Вблизи Киева утром работала ПВО, в городе были слышны взрывы

В столице Украины утром 11 ноября звучали сигналы воздушной тревоги, также было несколько сильных взрывов. Мэр Виталий Кличко связал взрывы с тем, что вблизи Киева работала противовоздушная оборона.

Чуть позже представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что по предварительной информации, российские войска пытались ударить по Киеву баллистическими ракетами, отмечает Русская служба Би-би-си.

Накануне командование ВСУ сообщало, что вечером 10 ноября воздушная тревога была на значительной части территории страны в связи с запуском армией Россией ударных беспилотников. Украинским военным удалось уничтожить пять дронов в пределах Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Полтавской областей, а также в столичном регионе. По данным Генштаба ВСУ российские обстрелы продолжились и в течение суток: был нанесен один ракетный, 46 авиационных ударов, также было более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Минобороны России в пятницу поздно вечером заявило, что средства российской ВПО перехватили два украинских беспилотника над территорией Смоленской и Московской областей. Ответственность ведомство возложило на украинскую сторону. В Киеве информацию не комментируют.

В утренней сводке Генштаба ВСУ говорится о дальнейших попытках армии РФ, с применением авиации, взять в кольцо Авдеевку. Как утверждает Киев, за сутки украинская армия отбила в Донецкой области 35 российских атак – в районах восточнее Новокалинового, Степного, самой Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и Первомайского.