Новости
В ЮАР несколько дней тушат пожар в парламентском комплексе
В Кейптауне сотрудники экстренных служб третьи сутки тушат пожар в зданиях парламента ЮАР.
Во вторник власти сообщили, что к полуночи 4-го января удалось лишь локализовать пламя. Снизу правой стороны и до крыши "полностью уничтожено" новое крыло парламентского комплекса, в котором расположена Национальная Ассамблея. Глава пожарной службы Кейптауна заявил журналистам, что восстановительные работы потребуют немало времени и усилий.
Всего парламентский комплекс состоит из трёх частей, самая старая из которых была построена в 1884 году. В этом крыле расположена верхняя палата парламента – Национальный совет провинций. Там частично обвалилась крыша.
Следствие полагает, что речь идёт о поджоге. Арестован 49-летний подозреваемый. Ему предъявлены обвинения по пяти пунктам, включая умышленный поджог и владение взрывным устройством. Вину он отрицает.
Пожар начался в воскресенье. На следующий день власти отозвали часть техники, отметив, что осталось потушить только тлеющие угли. Но пламя вспыхнуло с новой, ещё большей силой. Сейчас пожарные бригады обходят помещение за помещением, пытаясь обнаружить и погасить опасные очаги. Процесс затрудняет деревянная обивка многих комнат.
Другие новости дня
Католикос-Патриарху всея Грузии исполнилось 89 лет
Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский Илия Второй отмечает свой 89-й день рождения.
«Его Святейшество на протяжении многих лет неустанно учил нас верности Христовой вере, любви, благодарности, терпению, доброте, прощению и заботе о людях», — говорится в заявлении отдела по связям с общественностью Патриархии Грузинской православной церкви.
Как пишет СОВА, Илия Второй (в миру Ираклий Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года во Владикавказе (Северная Осетия). В 1952 году он окончил владикавказскую среднюю школу №22 и поступил в Московскую духовную семинарию.
16 апреля 1957 года, будучи студентом второго курса духовной академии, с благословения тогдашнего Католикос-Патриарха всея Грузии Мелхиседека III принял в тбилисской церкви Александра Невского монашеский постриг. В 1960 году окончил Московскую духовную академию, получив диплом первой степени.
26 августа 1963 года Католикос-Патриархом Ефремом II был рукоположен в епископы Батум-Шемокмедской епархии и назначен патриаршим викарием. В 1967 году епископ Илия II был переведен в Абхазскую епархию. А в 1969 году – возведен в митрополиты.
9 ноября 1977 года, после кончины Католикос-Патриарха Давида V, по распоряжению Священного Синода был назначен патриаршим местоблюстителем, а 23 декабря 1977 года избран Католикос-Патриархом всея Грузии. Интронизация Илии Второго состоялась 23 декабря 1977 года в кафедральном соборе Светицховели (Мцхета).
Полиция в Казахстане задержала журналиста Радио Свобода
Полиция в Алма-Ате задержала исполняющего обязанности руководителя городского бюро Казахской службы Радио Свобода Касыма Аманжола. Он вёл съёмку протестов в районе рынка "Жетысу" ("Семиречье") на северо-востоке города.
Аманжола посадили в машину и увезли в Медеуский районный отдел полиции несмотря на предъявленное журналистское удостоверение. Он был освобождён примерно через два часа, — передаёт Казахская служба РС.
В Казахстане со 2 января продолжаются акции протестов против повышения цен на газ. Протесты начались в городе нефтяников Жанаозене рядом с Каспийским морем. На улицу вышли сотни местных жителей. Ночь они провели на городской площади, 3 января там собралось уже свыше тысячи человек.
Участников протестов поддержали в нескольких городах страны, задержаны около 100 человек. В Алма-Ате сообщалось о задержании около 20 человек. В городе была перекрыта центральная площадь — туда не пускают пешеходов и автотранспорт, выставлено полицейское оцепление, сообщалось о перебоях в работе интернета.
В отделении полиции, куда был доставлен Аманжол, он видел около 30 человек, задержанных за выступление в поддержку жителей Жанаозена. Полиция допрашивает их, рассказал он.
Заседание совета Россия-НАТО пройдёт в Брюсселе 12 января
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что заседание Совета Россия-НАТО, на котором будут обсуждаться недавно выдвинутые российские требования "гарантий безопасности", пройдёт в Брюсселе 12 января.
Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что российская делегация примет участие в переговорах. Ожидается, что её возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он же будет возглавлять российскую делегацию на переговорах с США, которвые должны пройти в Женеве 12 января.
По словам представителя НАТО, которого цитирует Reuters, диалог с Россией должен быть двусторонним - Москва должна принимать во внимание обеспокоенность членов Североатлатнического союза её действиями. Также представитель НАТО заявил, что в диалоге должны на равных участвовать европейские члены союза. Москва ранее настаивала только на двустороннем диалоге США.
13 января переговоры продолжатся на площадке ОБСЕ, которая включает в себя, помимо России и стран-членов НАТО, также нейтральные европейские государства и страны бывшего СССР, включая Украину.
7 января - ещё до переговоров - в Брюсселе пройдёт внеочередное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел. В онлайн-формате министры обсудят, как говорится в сообщении, наращивание военной мощи России у границ с Украиной, а также более широкие вопросы европейской безопасности.
Во вторник начинается визит главы внешнеполитического ведомства ЕС на Украину. Жозеп Боррель должен посетить Донбасс, включая линию разграничения, а затем встретиться с украинским руководством в Киеве. как заявил перед визитом Боррель, "ЕС не может быть нейтральным наблюдателем на переговорах, если Россия действительно хочет обсудить архитектуру безопасности в Европе".
На фоне наращивания военной группировки у границ с Украиной - что на Западе восприняли как возможную подготовку к вторжению - президент России Владимир Путин и российский МИД выдвинули США и их союзникам требования гарантий безопасности. Они включают в себя отказ от приёма Украины и каких-либо иных стран бывшего СССР в НАТО, отказ от военного сотрудничества с этими странами, отказ от размещения вооружения в восточной Европе и так далее. США и их союзники, подчеркнув, что не будут поступаться основополагающими принципами деятельности НАТО, согласились на переговоры с Москвой.
Сын партнёра Путина по хоккею возглавил хоккейный СКА
Сын партнёра президента Владимира Путина по хоккею Бориса Ротенберга Роман назначен главным тренером СКА — одного из самых богатых клубов Континентальной хоккейной лиги. Это его первая работа главным тренером, он никогда не играл на профессиональном уровне.
Президент СКА — друг и другой партнёр Путина по игре Геннадий Тимченко, командой владеет одна из структур "Газпрома". О назначении нового тренера 4 января объявила сама команда. Утверждается, что это сделано для "улучшения управления штабом". Бывший главный тренер Валерий Брагин, тренирующий также российскую сборную, останется в СКА старшим тренером.
40-летний Ротенберг в сентябре говорил в интервью "Матч ТВ", что посмотрел 800 матчей КХЛ и сборной России и считает это серьёзным опытом. В 2019 году он окончил Высшую школу тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и имеет право тренировать. СКА идёт на втором месте в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ, после этого команду ждут матчи плей-офф.
Роман Ротенберг — вице-президент Федерации хоккея России. Его дядя и близкий друг Путина Аркадий Ротенберг в 2015 году возглавил правление Федерации хоккея России, после этого взрослая сборная не смогла выиграть ни одного чемпионата мира, ни одного молодёжного и юниорского чемпионата мира и ни одного Кубка мира, победив на одной зимней Олимпиаде, куда традиционно не приезжают многие игроки из сильнейшей в мире лиги НХЛ.
Борис Ротенберг играет в Ночной хоккейной лиги с президентом России Владимиром Путиным. В 2019 году в сети стало популярно видео, как Ротенберг, играя защитника, попытался остановить Путина-нападающего. Для этого он развернулся и поехал в другую от президента сторону. Путин забил гол.
В США за сутки выявили более одного миллиона заражений COVID-19
В США число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки превысило один миллион. Об этом сообщает Bloomberg.
Это максимальный прирост заболевших за сутки, зарегистрированный в какой-либо другой стране мира с начала пандемии, и почти вдвое превышает предыдущий суточный максимум, установленный в США четыре дня назад – 590 тысяч заражений.
При этом, как пишет Bloomberg, цифра в один миллион может быть заниженной, поскольку многие делают тесты дома и не передают результаты официальным властям.
Резкий рост заболеваемости связан с распространением штамма "омикрон", который более заразен, но, по предварительным данным, не приводит к тяжёлому течению болезни и росту количества смертей.
В то же время рост заболеваемости привел к лавинообразному увеличению числа работников, отсутствующих на рабочих местах, в том числе в школах, медицинских учреждениях, авиакомпаниях, полицейских и пожарных департаментах. Результатом этого становятся отмена рейсов, закрытие школ и приостановка возвращения сотрудников в офисы.
Число больничных коек в США, занятых пациентами с COVID-19, впервые за четыре месяца превысило 100 тысяч, сообщило сегодня министерство здравоохранения и социальных служб. В отделениях интенсивной терапии находятся 18 557 пациентов.
В России (включая аннексированный Крым) за прошедшие сутки зарегистрировали 15 903 случая заражения коронавирусной инфекцией. Это минимальное значение с середины июня 2021 года.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ожидают после Нового года ухудшения ситуации с COVID-19 в связи с распространением штамма "омикрон". В то же время глава ведомства Анна Попова отметила, что в России все ещё доминирует вариант "дельта".
Главу администрации Очамчирского района отстранили от должности
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указа о временном отстранении главы администрации Очамчирского района Беслана Бигвава от исполнения обязанностей «на время производства предварительного расследования». Об этом сообщается на официальном сайте абхазского лидера.
Исполнение обязанностей главы администрации возложено на первого заместителя – Артимона Габелая.
Как сообщалось ранее, в новогоднюю ночь в расположенном в сухумской гостинице «Гаруда» ресторане был ранен мужчина.
В абхазском МВД заявили, что он, по предварительным данным, получил «слепое огнестрельное ранение левого бедра».
В Telegram-каналах сообщили, что стрельбу открыл глава администрации Очамчирского района Беслан Бигвава, а пострадавший – певец Тамаз Цулукия.
Число умерших от коронавируса в Грузии превысило 14 тысяч
В Грузии за минувшие сутки от последствий коронавируса скончались 67 пациентов. Об этом сообщается на правительственном сайте stopcov.ge.
Общее число умерших от коронавируса в Грузии сегодня превысило 14 тысяч, пишет агентство «Новости-Грузия».
За последние 24 часа коронавирус был подтвержден у 3590 человек, при этом выздоровели 1955.
Всего в Грузии с начала пандемии было подтверждено 942 173 случаев коронавируса. Из них выздоровели 904 903 человек, скончались 14 009 пациентов.
Накануне в Грузии было проведено 39 315 тестов на коронавирус. Показатель выявления положительных ответов составил: за день – 9,13%, за 14 дней – 5,67%, за последние 7 дней– 6,26%.
Всего в Грузии было проведено 2 520 230 прививок, накануне привились 4520 человек.
По информации Национального центра по контролю заболеваний, в Грузии подтверждено 148 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон».
В двух городах Казахстана протестующие провели ночь на площади
В городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана сотни участников акций протеста против резкого повышения стоимости топлива провели ночь на вторник на площадях.
Как сообщает Радио Азаттык - Казахская служба Радио Свобода - в Актау протестующие установили палатки и юрту. В город прибыли также жители соседних регионов, в том числе городов Актобе и Уральск.
Днём 3 января на площади в Актау, по оценкам очевидцев, находились несколько тысяч человек. К ним прибыл аким (глава) региона, однако не смог убедить их разойтись. Протестующие призвали призвали к отставке действующего правительства. Требования снизить стоимость сжиженного газа расширились: участники акции потребовали также искоренения коррупции и кумовства, строительства фабрик и заводов, сокращения безработицы.
На опубликованных в социальных сетях видео видно, как сотни людей на площади в Актау скандируют "Шал, кет!" ("Старик, уходи!"). Этот лозунг звучит на многих протестных акциях, участники которых выступают с требованием ухода бывшего президента Нурсултана Назарбаева из политики.
По словам активистов, на площади в Актау в радиусе около двух километров был недоступен мобильный интернет. В социальных сетях ранее распространилась информация, что в Актау были направлены два самолета с военными из соседних регионов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне разместил твит-сообщение о том, что в Актау приступила к работе правительственная комиссия, и демонстранты "должны проявить ответственность и готовность к диалогу".
Протесты начались несколько дней назад в городе нефтяников Жанаозене - после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в регионе заправляют большинство автомобилей. В Жанаозене, по словам местных активистов, на площади утром во вторник находились около двух тысяч протестующих. Люди ночью поочередно выступали на митинге, во время которого говорили, что "несправедливо, что люди вынуждены требовать доступности газа в богатой углеводородами стране"
Участников акций протеста в Актау и Жанаозене поддержали в других городах Казахстана. Около 20 человек были задержаны в Алматы. В Астане были задержаны три человека. Более 10 человек задержали в Шымкенте. Акции протеста прошли в Актобе, Уральске и ряде других городов.
Google удалил рекламу с допросами белорусских политзаключённых в КГБ
Компания Google после письма Светланы Тихановской удалила рекламу с допросами на камеру белорусских политзаключённых, в ходе которых те якобы признавали свою вину. Об этом сообщаетя в телеграм-канале Тихановской.
Тихановская направила письмо исполнительному директору Google 21 декабря. В нём она обратила внимание, что "принудительные показания и признания в соответствии с Конвенцией ООН против пыток квалифицируются как пытка". Тихановская привела пример более 40 рекламных объявлений с допросами, в том числе пресс-секретаря оператора связи А1 Николая Бределева. Она призвала Google принять меры для того, чтобы прекратить демонстрацию таких видеозаписей
На запрос Тихановской ответил вице-президент компании Каран Бхатиа. Он сообщил, что все указанные рекламные объявления были удалены, а аккаунты, которые их публиковали , впредь не смогут размещать подобный контент. Он также предложил организовать встречу представителей Google и офиса Тихановской, чтобы подобные ситуации не повторились в будущем.
- О задержании Николая Бределева стало известно 10 декабря. Тогда же в белорусских провластных телеграм-каналах появилось видео, на котором он рассказал, что передавал живущему за границей блогеру информацию, "связанную с его профессиональной деятельностью". В компании заявили, что он не имел доступа к закрытой информации. Беределев получил 15 суток ареста, однако до сих пор не вышел на свободу.
Во Франции обнаружен новый штамм коронавируса
Ученые из института инфекционных заболеваний в Марселе обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом сообщают французские СМИ. Информации об угрозе нового варианта коронавируса и его заразности пока нет.
Новый штамм обнаружили у путешественников, которые вернулись во Францию из Камеруна. Тесты показали у 12 зараженных "антипичную комбинацию мутаций". В предварительном исследовании отмечается, что в новом штамме выявлено 46 мутаций.
Во Франции последние дни фиксируют рекордное число заражений коронавирусом – более 200 тысяч в сутки. Это связано с распространением штамма "омикрон", обнаруженного в ЮАР в конце ноября. На его долю приходится до 60 процентов случаев заражения.
Власти страны вводят новые ограничения, чтобы остановить распространение вируса. Французский парламент начал обсуждать законопроект, который сделает невозможным поход в кино, ресторан или поездку на поезде без сертификата о вакцинации. Члены парламента уже заявили, что они начали получать оскорбления и угрозы от противников вакцинации.
Посол в Турции: Грузия не будет участвовать во второй встрече формата 3+3
Посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава заявил, что Грузия не примет участие во второй по счету встрече в т.н. формате «3+3», которая запланирована в Турции. Об этом дипломат заявил в интервью турецкой газете Daily Sabah, передают грузинские СМИ.
Как пишет издание, Анкара неоднократно призывала к созданию новой платформы «3+3» для сотрудничества, которая объединит Турцию, Россию, Иран, Азербайджан, Грузию и Армению. Первая встреча в таком формате прошла в конце прошлого года в Москве, Грузия на ней не присутствовала.
В декабре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что Грузия примет участие во втором заседании платформы, которое планируется провести в Турции.
Посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава пояснил, что Грузия считает Турцию и Азербайджан стратегическими партнерами, а Армению – историческим и добрым соседом.
«Однако Россия – это страна, которая оккупировала 20 процентов территории Грузии», — сказал Джанджгава.
- Первая встреча в формате «3+3» прошла в Москве 10 декабря. Во встрече приняли участие делегации Турции, России, Ирана, Азербайджана и Армении во главе с заместителями министров иностранных дел. За день до встречи МИД Грузии выступил с заявлением о том, что Грузия не будет представлена в формате «3+3» и не будет рассматривать возможность участия в таком формате.
Посольство США в Грузии критикует правящую партию «Грузинская мечта»
Посольство США в Грузии распространило заявление, в котором критикует правящую партию «Грузинская мечта» по поводу принятия закона, упраздняющего Службу Государственного инспектора, а также назначения еще одного судьи Верховного суда.
30 декабря парламент Грузии утвердил законопроект «О Службе государственного инспектора», который упраздняет это ведомство и создает на его базе два других. Инициатива об упразднении ведомства, созданного весной 2019 года, встретила критику не только в Грузии, но и за ее пределами, пишет агентство «Новости-Грузия».
«На прошлой неделе правящая партия подорвала подотчетность правительства, упразднив Службу Государственного инспектора, которая уполномочена расследовать злоупотребления со стороны полиции и защищать конфиденциальность данных;
подорвала независимость отдельных судей, внося поправки в Закон об общих судах, и подорвала веру в судебную систему, назначив еще одного судью Верховного суда, используя некорректный процесс отбора.
Общественности не было предоставлено никаких убедительных причин, по которым эти действия нужно было проводить в спешке без соответствующих консультаций.
Особую тревогу вызывает отсутствие прозрачного обсуждения или анализа поправок.
Намеренно или нет, но правящая партия дала понять, что независимый надзор за правительством или несогласные голоса, даже если это предписано законом, будут подвергнуты репрессиям, дисциплинарным мерам и увольнениям.
Соединенные Штаты ежедневно поддерживают суверенитет и стабильность Грузии посредством наших давних программ сотрудничества в области безопасности и экономического развития.
Сильные демократические институты и приверженность верховенству закона – лучшая защита Грузии от российской агрессии.
Действия, которые ослабляют демократические институты, такие как судебная система или независимые надзорные органы, наносят ущерб стремлению Грузии к членству в НАТО и Европейском Союзе и подрывают основные свободы, которые являются основой грузинской культуры и общества», – сказано в заявлении американского посольства.
- На фоне острой критики грузинский парламент 30 декабря утвердил инициативу о расформировании Службы госинспектора. Единственное, на что согласилась правящая партия, – сохранить работу 120 сотрудникам службы вместо того, чтобы с 1 марта, как это было в первоначальной версии законопроекта, распустить их по домам. Однако должность не сохранит сама госинспектор – Лонда Толорая.
Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп получили повестки из прокуратуры
Двое взрослых детей бывшего президента Дональда Трампа получили повестки из Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк в рамках гражданского дела о мошенничестве. Газета "Нью-Йорк таймс" сообщила об этом со ссылкой на судебный документ. Источник издания утверждает, что повестки были вручены 1 декабря. Тогда же была доставлена и повестка на имя экс-президента.
Трамп подал в суд на генпрокурора штата Нью-Йорк, демократа Летицию Джеймс и пытался заблокировать расследование в отношении его компании.
Прокуратура намерена допросить Трампов и выяснить: не манипулировала ли корпорация Trump Organization оценками своего недвижимого имущества.
Это расследование проводится отдельно. Оно связано с уголовным расследованием в отношении Trump Organization, которое ведет окружная прокуратура Манхэттена. Прокуроры пытаются установить, не завышала ли компания стоимость некоторых объектов для получения ссуд и налоговых льгот, информирует "Голос Америки".
Ранее, в октябре 2020 года, как сообщает "Нью-Йорк таймс, прокуратура допросила ещё одного взрослого сына Трампа, Эрика.
В Италии по запросу России задержан украинский режиссёр
В Италии по запросу России об экстрадиции задержан и взят под стражу главный режиссер Одесского театра оперы и балета Евгений Лавренчук. Об этом сообщили украинские телеканалы ТСН и "Громадське" со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.
По его словам, Лавренчук был задержан в Неаполе 17 декабря. Итальянский суд арестовал украинского режиссёра на период рассмотрения российского запроса об экстрадиции. Генеральное консульство Украины в Неаполе предоставило задержанному адвоката, его также посетил украинский консул.
Представитель МИД Украины не назвал причину российского запроса на задержание Лавренчука.
Как сообщили ТАСС в Таганском суде Москвы, Лавренчук был заочно арестован по обвинению в крупном мошенничестве. Решение было вынесено в июле 2020 года. Подробности дела не раскрываются. Наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.
Куратор инициативной группы в поддержку Лавренчука Марианна Гудич-Палий рассказала, что российские власти инкриминируют режиссеру финансовые нарушения, совершенные восемь лет назад, когда он работал в России. Семья и коллеги Лавренчука считают дело сфабрикованным и политически мотивированным.
Евгению Лавренчуку 39 лет. Он лауреат международных конкурсов и фестивалей в Европе. Долгое время работал в России. Был основателем и художественным руководителем Польского театра в Москве, Школы актерского мастерства и режиссуры и Международного театрального центра в Москве. В 2014 году режиссёр уехал из России в знак несогласия с политикой властей, которую назвал "преступной". С 2018 года занимает должность главного режиссера Одесского национального театра оперы и балета.
В Конгрессе США зарегистрировано рекордное число заражений COVID-19
В среднем у тринадцати процентов сотрудников, прошедших тестирование в медицинском центре Конгресса США в последнюю неделю, был обнаружен COVID-19. Неделей раньше средний уровень заражений составлял один процент. Об этом говорится в письме врача Конгресса, направленном законодателям.
По оценке доктора Брайана Мойнихена, несколько сотен сотрудников Конгресса инфицированы. Он призывает руководство американского парламента по возможности организовать работу в виртуальном формате, называя "беспрецедентным" уровень заражений. Почти две трети новых случаев заражений приходится на штамм "омикрон". В медицинском центре Конгресса тестируют законодателей, сотрудников их аппарата и журналистов, аккредитованных на Капитолии.
В последние дни несколько видных законодателей, в том числе, сенатор-демократ Элизабет Уоррен объявили о том, что у них выявлен COVID-19. В письме доктора Мойнихена говорится, что среди зараженных, прошедших вакцинацию, болезнь протекает в легкой форме. Не было ни одного случая госпитализации или смертельного исхода.
В помещении Конгресса нет единых правил ношения масок. В Палате представителей они обязательны. За появление без маски в зале заседаний законодатели могут быть оштрафованы на 2500 долларов. В помещении Сената маски необязательны. Пока среди оштрафованных за отказ носить маски только законодатели-республиканцы.
Россия, США и другие державы заявили о недопустимости ядерной войны
Пять государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН, в том числе США и Россия, выступили с совместным заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.
Оно опубликовано, в частности, на сайтах Кремля и Белого дома.
Заявление выпущено на фоне обострения ситуации вокруг Украины – государства Запада считают, что Россия может готовить полномасштабное нападение на эту страну. Москва это отрицает. При этом на фоне роста напряжённости она выступила с требованиями об обеспечении "гарантий безопасности" России, переговоры о которых должны начаться в январе.
Как говорится в опубликованном в понедельник совместном заявлении, Россия, США, Франция, Британия и Китай как страны, обладающие ядерным арсеналом, "считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков". В заявлении также повторена формулировка, использовавшаяся ещё во времена советско-американских переговоров о разоружении – "в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана". Стороны также подчеркнули важность соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.
"Мы вновь заявляем об актуальности ранее сделанных нами заявлений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство", – также сказано в документе. В нём содержится и обязательство вести "конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности".
- Во время телефонных переговоров 30 декабря между президентами США и России Джо Байден – по словам помощника Владимира Путина Юрия Ушакова – неоднократно заявлял о недопустимости ядерной войны.
- Требования гарантий безопасности, которые включают в себя, в частности, отказ от принятия Украины в НАТО, Путин ранее обосновал тем, что в случае размещения на Украине американских ядерных ракет их подлётное время до Москвы сократится до 5-7 минут. США никогда не заявляли о намерении размещать на Украине ракеты.
- Путин неоднократно заявлял о том, что в России разрабатываются или уже разработаны новые системы вооружений, в том числе и ядерных. Речь идёт в частности о гиперзвуковых ракетах, в создании которых, по словам Путина, Россия опережает США. Новые виды вооружений, как и модификация существующего договора СНВ-3, являются предметом российско-американских переговоров о стратегической стабильности в Женеве.
Тегеран поддерживает суверенитет Армении над всеми дорогами, проходящими через ее территорию
Президент Ирана Эбрахим Раиси, по сути, поддерживает позицию Армении в продолжающихся переговорах с Азербайджаном о транспортных коммуникациях между двумя странами Южного Кавказа.
Как сообщает канцелярия президента Ирана, он обсудил этот вопрос в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, инициированном последним, передает Радио Азатутюн.
«Одним из ключевых направлений политики Исламской Республики Иран является поддержка территориальной целостности и суверенитета стран. В этом отношении Тегеран поддерживает суверенитет Армении над всеми территориями и дорогами, проходящими через эту страну», - заявил Раиси Пашиняну, добавив, что чувствительность ситуации в регионе требует, чтобы страны регулярно обсуждали региональные и двусторонние вопросы.
Приветствуя прогресс в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном, президент Ирана выразил надежду на мир, стабильность и безопасность в регионе и отметил важность разблокирования.
По словам армянской стороны, премьер-министр Армении и президент Ирана подчеркнули важность тесного сотрудничества между правительствами двух стран по укреплению экономических связей.
Отметим, что в течение прошлого года в Баку не раз заявляли о том, что согласно условиям прекращения огня в Нагорном Карабахе, достигнутого между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Москвы в ноябре 2020 года, Азербайджан должен получить так называемый «Зангезурский коридор» в Нахичевань через территорию армянского Сюника. Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что соглашения от 2020 года не подразумевают «коридорной» логики, а касаются лишь разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе, что, по словам армянского лидера, Ереван поддерживает.
В высокогорной Аджарии снежный покров превысил один метр
Обильный снегопад вызвал проблемы на дорогах в высокогорной Аджарии, снежный покров в нескольких селах превысил один метр, сообщает департамент автомобильных дорог Аджарии.
По информации ведомства, весь день велись интенсивные работы по расчистке дорог в высокогорные села в муниципалитетах Хуло, Шуахеви, Кеда.
«К процессу расчистки дороги в муниципалитете Хуло подключены 14 единиц техники, 11 единиц в Шуахеви, и семь единиц в Кеда», - отмечает департамент.
Очищаются как дороги, ведущие в центр, так и сельские. В селах высокой зоны снежный покров достигает 70-80 см. Снегопад повредил линии электропередач, из-за чего большая часть сел в Хуло и Шуахеви остались без света. В Кеда в нескольких местах сошли оползни.
Bild: Канцлер ФРГ Шольц готовится к «новому старту» в отношениях с Россией
Канцлер Германии Олаф Шольц, судя по сообщению немецкой газеты Bild («Бильд») намерен взять «под личный контроль» взаимоотношения Берлина и Москвы.
Таблоид «Бильд» в своей публикации 3 января утверждает, основываясь на собственных источниках, что глава правительства ФРГ рассчитывает на «качественно новый старт» в отношениях между Германией и Россией.
Первая встреча Шольца с президентом России Владимиром Путиным якобы уже готовится. Советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер «на протяжении двух недель готовит» эти переговоры, которые могут состояться в январе, информирует «Бильд».
Ранее, 25 декабря 2021 года, стало известно, что Йенс Плетнер и спецпредставитель президента РФ по Украине Дмитрий Козак встретятся в начале января для обсуждения конфликта вокруг Украины. На это обращает внимание «Немецкая волна». Советник канцлера Шольца призвал к деэскалации напряженности на российско-украинской границе. Официальный Берлин нацелен на «оперативное возобновление «нормандского формата», подчеркивали собеседники dpa.
В Азербайджане пограничник застрелил трех сослуживцев. Его задержали
В Азербайджане 2 января в пограничной дивизии "Губадлы" младший сержант Эльхан Авазлы из табельного оружия открыл огонь по сослуживцам, в результате чего погибли трое военнослужащих, сообщает азербайджанская служба Радио Свобода со ссылкой на Госпогранслужбу.
Эльхан Авазлы после инцидента бросил оружие и бежал с места происшествия.
По данным издания, погибли старший лейтенант Юсиф Исмаилов, младший сержант Амиль Джалилзаде и младший сержант Рафаил Ибрагимов.
Генпрокуратура сообщила, что Авазлы был задержан в ночь на 3 января в селе Малхалаф Лачинского района.
В Казахстане начались протесты из-за повышения цен на газ
В ряде городов Казахстана проходят митинги в поддержку участников акции протеста в городе нефтедобытчиков Жанаозен на западе страны. Они выступают против повышения цен на газ, сообщает Радио Азаттык.
В протестах в Жанаозене участвовали сотни людей. Они пришли к зданию администрации города и перекрыли движение автотранспорта в центре. В этом регионе большинство машин заправляют сжиженным газом. С 1 января цены на него выросли до 120 тенге за литр (21 рубль). Гражданский активист из Жанаозена Серик Бактыбайулы сообщил, что протестующие требуют снизить цены более чем в 2 раза. В начале прошлого года стоимость газа составляла 38 тенге за литр, однако затем начала повышаться. 31 декабря стоимость газа в городе достигла 100 тенге.
"Газ у нас производят. На производстве работают наши родственники. Почему нам не хватает газа, который они производят? Это уму непостижимо. Пусть не продают за границу, в Россию, пусть сначала обеспечат нас", - заявил один из протестующих на митинге. К протестующим вышел врио акима (главы населенного пункта) Галым Байжанов, заявил, что аким в отпуске и что протест жителей считается незаконным, так как не был согласован с администрацией. Претензии он предложил изложить в письменной форме.
Участников акции протеста поддержали в разных городах Казахстана. В Астане были задержаны трое человек. В аэропорт Актау стянули автозаки и грузовики. В Алматы были перекрыты доступы к главной площади, в этом районе с перебоями работает мобильный интернет - сообщает Сибирь.Реалии.
- Единственным производителем сжиженного газа в регионе является компания "Казахский газоперерабатывающий завод". Это не первый протест в Жанаозене против повышения цен на газ. В январе 2020 года жители тоже выходили на акцию с призывом стабилизировать цены на топливо, которые тогда выросли до 65 тенге.
- В 2011 году многомесячная забастовка рабочих в Жанаозене, требовавших улучшения условий труда, была подавлена с применением силы (тогда погибли 17 человек).
Bloomberg: выданный США Клюшин имеет доступ к данным ГРУ
Российский бизнесмен Владислав Клюшин, выданный США из Швейцарии по делу об инсайдерской торговле, может иметь доступ к документам о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и российской военной разведке. По их данным, у Клюшина есть информация о взломе серверов Демократической партии группой хакеров из ГРУ.
Агентство пишет, что полтора года назад Клюшин получил от президента России орден Почёта и публикует фотографию награды, которая, как утверждается находится в материалах американского суда в Массачусетсе. Кроме того, опубликована фотокопия пропуска Клюшина в Минобороны.
Собеседники Bloomberg также утверждают, что у россиянина есть доступ к важным секретным операциям ГРУ за рубежом. Если Клюшин решит сотрудничать со следствием, то он может стать ценным источником информации для Вашингтона, считают источники.
Вашингтон и Москва публикацию не комментировали.
Адвокат бизнесмена сообщил, что ему не известно о документах, к которым может иметь доступ его подзащитный. Юрист заявил, что США разыскивали Клюшина, так как подозревали, что у него есть данные о вмешательстве в выборы, чтобы избежать длительного тюремного срока за инсайдерскую торговлю. По словам адвоката, Клюшин отвергает все обвинения.
Клюшин – владелец системы мониторинга блогов и СМИ "Катюша", которой пользуются Администрация президента России и Министерство обороны. Россиянина арестовали в марте в швейцарском кантоне Вале. В апреле его выдачи запросило американское консульство в Берне.
Помимо Клюшина обвиняемыми по делу проходят ещё четверо россиян. Одного из них – Ивана Ермакова – Минфин США называет бывшим сотрудником ГРУ. В 2018 году его обвинили в причастности к вмешательству в выборы в Соединённых Штатах.
Саакашвили угрожает вновь прибегнуть «к крайним формам протеста»
Если права Михаила Саакашвили по-прежнему будут нарушаться, он прибегнет к крайним формам протеста. Об этом заявили адвокаты экс–президента Грузии после встречи со своим подзащитным в руставской тюрьме.
Как пишет СОВА, адвокат Бека Басилая, к примеру, заявил, что группе независимых врачей все еще не позволяют навестить Саакашвили – хотя «в этом есть острая необходимость».
В то же время, утверждает адвокат, на его встречах с экс-президентом не соблюдалась конфиденциальность: «Все контролируется, что является нарушением права защиты».
В свою очередь Шота Тутберидзе заявил, что действия Специальной пенитенциарной службы могут привести к необратимому ухудшению состояния здоровья третьего президента и даже к его смерти. Именно поэтому адвокаты Саакашвили озвучили ультиматум:
«Если эти проблемы не будут решены до 6 января и Пенитенциарная служба с полным пренебрежением закона продолжит нарушать права политзаключенного, то он прибегнет к крайним формам протеста. В какой именно форме, впрочем, на данном этапе уточнить не могу».
Инфляция в Грузии в 2021 году составила 13,9%
В декабре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем уровень инфляции в Грузии вырос на 0,3%, а годовой показатель достиг 13,9%. Такие данные публикует Национальная служба статистики, передает агентство «Новости-Грузия».
По данным ведомства, цены в группе "продукты питания и безалкогольные напитки" выросли на 0,8%, что отразилось на инфляции месяца в размере 0,27%.
Цены выросли на следующие подгруппы товаров:
- рыба — 2,3%,
- сахар, джемы и другие сладости — 2,0%,
- молоко, сыр и яйца — 1,9%,
- овощи и садоводство — 1,8%,
- масло и жир — 0,9%.
В то же время снизились цены на фрукты и виноград (-0,7%);
В группе "гостиницы, кафе и рестораны" — цены выросли на 0,9%, отражая рост ежемесячной инфляции на 0,06 %.
Увеличились цены в подгруппе общественного питания (1,2 %);
В группе "одежда и обувь" отмечено падение цен на 1,4%, что отразилось в ежемесячной инфляции как -0,05 процентных пункта.
Снизились цены как на обувь (-2,4%), так и на одежду (-0,7%), — отмечается в информации статистиков.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.