Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ госпитализирован после покушения

В городе Нара на западе Японии неизвестный стрелял в бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Он доставлен в госпиталь в крайне тяжёлом состоянии. Представитель полиции заявил, что у политика зафиксировали остановку сердца.

Такую же формулировку использовал бывший губернатор Токио Ёити Масудзоэ. Би-би-си пишет, что в Японии "часто используют этот термин, когда смерть официально не подтверждена". Премьер министр Японии Фумио Кисида сообщил, что состояние экс-премьера государства Синдзо Абэ оценивается как "крайне тяжёлое".

Как сообщили телеканал NHK и агентство Киодо Цусин, в спину Абэ дважды выстрелили из ружья, когда он выступал на митинге возле вокзала Нары с речью в поддержку кандидата от его партии на предстоящих в воскресенье выборах верхней палаты парламента Японии. После ранения бывший премьер потерял сознание. Одна из свидетельниц происшествия сказала, что политику делали массаж сердца. Абэ доставили в больницу на вертолёте. По последним данным, у него констатировали клиническую смерть.

Нападавшим оказался 41-летний житель города Нара Тэцуя Ямагами. Его арестовали по подозрению в покушении на убийство. Мотивы нападения пока не известны. По предварительным данным, он выстрелил в спину Абэ из самодельного дробовика. Оружие конфисковали. Местные СМИ пишут, что Тэцуя Ямагами — бывший служащий морских сил самообороны Японии.

67-летний Синдзо Абэ ушел в отставку с поста премьера в 2020 году, но оставался влиятельной фигурой в правящей Либерально-демократической партии Японии, которую в разное время возглавляли его отец и он сам.

Абэ, сын бывшего министра иностранных дел Синтаро Абэ и двоюродный внук бывшего премьер-министра Нобусукэ Киси, в первый раз возглавил правительство в 2006 году и на тот момент стал самым молодым премьером в послевоенной истории Японии.

В следующий раз Синдзо Абэ стал главой правительства в 2012 году и оставался на этом посту до 2020 года. Своё решение об отставке он объяснил проблемами со здоровьем.

Абэ считался самым пророссийским главой правительства в истории Японии. За годы у власти он встречался с Владимиром Путиным 27 раз, 11 раз был в России с визитом. Задачей премьер-министра было подписание мирного договора с Россией и возвращение Японии части Курильских островов. Однако ему не удалось достичь никакого прогресса в этом ключевом для него вопросе.