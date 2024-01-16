В Воронеже после атаки дронов введён режим чрезвычайной ситуации

В Воронеже после атаки беспилотников в ночь на вторник введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил мэр города Вадим Кстетин.

Ранее Минобороны России заявило, что над Воронежем были сбиты три украинских беспилотника. Киев эти утверждения не комментировал.

По данным местных властей, в результате падения обломков сбитых дронов в одном из многоэтажных жилых домов начался пожар, ещё в нескольких были выбиты стекла. Пострадала девочка 2013 года рождения, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По сообщению агентства ТАСС, повреждения обнаружены в нескольких домах Воронежа, эвакуированы жильцы одного из домов.

В ночь на вторник многие жители Воронежа сообщили в соцсетях о нескольких мощных взрывах в городе, а также в районе воронежского аэродрома. Известно, что он используется Воздушно-космическими силами России для нанесения ударов по территории Украины.