В возрасте 96 лет умерла бывшая первая леди США Розалин Картер

В своём доме в штате Джорджия скончалась бывшая первая леди США Розалин Картер - супруга экс-президента Джимми Картера. Ей было 96 лет. О смерти сообщила 19 ноября некоммерческая организация Картеровский центр. Ранее в этом году Розалин Картер поставили диагноз деменция.

Розалин Картер считалась ближайшим советником своего мужа. В отличии от многих предшественниц она участвовала в правительственных заседаниях, отмечает Associated Press. После того, как пара покинула Белый дом, супруги Картер посвятили себя гуманитарной сфере.

Самому Джимми Картеру сейчас 99 лет. Он рекордсмен по долголетию среди американских лидеров. В феврале этого года сообщалось, что Картер отказался от медицинской помощи, чтобы провести остаток дней с семьёй, получая только паллиативную хосписную помощь. В последние годы экс-президент лечился от нескольких заболеваний, в том числе меланомы.

«Розалин - мой лучший друг, идеальное продолжение меня, вероятно, самый влиятельный человек в моей жизни», — говорил 39-й президент США Джимми Картер своим помощникам во время пребывания в Белом доме, которое длилось с 1977-го по 1981-й год.