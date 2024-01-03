В воронежском селе из-за падения боеприпаса пострадали 4 человека

В селе Петропавловка Воронежской области четыре человека пострадали в результате «аварийного схода боеприпаса» с российского самолета, который произошел 2 января. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

«К счастью, погибших нет. За медицинской помощью с легкими повреждениями обратились четыре человека», – написал Гусев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что после обследования разрушенного жилья было решено заново построить девять домов. «Компенсируем пострадавшие автомобили (пока известно о пяти легковушках и тракторе) и отстроим разрушенные хозпостройки», – написал Гусев.

Кроме того, в селе пострадала школа, в которой учатся 32 ребенка: в здании выбило часть окон и пострадала крыша.