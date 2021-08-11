В Вильнюсе прошли массовые протесты против обязательной вакцинации

Несколько тысяч жителей Литвы начали утром в Вильнюсе акцию против решения властей ввести ограничения для граждан, которые не привились от коронавируса. Непривитые заболевшие COVID-19 не будут получать пособие по безработице.

Акция протеста была приурочена к созыву 10 августа внеочередной сессии парламента Литвы.

Представитель полиции Вильнюсского округа, сообщила, что днём у парламента собралось около 4500 человек, акция проходила без инцидентов. Об этом рассказывается на сайте Delfi.

Протестующие требовали отклонить проект постановления правительства, согласно которому с 13 сентября власти хотят ввести ограничения и запреты. Манифестанты также настаивали на отмене проекта о принудительной вакцинации детей и взрослых. Звучали и требования отменить обязательное тестирование.

Участники многолюдного и шумного митинга с использованием громкоговорителей, свистков, трещоток и кастрюль - требовали и полной отставки правительства Литвы.

По новым ограничительным мерам, принятым в последнее время в Литве, люди, прибывающие из Эстонии, Исландии, Финляндии и Швеции должны быть готовыми к тестированию и, если необходимо, карантину. Литовские власти внесли эти страны в красный список территорий, подвергшихся в последнее время новой волне эпидемии коронавируса. Об этом сообщает сайт "Шенгенвизаинфо".



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