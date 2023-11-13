В Великобритании уволена глава МВД, Дэвид Кэмерон возглавил МИД

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил в понедельник, 13 ноября, министра внутренних дел Суэллу Браверман.

Новым главой МВД назначен министр иностранных дел Джеймс Клеверли. Вместо него МИД Великобритании возглавил бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон.

Кэмерон не является действующим депутатом британского парламента. Он займёт место в Палате лордов, что сделает возможным его назначение на пост министра иностранных дел.

Отставка Браверман произошла вскоре после критики с её стороны работы полиции на фоне пропалестинских акций в Великобритании. 8 ноября Браверман опубликовала колонку в газете The Times, в которой назвала "двойными стандартами» действия правоохранительных органов.

Министр пояснила, что, по её мнению, полицейские на одних демонстрациях дают жёсткий ответ на действия участников, а на других – в том числе пропалестинских – более мягкий. Браверман предположила, что такой подход может быть связан с боязнью полиции получить критику в свой адрес.

Чиновница также написала, что некоторые организаторы маршей в поддержку палестинцев имеют связи с радикальной группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС.

По данным британских СМИ, Браверман не согласовала свой текст для Times с министерством. Офис Сунака просил министра внести правки, но это было проигнорировано.

Для Браверман это уже вторая отставка с поста главы МВД. Впервые она была назначена на должность премьер-министром Лиз Трасс в сентябре прошлого года, но вскоре была уволена после того, как отправила с домашнего компьютера официальный документ. Это запрещено правилами министерства. Через несколько дней Браверман вернулась к работе в должности главы МВД в кабинете Риши Сунака.

Дэвиду Кэмерону 57 лет. Он был лидером Консервативной партии с 2005 по 2016 годы. В 2010 году в возрасте 43 лет Кэмерон занял пост премьер-министра Великобритании, став самым молодым главой правительства с 1812 года.

В 2014 году Кэмерон, будучи премьером, резко критиковал Россию. Он также выступал за проведение референдума за выход Великобритании из Евросоюза. После голосования Кэмерона обвинили в разделении страны и Консервативной партии. В 2016 году Кэмерон ушёл в отставку. Его преемником стала Тереза Мэй.

Джеймсу Клеверли 54 года. Пост главы МИД он занял в сентябре прошлого года в правительстве Лиз Трасс, став первым темнокожим министром иностранных дел Великобритании. В правительстве Риши Сунака сохранил должность.

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