиками, в том числе с противниками расширения объединения, а глава МИД Грузии провел до 20 встреч с коллегами из стран-членов Евросоюза, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Одновременно Гарибашвили заверил, что лично подписал абсолютно все обращения, поступившие в администрацию правительства по поводу зарубежных поездок Зурабишвили.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся с рабочим визитом в Брюсселе, в пятницу заявила, что после Бельгии она планировала посетить Польшу, Украину и Францию для переговоров о предоставлении республике статуса кандидата в члены ЕС, однако правительство не разрешило ей этого сделать.
- Разногласия по поводу визитов у президента и правительства возникают не впервые. В марте Зурабишвили заявила, что она была вынуждена отменить рабочие визиты в Европу из-за отказа правительства и вместо этого провести ряд личных встреч в Брюсселе и Париже. Тогда в правящей партии обвинили президента в нарушении Конституции, а позже в правительстве добавили, что президент противилась назначению ряда послов.
На встрече глав МИД ОДКБ Армения выразила недовольство
На состоявшемся сегодня в Ереване заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ОДКБ, в ходе которого не было недостатка в заявлениях о крепости возглавляемого Кремлем военного блока, Армения не стала скрывать своего недовольства. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что и спустя год после вторжения азербайджанских войск на территорию Армении вопрос реакции ОДКБ остается открытым.
«По итогам заседаний сначала в узком, а затем и расширенном составе мы обсудили с министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ тенденции развития ситуации в сферах международной и региональной безопасности, их влияние на безопасность наших государств. Затронули также вопросы совершенствования механизмов кризисного реагирования ОДКБ, что, как известно, является приоритетом председательства Армении в ОДКБ. В январе организация своевременно отреагировала на события в Казахстане, но до сих пор остается открытым вопрос в связи с вторжением азербайджанских войск на суверенную территорию Армении, начавшимся в мае 2021 года», - сказал глава МИД Армении.
Согласно 2-й статье Договора о коллективной безопасности, «в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств-участников либо угрозы международному миру и безопасности, государства-участники незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи таким государствам-участникам в целях устранения возникшей угрозы».
Официальный Ереван сразу после вторжения азербайджанских войск обратился в ОДКБ с просьбой начать консультации. На созванном на следующий же день, 13 мая, экстренном заседании Совета безопасности тогдашний исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян поручил главам МИД, Минобороны и Совбеза страны инициировать консультации в рамках ОДКБ по ситуации в Сюникской и Гегаркуникской областях Армении. Как отметил Пашинян, Ереван предпримет меры по началу консультаций, предусмотренных 2-й статьей Договора о коллективной безопасности, в частности по координации позиций стран-членов ОДКБ для принятия мер по устранению угрозы.
Год спустя азербайджанские вооруженные силы находятся на тех же позициях. Тогда ОДКБ не оказала какой-либо существенной помощи одному из своих членов-учредителей. Через полгода после майского вторжения, 14 ноября прошлого года, азербайджанцы предприняли новое наступление в направлении Сюника, в результате которого у армянской стороны были погибшие и раненые. Опять же, ОДКБ даже не выступила с осуждающим Азербайджан заявлением, пишет Радио Азатутюн.
В то же время министр иностранных дел Армении сегодня отметил важность сотрудничества с военным блоком. «Хотел бы подчеркнуть, что Армения была и остается приверженной активному, инициативному сотрудничеству в рамках ОДКБ, направленному на расширение сотрудничества между государствами-членами, в том числе на обеспечение развития внешнеполитической координации в рамках организации, а также на активизацию роли ОДКБ на международной арене», - сказал Мирзоян.
Подводя итоги ереванской встречи министров иностранных дел ОДКБ, генеральный секретарь альянса Станислав Зась заявил, что на самом деле на всех трех направлениях в зоне ответственности ОДКБ ситуация непростая, имея в виду центральноазиатское, кавказское и западное направления. Однако ситуация ухудшается на западном или, как сказал Зась, на восточноевропейском направлении. Напомним, что здесь Россия с февраля ведет войну против Украины при открытой поддержке Беларуси.
Министров иностранных дел стран-членов ОДКБ сегодня также принял премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в ходе встречи заявил, что Армения заинтересована в разблокировании региональных коммуникаций, и все дороги, которые должны быть открыты, будут действовать под суверенитетом стран, через которые они проходят. Руководитель Армении коснулся также карабахской проблемы, посчитав ключевым вопрос статуса Нагорного Карабаха.
В следующую пятницу в Ереване ожидается встреча секретарей советов безопасности стран-членов ОДКБ.
Гарибашвили пообещал «все сказать», если ЕС откажет Грузии
Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна ждет «справедливого решения» в ответ на заявку Грузии в ЕС и призвал дождаться окончательного ответа Брюссела.
«Мы являемся одной из самых цивилизованных наций… мы не попрошайничаем», - сказал Гарибашвили, отметив, что Грузия не требует ничего незаслуженного.
По его словам, заключение от Еврокомиссии ожидается 17 июня, а окончательное решение Евросоюза - 22-23 июня. «Если решение будет несправедливым, я оставляю за собой право «поднять завесу» и сказать все», - заявил Гарибашвили, не уточнив при этом, что конкретно он имеет в виду.
- Грузия и Молдова подали заявку на членство в ЕС 3 марта, вслед за Украиной, сообщает агентство «Новости-Грузия». В Грузии ожидание ответа ЕС проходит на фоне бурных дискуссий и упреков между властями и оппозицией.
- На этой неделе крайне критическую резолюцию по Грузии принял Европарламент. В ней, в частности, говорится о политизированном правосудии и содержится призыв к введению санкций в отношении основателя «Грузинской мечты», миллиардера Бидзины Иванишвили. В правительстве документ назвали «полным фейков и неточностей».
Премьер Грузии назвал «оскорбительной» и «иррациональной» резолюцию Европарламента
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «оскорбительной» резолюцию Европарламента с призывом к введению санкций против миллиардера Бидзины Иванишвили. «Конечно же, эта резолюция пропитана ложью, недостоверной информацией и является оскорбительной», - сказал премьер журналистам, пишет агентство «Новости-Грузия».
По его оценке, документ «лишен какого-либо рационализма и разумности» и в нем «очень много фактических неточностей и лжи». Здесь же он добавил, что роль резолюции «символическая». «Со всей ответственностью хочу разъяснить гражданам, что такая резолюция Европарламента, в процессе, в котором мы находимся, не имеет никакого значения», - сказал он.
Европарламент принял резолюцию о свободе СМИ и безопасности журналистов в Грузии в четверг, 9 июня – за неделю до решения Еврокомиссии по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии. В ней говорилось о вмешательстве грузинских властей в работу СМИ и случаях политизированного правосудия.
Авторы документа призвали рассмотреть возможность введения персональных санкций в отношении основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили «за его связи с Кремлем и его влияние в правительстве для преследования журналистов и политических оппонентов».
Европарламент обещал призвать институты ЕС работать над предоставлением Грузии статуса кандидата, если власти страны будут «поддерживать самые высокие стандарты демократии, свобод и верховенства права, такие как свобода СМИ».
В Мехико продлили на неопределенный срок запрет на корриду
Суд продлил запрет на бой быков в столице Мексики на неопределенный срок. Вероятно, сезон корриды на крупнейшей в мире арене для боя быков будет отменен. Об этом сообщает агентство Associated Press.
В мае 2022 года суд в Мехико издал постановление о временном запрете на корриду. Основанием стали поступившие жалобы на то, что бои быков нарушают права жителей на здоровую окружающую среду, свободную от насилия. Состязания планировали провести в июле и сентябре на крупнейшем в мире стадионе для корриды La Plaza Mexico, вмещающем более 41 тысячи зрителей.
Арена призвала болельщиков протестовать против решения суда. Также ее представители заявили, что подадут апелляцию на постановление и продолжат «защищать мексиканские обычаи и традиции, насколько это позволяет закон».
Однако вышестоящий суд уже отклонил одну из подобных апелляций и планирует обсудить введение постоянного запрета на корриду. Положительное решение положит конец почти 500-летнему периоду корриды в Мексике.
Согласно опросам, существенное количество мексиканцев поддерживают запрет корриды. В четырех штатах Мексики бои быков уже запрещены. В декабре 2021 года Комиссия по защите животных Конгресса Мехико предложила законопроект о запрете публичных мероприятий, «на которых животные подвергаются жестокому обращению, что приводит к их смерти». Законопроект будет обсуждаться в текущем году.
- Коррида, вероятно, появилась на Пиренейском полуострове еще в бронзовом веке. Современный вид состязание приобрело в начале 18 века в Андалусии - крупной автономной области на юге Испании. Позже бои быков стали проводиться во Франции, Португалии, Китае, странах Латинской Америки, пытались организовать их и в России.
- Кульминацией корриды является смерть быка. Когда бык обессилел, матадор должен вонзить шпагу в промежуток между его передними ребрами, чтобы попасть в сердце и вызвать как можно более быструю смерть.
- По данным на 2020 год, коррида запрещена в большинстве стран Латинской Америки, Франции и Индии, а также в Каталонии и на Канарских островах. В 2007 году Испания отказалась от прямых трансляций корриды по телевидению.
Байден обвинил Путина в рекордной за 40 лет инфляции в США
Рекордный скачок цен в США на газ, энергоносители и продукты питания – это результат политики президента России Владимира Путина, который начал войну в Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден, чье обращение к гражданам опубликовано на сайте Белого дома.
«Цены на бензин выросли на 2 доллара за галлон (4,55 литра) после того, как российские войска стали угрожать Украине», – отметил Байден.
Американский президент потребовал, чтобы Конгресс принял меры по борьбе с инфляцией. В частности – повлиял на стоимость доставки товаров, которая заметно сказывается на их итоговой цене; и помог американским семьям оплачивать счета за электроэнергию и лекарства, отпускаемые по рецепту врача.
Кроме того Байден призвал провести налоговую реформу: «заставить самых богатых американцев и крупные корпорации платить свою справедливую долю».
По словам президента, сейчас США находятся на пути к тому, чтобы добывать рекордное количество нефти в следующем году. Возможно, это повлияет на стоимость топлива.
- 9 июня президент России Владимир Путин заявил, что в странах Запада его именем стали называть инфляцию. «Пытаются, условно, ограничить вывоз нашего удобрения. Цены поползли. У них, прежде всего, больше, чем у нас. Пытаются ограничить наши энергоносители. Опять цены взлетели до небес. Там уже моим именем называют инфляцию, а мы здесь совершенно ни при чем», - заявил Путин.
- В мае Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов – с 0,25–0,5 процента до 0,75–1 процента годовых. В марте ФРС поднимала ставку на 25 пунктов. Увеличение ставки сразу на 50 пунктов происходит впервые с 2000 года. Регулятор рассматривает дальнейшее повышение ставки на 50 пунктов в 2022 году.
Азербайджанские активисты впервые в истории проведут Прайд-мероприятия
Активисты по защите прав квир-активистов в Азербайджане впервые в истории страны объявили о планах проведения мероприятий, посвященных Месяцу гордости (Прайда) в июне этого года, пишет SOVA со ссылкой на OC Media.
«Мы вместе выступили с этой инициативой, чтобы стать голосом всех тех, кто сталкивается с проблемами, кому угрожает общество и правительство, и чьи права нарушаются», -сказала феминистская активистка Рабия Мамедова на пресс-конференции в Баку в четверг. Соорганизаторами мероприятия также выступили активисты движения за права гомосексуалистов Джавид Набиев и Али Маликов.
«Мы решили, что Месяц гордости, который ежегодно отмечается во всем мире, должен отмечаться и в Азербайджане. У нас есть веские причины для этого», - сказал Маликов в интервью OC Media. По его словам, азербайджанское ЛГБТК+сообщество находится под угрозой как со стороны общества, так и со стороны государства. Учитывая существующие угрозы, квир-сообщество должно найти свое место в обществе. Мамедова сообщила OC Media, что точный формат и даты проведения мероприятий еще определяются.
Во время пресс-конференции активисты обсудили многие проблемы, с которыми сталкиваются квир-люди в Азербайджане, в том числе со стороны правительства и общества в целом. Они привели такие примеры, как убийство журналиста и квир-активиста Аваза Хафизли его родственником, а также убийство женщин-трансгендеров.
Джавид Набиев рассказал OC Media, что последний раз квир-активисты собирались вместе, чтобы открыто поговорить с прессой, в 2014 году, после смерти Исы Шахмарлы.
Шахмарлы, открытый сторонник прав квир-людей в Азербайджане, покончил с собой в возрасте всего 20 лет, сославшись на давление, которому он подвергался из-за своей сексуальной ориентации.
«В современном мире, на международной арене, где права человека имеют первостепенное значение, настало время для ЛГБТК+людей в Азербайджане представить общественности свои проблемы и деятельность. Мы с этим даже опоздали», - сказал Набиев.
Футболисты сборной Болгарии попали в ДТП в Тбилиси, есть пострадавшие
Автобус с футболистами сборной Болгарии по футболу попал в ДТП в Тбилиси, один спортсмен пострадал, сообщает агентство «Новости-Грузия».
29-летний полузащитник Неделев был доставлен в одну из местных клиник с черепно-мозговой травмой. После обследований выяснилось, что в голове у спортсмена застрял кусок стекла. Пациента прооперировали – операция продолжалась более двух часов и завершилась успешно, передают болгарские СМИ.
Со спортсменом в больнице находится врач сборной, доктор Бисер Бочев, Как отмечается, у Неделева также зафиксирована травма грудной клетки. По предварительным данным, Неделев должен будет остаться в Тбилиси под наблюдением врачей минимум неделю.
ДТП произошло, когда на двух автобусах члены футбольной команды ехали из тбилисского аэропорта в гостиницу. Водитель не справился с управлением, и один автобус врезался в другой.
Завтра, 12 июня, болгарская сборная проведет матч Лиги наций со сборной Грузии. Встреча состоится на стадионе «Динамо Арена» имени Бориса Паичадзе в Тбилиси. Сообщений о возможной отмене матча на данный момент не было.
Арестович впервые назвал общее количество потерь Украины в войне
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что, по его оценке, с начала войны погибли до 10 тысяч украинских военных, сообщает ТСН.
В интервью с российским правозащитником Марком Фейгиным, Арестович отметил, что в начале конфликта погибало в среднем по 100 украинских военнослужащих в сутки. В российской армии – в среднем по 1000 человек в день. Сейчас, по подсчётам Арестовича, армия России в среднем ежедневно теряет по 200-300 солдат.
Ранее советник главы офиса Украины Михаил Подоляк заявил, что сейчас потери украинский военных составляют от 100 до 200 человек в день. Это наибольшая оценка числа погибших военнослужащих Украины за время боевых действий.
Обвиняемый по делу MH17 просит признать его невиновным
В Нидерландах в окружном суде Гааги завершились слушания по делу о малайзийском «Боинге», сбитом в 2014 году в небе над Донбассом. Суду осталось вынести приговор.
В пятницу в суде показали видеообращение одного из обвиняемых - россиянина Олега Пулатова. Он заявил о своей непричастности к авиакатастрофе и попросил суд оправдать его.
Пулатов - бывший офицер российской армии, в 2014 году он приехал в Донбасс и там возглавил один из отделов Главного разведывательного управления так называемой «ДНР». Международная следственная группа и прокуратура Нидерландов считают, что Пулатов, известный по позывному «Гюрза», был причастен к транспортировке и охране зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого, по данным следствия, был сбит малазийский «Боинг». По мнению суда, это явствует из перехватов телефонных переговоров поддерживаемых Россией сепаратистов.
Пулатов - единственный из 4-х обвиняемых, который был представлен на суде адвокатами. Он лично не явился в Гаагу, но обратился к судьям по видеосвязи. Пулатов сказал: «Я не виновен. Я не имею никакого отношения к крушению рейса 17 июля 2014 года».
Ранее Пулатов заявлял, что «Бука» у донбасских сепаратистов не было, во всяком случае - в его зоне ответственности, и что ни с кем в России он не контактировал и не просил прислать такое оружие.
Суд по делу о катастрофе «Боинга», начавшийся 9 марта 2020 года, подходит к концу. Приговор будет вынесен в ноябре или декабре этого года. Суд обвиняет в катастрофе «Боинга» россиян Олега Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова) и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко: все они имели отношение к самопровозглашенной «ДНР». В случае признания их виновными им грозит пожизненное заключение. Олег Пулатов - единственный из четверых, согласившийся дать показания следствию и направивший в суд своих адвокатов.
Малайзийский самолет «Боинг-777», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе сепаратистов, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Международная следственная группа под руководством генпрокуратуры Нидерландов провела расследование обстоятельств крушения и пришла к выводу, что «Боинг» сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего Вооруженным силам России и поставленного из России. Ранее к такому же выводу пришла группа Bellingcat. Кто непосредственно отдавал приказ сбить самолет и осуществлял его, пока не установлено, следствие продолжается.
Германия поможет Украине врачами и медицинской техникой
Германия готова помочь здравоохранению Украины. Об этом заявил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах в ходе своего визита во Львов. ФРГ намерена послать в Украину своих врачей, поставлять медикаменты, протезы, содействовать строительству травматологических центров и обучать украинских врачей реабилитации раненых.
По словам Лаутербаха, первоочередной задачей будет являться немедленная помощь жертвам войны - как военнослужащим, так и мирным гражданам. В Украину поедут 200 немецких врачей. Они будут не только лечить раненых, но и обучать украинских коллег бороться с минными и ожоговыми травмами, а также помогут подключить украинские больницы к телемедицине, чтобы украинские медики могли консультироваться с немецкими коллегами онлайн.
Компания Ottobock - крупнейший в Германии производитель протезов - предложила немецкому Минздраву услуги своих передвижных протезных мастерских, в которых пострадавшим можно будет подобрать нужные протезы на месте; также Ottobock будет обучать украинских врачей-протезистов.
Лаутербах также упомянул, что за время войны Германия послала в Украину медицинскую помощь примерно на 100 млн евро; еще 100 миллионов евро немецкий Минздрав перевел деньгами. «Наша гуманитарная помощь нужна Украине не меньше, чем поставки оружия,» - сказал он.
При этом именно из-за задержек с поставками оружия Германия в последнее время подвергается критике со стороны Украины и ряда стран ЕС. Обещанных немецких установок «Гепард» и танков «Леопард», противотанковых гаубиц и систем противовоздушной обороны Украина до сих пор не получила. Немецкие СМИ и оппозиционные политики, сама Украина и другие страны критикуют правительство Олафа Шольца за нерешительность и затягивание поставок, которое, по их мнению, ослабляет положение Украины на фронте.
По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала вооруженного вторжения России в Украину зарегистрировано 290 атак на медицинские учреждения.
Посла РФ вызвали в МИД Эстонии из-за слов Путина о Нарве
Министерство иностранных дел Эстонии в пятницу вызвало посла России в этой стране Владимира Липаева, чтобы, как сказано в сообщении внешнеполитического ведомства, «осудить недавнее выступление президента Путина».
Встретившийся с российским послом чиновник указал, что недавние слова российского президента, в том числе об эстонском городе Нарва, «достойны сожаления», особенно на фоне российского вторжения в Украину. «Вместо того, чтобы стремиться к уважению международного права и исходить из принципов государственного суверенитета и территориальной целостности, Россия пыталась использовать пропаганду в дополнение к армии для реализации своих империалистических амбиций, в том числе путем фальсификации истории. Такой подход обречен на провал и, в конце концов, может быть опасен для самой России» - говорится в сообщении МИД Эстонии.
Внимание министерства привлекли высказывания Владимира Путина о политике российского императора Петра I. На встрече с молодыми предпринимателями в четверг заявил, что Петр I в годы Северной войны со Швецией «возвращал» территории, а не «отторгал» их от Швеции. По его словам, на месте, где был основан Санкт-Петербург «испокон веков наряду с финно-угорским населением жили славяне. Причем эта территория находилась под контролем Российского государства. То же самое и в западном направлении, это касается Нарвы» - сказал Путин, добавив, что Петр I «возвращал и укреплял» территории. «Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять» - сказал он также, не упомянув о конкретных территориях, которые он имеет в виду.
- Под Нарвой в 1700, в самом начале Северной войны, российская армия потерпела от шведов серьезное поражение. Однако спустя несколько лет крепость была взята, а по итогам войны Нарва и вся территория современной Эстонии перешла под контроль Российской империи. В Таллине существует дом-музей Петра I в парке Кадриорг.
- Официально Россия не имеет территориальных претензий к Эстонии. Призывы к отторжению Нарвы, где живет главным образом русскоязычное население, или оккупации всей Эстонии, иногда звучат со стороны радикально настроенных «патриотических» публицистов. В Эстонии опасаются, что так называемая идеология «русского мира» может быть распространена и на нее, как на страну, входившую в состав Российской империи, а затем СССР.
Минюст РФ признал «иноагентом» «Комитет против пыток»
Министерство юстиции России внесло «Комитет против пыток» в реестр «иностранных агентов». Об этом сообщается на сайте ведомства. Речь идет о реестре, в который вносятся незарегистрированные общественные объединения, признанные «иноагентами».
Правозащитная организация «Комитет против пыток», существовавшая с 2000 года, ранее была внесена в реестр НКО-«иностранных агентов». Посде этого она была ликвидирована как юридическое лицо.
- Законодательство об «иноагентах» в России появилось еще в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации «иностранными агентами», если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются «политической деятельностью». Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- Российское министерство юстиции ведет сразу четыре списка иностранных агентов, добавляя в них НКО, журналистов и общественных деятелей, которые, по мнению правительства, получают иностранное финансирование и ведут политическую деятельность.
- Госдума в апреле 2022 года разработала новый законопроект об «иностранных агентах». Он должен будет объединить существующие сейчас реестры «иностранных агентов» в один. Если закон примут, что это позволит властям присваивать статус «иностранного агента» и без финансирования из-за рубежа, лишь при условии получения «поддержки или иностранного влияния».
Мировое сообщество осуждает смертный приговор иностранным бойцам ВСУ
Смертный приговор, вынесенный в четверг судом самопровозглашенной «ДНР» двум британцам и марокканцу, служившим в Вооруженных силах Украины, вызвал бурную реакцию в мире. Западные политики считают приговор необоснованным и неправомочным и требуют его отмены.
К смертной казни суд в Донецке приговорил граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также подданного Марокко Саадуна Брагима. Они признаны виновными в наемничестве и попытке вооруженного захвата власти.
Ни одна страна-член ООН, кроме России, не признает независимость «ДНР» и, следовательно, правомочность суда сампровозглашенной республики.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в твиттере написал о приговоре: «Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном «суде» и приговорах комбатантам, которые законно служат в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным». С ним согласен представитель МИД Германии, по мнению которого, приговор свидетельствует «об очередном полном игнорировании Россией элементарных принципов международного гуманитарного права.»
Сама Великобритания, по словам пресс-секретаря премьер-министра Бориса Джонсона, намерена добиваться освобождения своих граждан, но переговоры она будет вести не с российской, а с украинской стороной. В пятницу министр обороны Великобритании Бен Уоллес встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым. Их переговоры продлятся и завтра.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс созвонилась со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить перспективы освобождения Эйдена Аслина и Шона Пиннера. «Я категорически осуждаю вынесенный им приговор, - сказала Трасс. - Они военнопленные, постановочный суд над ними нелегитимен: это прямое нарушение Женевской конвенции».
Советник министра иностранных дел Украины Владимир Денисенко считает, что Россия будет использовать приговоренных к смерти иностранцев как заложников для переговоров с Западом. «С помощью суда над ними Россия поднимает ставки в переговорном процессе,» сказал он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия Аслина, Пиннера и Брагима «рассматриваются властями ДНР в соответствии с местным законодательством». «Я бы не стал мешать работе судебной и правоохранительной системы Донецкой народной республики,» - подчеркнул Лавров. Представитель МИД России Мария Захарова настаивает, что осужденные являются наемниками, «направляемыми Западом в помощь киевскому националистическому режиму». Она посоветовала Британии вступить в переговоры с «ДНР».
- Все трое приговоренных жили в Украине и служили в ВСУ по контракту задолго до начала войны. 48-летний британец Шон Пиннер переехал в Украину в 2014 году, а его 28-летний соотечественник Эйден Аслин приехал в 2018. Жена Пиннера и невеста Аслина - украинки. 21-летний марокканец Саадун Брагим был студентом украинского вуза. Они официально являются военнослужащими, что, согласно международному праву, не должно позволять считать их наемниками.
Шольц призвал Сербию ввести санкции против РФ и договориться с Косово
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Белград в пятницу призвал Сербию присоединиться к санкциям, введенным ранее ЕС против России в связи с ее вторжением в Украину.
«Шольц очень решительно, четко и резко попросил Сербию присоединиться к санкциям против России, то есть поддержать ограничительные меры, которые ЕС уже принял против России», – сказал президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции после переговоров с Шольцем. Канцлер Германии отметил, что это было бы логичным для страны, которая является кандидатом в члены ЕС и хочет вступить в блок.
Вучич в ответ сказал, что Евросоюзу следует принять во внимание традиционные связи, существующие между Россией и Сербией.
Сербия отказалась вводить против России санкции, хотя официально и осудила российское вторжение. В частности, авиакомпания Air Serbia по-прежнему летает в Россию, в то время как остальные страны Европы ввели запреты на полеты. Санкции не ввела и Турция, которая также формально является кандидатом в члены ЕС, но сейчас переговоры заморожены.
Сербия, однако, рассчитывает на то, что в обозримом будущем вступит в Евросоюз. Шольц заявил, что поддерживает это стремление. При этом он выдвинул к Белграду еще одно требование – прийти к соглашению с Косово.
Премьер-министр этой частично признанной республики, которую Сербия по-прежнему считает частью своей территории, на встрече с Шольцем в пятницу сказал, что Косово до конца года подаст заявку на вступление в ЕС. По словам Вучича, канцлер фактически прямым текстом говорил о том, что Сербии следовало бы признать независимость Косова.
Шесть балканских стран (включая Косово) на данный момент не являются членами ЕС, из них 4 (Сербия, Албания, Черногория и Северная Македония) – официальные кандидаты, а Босния и Герцеговина и Косово не имеют этого статуса. Судьба заявок балканских стран на вступление в ЕС косвенно связана с судьбой украинской заявки. Ряд стран ЕС настаивает на том, чтобы Украина, вопрос о предоставлении которой статуса кандидата на вступление будет обсуждаться на саммите в июне, не «обгоняла» на пути в Евросоюз балканские страны, подавшие заявки до нее. Другие настаивают на более быстрой процедуре для Киева.
Оханашвили: Это не государственный подход, когда мы слышим безответственные заявления от президента
«Моя скромная просьба заключается в том, что это очень вредный и не государственный подход, когда мы слышим безответственные заявления главы государства о том, что, оказывается, по ней проходит грань евроинтеграции страны, когда факты говорят об обратном», - так прокомментировал член парламентского большинства Анри Оханашвили заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили.
По его словам, он напоминает президенту, что либерализация визового режима, свободная торговля с Европой произошла в условиях властей «Грузинской мечтой» и именно «Грузинская мечта» вместе со стратегическими партнерами создала повестку дня ассоциации, пишет Общественный вещатель Грузии.
По его словам, упоминать Саакашвили, Гварамия и Бидзину Иванишвили в одном контексте стыдно.
«Президенту следует ознакомиться с отчетом ЕС о том, что Грузия является лидером в тройке, что подразумевает сближение в евроинтеграции. Что касается следующего заявления, то также позорно, что оказывается преступник Саакашвили, неоднократно разоблачаемый Страсбургом Гварамия должен упоминаться в том же контексте, что и Бидзина Иванишвили. Стыдно ставить в одну плоскость преступников и человека, спасшего наш народ и нашу страну от преступников», - заявил Оханашвили.
Суд в Москве арестовал дом Невзорова на берегу Финского залива
Басманный суд Москвы арестовал участок с домом на берегу Финского залива, принадлежащий журналисту Александру Невзорову, которого обвиняют по уголовному делу о дискредитации российской армии. Об этом агентству РИА "Новости" рассказали в пресс-службе суда.
Как отметила пресс-секретарь, решение об аресте имущества Невзорова в Петербурге суд вынес ещё 18 мая. Она назвала это обеспечительной мерой на случай, если по уголовному делу Невзорову в качестве наказания назначат штраф.
Журналист прокомментировал решение суда в своем телеграм-канале. "О, затопала лаптями российская Фемида. Распыхтелась. Но ножки у российской Фемиды, как были кривые, так и остались. Топает она ими злобно, но потешно", – написал Невзоров.
По его словам, на арестованной даче "из дорогого" остались "очень старый, доживающий в покое жеребец", собака и книги. Однако "по сравнению с той мерзостью, разрушениями и массовыми убийствами, которые творит путинизм в Украине , это – пустяки", добавляет Невзоров.
Александр Невзоров находится за границей. В России бывший телеведущий, депутат Госдумы и доверенное лицо Владимира Путина заочно арестован и объявлен в розыск по уголовному делу о дискредитации армии. Невзорова преследуют за сообщения в социальных сетях об обстреле российскими военными роддома в Мариуполе. Журналист назвал этот обстрел умышленным. Сознательные атаки военными гражданских объектов могут расцениваться как военное преступление.
По требованию Следственного комитета суды также арестовали имущество (банковские счета, транспортные средства и квартиры) у журналистов Андрея Солдатова, Руслана Левиева и Майкла Наки, обвиняемых по статье о распространении "заведомо ложной информации" об использовании российской армии. Все они заочно арестованы и объявлены в розыск.
Югоосетинскую федерацию футбола возглавил действующий глава Минобороны
Федерацию футбола самопровозглашенной республики Южная Осетия возглавил и.о. министра обороны Владимир Пухаев. Об этом агентству «Рес» сообщил директор детско-юношеской спортивной школы Заур Битиев.
По его словам, на эту должность были представлены кандидатуры Владимира Пухаева и Эльбруса Гассиева – бывшего футболиста, индивидуального предпринимателя.
«У нас состоялась коллегия, было общее голосование. Нас было 27 человек, и из них двое воздержались, шестеро проголосовали за Гассиева, а девятнадцать – за Пухаева», - сказал Битиев.
Битиев говорит, что Пухаев «всемерно поддерживает развитие футбола в республике и неоднократно помогал футболистам».
«Пухаев – требовательный в работе. Я уверен, работа будет вестись плодотворно», – сказал Битиев.
Ранее президентом Федерации футбола был Алан Джиоев – глава управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения югоосетинского МВД.
Заявка на вступление в ЕС: Зурабишвили обвинила правительство в бездействии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не может спасти заявку Грузии на вступление в ЕС от последствий «бездействия правительства».
Зурабишвили раскритиковала правительство Грузии из Брюсселя. Заявление президента транслировала телекомпания «Имеди».
По словам президента, она прибыла в европейскую столицу для поддержки кандидатуры Грузии, при этом правительство отказало ей в осуществлении визитов во Францию, Польшу и Украину.
«Я хотела посетить Францию, Польшу и, возможно, Украину, которую мы должны благодарить за ускоренный процесс обсуждения кандидатуры (на вступление в ЕС), но вновь получила отказ», – сказала она.
Зурабишвили говорит, что утвержденная Европарламентом резолюция, а также комментарии правящей партии, последовавшие за принятием документа, не дают ей возможности эффективно защищать интересы страны. При этом в правительстве, по словам грузинского президента, заявили, что уже достаточно сделали для поддержки кандидатуры Грузии.
В марте Саломе Зурабишвили заявила, что была вынуждена отменить рабочие встречи в Париже, Брюсселе, Берлине и Варшаве из-за позиции правительства.
Ранее президент также упрекнула премьер-министра Ираклия Гарибашвили, единолично подписавшего заявку на вступление в ЕС.
Согласно 52-й статье Конституции Грузии, президент осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями с согласия правительства.
Алан Гаглоев провел ряд кадровых изменений
Новый президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев провел ряд кадровых изменений.
Как сообщает агентство «Рес», руководителем президентской администрации Гаглоев назначил Алана Джиоева.
Подписаны указы об увольнении глав районных администраций. От занимаемых должностей освобождены глава администрации Цхинвальского района Вахтанг Мамитов, глава администрации Знаурского района Олег Сиукаев, глава администрации Ахалгорского района Владимир Гулиев и глава администрации Джавского района Андрей Джиоев.
Кроме того, Гаглоев уволил первого заместителя председателя КГБ Владимира Хубаева и заместителя председателя ведомства Василия Гулиева. Первым заместителем главы КГБ назначен Александр Туаев.
Освобожден от должности и председатель комитета по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Эдуард Гуззитаев.
Ранее Гаглоев назначил глав МВД и Минюста. В парламент представлена кандидатура Константина Джуссоева на пост главы правительства.
Саакашвили: грузины и абхазы должны создать федерацию со столицей в Кутаиси
Отбывающий тюремный срок экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что грузины и абхазы должны создать единое государство. Административный центр федерации должен быть в Кутаиси, пишет Саакашвили в соцсети.
Политик считает, что его план можно осуществить после победы Украины в войне против России, когда российские войска покинут Грузию. При этом вопрос Цхинвали, по словам Саакашвили, «решится сам собой».
В новом грузино-абхазском государстве, говорит Саакашвили, будет разрешено двойное гражданство: «У граждан Абхазии автоматически будет гражданство Грузии, а граждане остальной Грузии не будут гражданами Абхазии. Этим мы автоматически снимем у них страх ассимиляции».
В предложенной Саакашвили федерации будет два официальных языка – грузинский и абхазский, а в Кутаисском парламенте – две палаты (в верхней палате у двух субъектов федерации будет равное представительство).
«Президент Абхазии всегда будет вице-президентом Грузии», – пишет Саакашвили.
Интеграция вооруженных сил, таможенных и пограничных структур, по задумке Саакашвили, произойдет в течение 3-5 лет.
Проходящий лечение в тбилисской клинике экс-президент добавил, что у Абхазии нет шансов на международное признание, а вместе с Грузией она может стать частью ЕС с «гарантией развития и сохранения идентичности».
Саакашвили уверен, что после объединения с Абхазией ВВП Грузии за 3-4 года вырастет в 2-3 раза, а за 6-7 лет грузино-абхазская федерация сможет привлечь до 20 млн туристов.
Датский совет по беженцам завершил ремонтные работы в Драндской школе
Датский совет по беженцам завершил очередной проект в самопровозглашенной республике Абхазия.
Как сообщили в НПО, в Драндской средней школе Гульрипшского района был проведен ремонт первого этажа и замена кровли. Работы профинансировало Министерство иностранных дел Норвегии.
«В результате проведенных работ, которые длились почти год, при школе теперь функционирует актовый зал площадью 60 кв.м, семь больших классных комнат, восстановлена система водоснабжения и гигиены внутри школы», – сказано в сообщении.
С 1 сентября 2022 года до 200 учеников начальной школы будут учиться в отремонтированных помещениях.
«Яндекс» перестанет показывать границы стран на своих картах
Сервис «Яндекс.Карты» убрал границы государств на обзорной карте мира – она стала физико-географической, «акцент будет на природные объекты», сообщили в четверг в пресс-службе компании.
Как пишет русская служба Би-би-си, объяснение компании звучит так: «Яндекс.Карты» – сервис, который помогает находить организации и места поблизости, выбирать общественный транспорт и строить автомобильные маршруты.
На карте появятся горы, реки, линии полярных кругов. Границы исчезнут как в web-версии, так и в мобильном приложении.
Некоторые пользователи соцсетей увидели в этом решении политическую подоплеку и связали с частичной оккупацией Украины российскими войсками.
«Зачем так мелочиться: давайте просто напишем на всем мире «Россия». Путин будет рад!» – пошутила в Twitter бывший пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш.
Еще 4 июня пользователи соцсетей обратили внимание, что «Яндекс.Карты» перестали отображать границы между странами, при этом сервис продолжает показывать границы регионов и названия государств, отмечает издание TJ.
В марте ЕС ввел санкции против управляющего директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна. Ему пришлось выйти из совета директоров «Яндекса» и покинуть пост директора, который он занимал всего один день. 3 июня ЕС ввел санкции против сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа. Он тоже покинул руководящие должности в головной компании Yandex N.V. (Нидерланды), назвал санкции против себя нелогичными и заявил о намерении оспорить их в суде.
ВОЗ призвала «глубже» изучить версию утечки COVID-19 из лаборатории
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что необходимо продолжать изучать все версии возникновения COVID-19, в том числе "глубже" — гипотезу об утечке вируса из лаборатории. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на отчёт ВОЗ.
Эксперты ВОЗ отметили, что в истории уже случались вспышки болезней из-за лабораторных инцидентов, поэтому эту "крайне политизированную" версию исключать нельзя. Для более тщательного расследования, считают в ВОЗ, необходимо провести серию интервью с лабораторным персоналом, которому было поручено управление биобезопасностью и биозащитой. В примечании к отчёту указано, что эксперты ВОЗ из Китая, России и Бразилии не согласились с призывом исследовать версию о лабораторной утечке коронавируса.
После визита в Уханьский институт вирусологии в прошлом году ВОЗ заявила, что утечка COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятна". Тогда учёные пришли к выводу, что болезнь вероятно передалась людям от летучих мышей. После серьёзной критики, в том числе со стороны коллег, глава ВОЗ признал, что исключать лабораторную утечку "преждевременно".
Китай неоднократно называл предположение о распространении COVID-19 из китайской лаборатории "необоснованным", и утверждал, что вирус возник в США, где также занимались исследованием коронавирусов. Как выяснило Associated Press, Китай препятствовал расследованию ВОЗ, в частности, не передавал информацию, необходимую для борьбы с распространением вируса. В феврале 2022 года глава ВОЗ письменно попросил правительство Китая предоставить сведения, в том числе о первых случаях коронавируса в Ухане. Ответили ли китайские чиновники, пока неизвестно.
- Первый случай заболевания COVID-19 выявили в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего он распространился по другим странам. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
- По данным Университета Джонса Хопкинса, отслеживающем заболеваемость коронавирусом, на 10 июня 2022 года в мире зарегистрировано более 534 миллионов случаев Covid-19, около 6,3 миллиона заболевших умерли. Во многих странах, включая Россию, карантинные меры сейчас ослаблены или отменены. Однако, в частности, в ряде городов Китая они остаются в силе, вплоть до локдаунов.
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