В возможном кабинете для главкома ВСУ Залужного нашли «прослушку»

В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного нашли некие прослушивающие устройства. Об этом сообщают «РБК-Украина» и «Украинская правда» со ссылкой на источники в военных кругах.

По данным собеседников СМИ, устройства были обнаружены в субботу при подготовке нового помещения, в котором мог бы в будущем работать Залужный. Источники утверждают, что устройства оборудованы элементами неустановленного образца, поэтому их установщика идентифицировать нельзя.

Прослушивающие устройства также были обнаружены в кабинетах некоторых сотрудников Залужного.

В ВСУ информацию пока не комментировали.

Служба безопасности Украины заявила, что техническое устройство находилось в нерабочем состоянии. Открыто уголовное дело.

Украинские и западные СМИ на фоне сообщений о проводимом наступлении ВСУ периодически пишут о противоречиях между президентом Украины Владимиром Зеленским и Залужным.

В начале ноября журнал The Economist опубликовал интервью с Залужным. Главком признал, что война зашла в тупик и боевые действия могут обернуться затяжной позиционной войной.

Зеленский после интервью Залужного отметил, что не считает ситуацию патовой, но признал, что ситуация на поле боя остаётся сложной.

В то же время и Залужный, и Зеленский говорят, что верят в возможность украинских военных провести успешное наступление в случае поставок Украине достаточного количества вооружений и боевых самолётов. Зеленский признавал, что из-за недостатка вооружений Украина пока не достигла желаемых результатов на поле боя.

На днях издание Financial Times обращало внимание, что Евросоюз до сих пор не утвердил обещанный пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, а Конгресс США пока не выделил финансирование в размере 61 миллиард.

Источники газеты сообщили, что «Группа семи» все активнее обсуждает варианты конфискации и использования части замороженных на Западе российских средств. Речь идёт о почти 300 миллиардах долларов, принадлежащих Центробанку России.

По информации издания, Вашингтон, который раньше никогда публично не поддерживал конфискацию, утверждает, что существует способ изъять средства в соответствии с международным правом. Механизм передачи замороженных российских денег Украине издание не приводит.