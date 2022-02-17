Новости
Великобритания отменила программу выдачи «золотых виз»
Великобритания отказалась от программы выдачи «золотых виз», благодаря которой богатые иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на ввозимые капиталы. Об этом в четверг объявила министр внутренних дел Прити Пател.
«У меня нулевая терпимость к злоупотреблениям нашей иммиграционной системой, - сказала Пател, добавив, что хочет «остановить коррумпированную элиту, которая угрожает национальной безопасности и распространяет грязные деньги». Министр также подчеркнула, что отмена «золотых виз» - это только «начало новой борьбы с мошенничеством и незаконными финансами».
Ранее о планах отказаться от программы выдачи «золотых виз» сообщили Financial Times и The Times. Издания предполагали, что это произойдет в течение ближайших недель, а в качестве основного мотива отмены называли «исключение возможности проникновения в страну денег и активов, связанных с президентом России Владимиром Путиным» на фоне «обострения ситуации вокруг Украины».
При этом в четверг, объявляя решение, глава МВД Пател подчеркнула, что оно касается «всех новых заявителей всех национальностей».
По данным Financial Times, в 2021 году британское правительство выдало 798 «золотых виз», 82 из них – россиянам.
- Программу «золотых виз» Великобритания запустила в 2008 году. В обмен на вложения от двух миллионов фунтов стерлингов иностранцы получали возможность жить в стране, а позже – подать на гражданство и получить паспорт. В 2015 году Великобритания ужесточила проверки соискателей виз, чтобы не допустить оборота незаконных средств: от заявителей потребовали провести аудит своих финансовых и деловых интересов.
Другие новости дня
Абхазский парламент принял республиканский бюджет на 2022 год
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия приняли в окончательном чтении республиканский бюджет на 2022 год, внеся в него целый ряд поправок. Из бюджета исключены расходы в сумме 55 500,7 тысяч рублей на компенсацию затрат, понесенных при строительстве завода по производству полимерных труб в Гудаутском районе.
Не хватило голосов для исключения расходов в сумме 50 млн рублей на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания благоприятных условий для их развития и обеспечения занятости населения. На 26 миллионов рублей сокращены расходы на функционирование Комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.
Определена форма предоставления РУП «Черноморэнерго» бюджетных средств в размере 100 млн рублей в виде субсидии. Цель предоставления субсидии – приобретение и установка приборов учета потребления электроэнергии для физических лиц, сообщает «Апсныпресс».
Кроме того, увеличены расходы на содержание МЧС на 10 млн рублей (осуществление ремонтных работ в помещении Гагрского отделения МЧС). Расходы на увеличение штатной численности аппарата парламента на три штатные единицы составят в сумме 1,5 млн рублей. На 5 млн рублей увеличены расходы центрального аппарата МИД.
На 38 млн рублей увеличены расходы по подразделу «Строительство». 30 млн рублей будет направлено на берегоукрепительные работы и расчистку русла реки Псоу, 8 млн рублей - на организацию первичного звена медицинской помощи в Очамчирском районе.
Увеличены расходы на 2,5 млн рублей на содержание Республиканского центра народного творчества РА им. И.Е. Кортуа. На 20 млн рублей увеличены расходы по статье «Субсидии местным бюджетам». Ткварчельскому району будет предоставлено 10 млн рублей на обустройство парка, а Очамчирскому району – 10 млн рублей на ремонт дорожного полотна улиц в 8-м и 9-м районах города, а также прилегающих к Центральному рынку.
50 млн рублей составят дотации «Черноморэнерго» для формирования аварийного запаса материалов и поддержания абхазской электроэнергетической отрасли. 3,5 млн рублей будет выделено столице для обустройства сквера имени кавалера ордена Леона Беслана Дзыба.
Байден: Все признаки указывают на готовность России напасть на Украину
Президент США Джо Байден считает, что угроза российского вторжения на территорию Украины остается «крайне высокой». Об этом глава Белого дома заявил в беседе с журналистами 17 февраля, подчеркнув, что двери для дипломатического разрешения ситуации остаются открытыми.
Ранее в четверг стало известно о высылке из Москвы заместителя американского посла в России Барта Гормана. Также поступила информация, что Россия передала США ответ на американские предложения по вопросам безопасности. Как сказал Байден, эти бумаги уже есть в его распоряжении, но он пока не может их прокомментировать, так как лично с ними еще не ознакомился.
На просьбу оценить уровень угрозы, связанный с Украиной, Байден заявил, что российское нападение на эту страну возможно в следующие несколько дней. Американский президент отметил, что Россия пока не отводит свои войска от украинских границ, как утверждают в российском Минобороны, в этой связи, по словам Байдена, у Соединенных Штатов есть основания полагать, что Москва вовлечена в подготовку провокации, чтобы оправдать начало боевых действий в Украине. «Все признаки, о которых нам известно, указывают, что они готовы атаковать Украину», - сказал Байден.
С утра в четверг представители пророссийских сепаратистов на востоке Украины утверждают, что украинские войска якобы ведут обстрелы населенных пунктов в Донбассе. В штабе украинских войск заявили о десятках нарушений сепаратистами режима тишины, начиная c полуночи четверга.
Выступая на днях, Джо Байден заявил, что Россия сосредоточила у границ Украины порядка 150 тысяч своих военнослужащих.
На заседании Совета Безопасности ООН 17 февраля, посвященном обострению остановки вокруг Украины, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Москву четко и ясно заявить всему мировому сообществу, что Россия не готовится напасть на Украину. По словам Блинкена, он отправил письмо главе МИД России Сергею Лаврову с просьбой о личной встрече на будущей неделе.
О наращивании российской военной группировки вблизи Украины уже несколько месяцев предупреждает западная разведка, и другие источники. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на этой неделе после двухдневной встречи министров обороны стран-членов Североатлантического союза в Брюсселе, что Россия «имеет достаточно войск и возможностей для начала полномасштабного наступления на Украину с предупреждением в короткие сроки, или без него». «Это и делает ситуацию столь опасной», - говорит глава НАТО.
Москва планы вторжения неоднократно отрицала. А военное усиление вблизи Украины связывала с учениями и подчеркивала, что перемещение войск по своей территории – это исключительно внутреннее дело России.
Пекин 2022: Анастасия Губанова принесла Грузии одиннадцатое место
На зимних Олимпийских играх в Пекине завершилась произвольная программа по фигурному катанию среди женщин. От имени Грузии выступила Анастасия Губанова, набравшая 135,58 балла в произвольной программе и заработавшая в сумме 200,98 баллов, сообщает Общественный вещатель.
Этой цифры оказалось достаточно, чтобы занять 11-е место. Фигуристка была очень близка к попаданию в первую десятку: кореянка Йелим Ким, занявшая девятое место, набрала 202,63 балла, а американка Мэрайя Белл, занявшая десятое место - 202,30 балла.
Рекорд грузин на зимней Олимпиаде – десятое место. Фигуристка Элене Гедеванишвили заняла десятое место в 2006 году, а Морис Квителашвили также стал десятым в Пекине на нынешней Олимпиаде.
Золотую медаль в фигурном катании завоевала представительница ОКР (Олимпийский комитет России) Анна Щербакова, на втором месте ее соотечественница Александра Трусова, на третьем - Каори Сакамото из Японии.
Премьер-министр Грузии примет участие в Мюнхенской конференции
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Форум, на который съезжаются главы государств и правительств мира, пройдет 18-20 февраля.
Как сообщила пресс-служба правительства, Гарибашвили на конференцию пригласил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. В рамках конференции запланированы двусторонние переговоры на высоком уровне. Кроме того, премьер встретится с представителями бизнес-кругов и первыми лицами крупнейших компаний.
В состав грузинской делегации входят также вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.
МИД РФ опубликовал ответ США. Москва настаивает на своих требованиях
МИД России в четверг передал послу США в Москве Джону Салливану российский ответ на предложения Соединенных Штатов по вопросу о безопасности, которые, в свою очередь, стали ответом на российские требования.
Агентство ТАСС публикует полный текст российского ответа. При этом ответ США не предназначался для публикации, однако его текст попал в распоряжение испанского издания El Pais и стал известен.
В нем говорится, что «американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности». Россия в частности требовала отказа от расширения НАТО и «возврата военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год».
Как говорится в документе, «Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера». Что за меры - не сообщается.
В заявлении МИД сказано, что Россия не готовит вторжения на территорию Украины, а утверждения стран Запада об этом расценивает как попытку «обесценить предложения России по гарантиям безопасности». Также российский МИД оправдывает аннексию Крыма и повторяет аргументацию Владимира Путина о том, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу войны России с НАТО из-за Крыма.
«Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение следующих шагов. Это – принуждение Киева к выполнению комплекса мер, прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории», – пишет российский МИД.
Россия также настаивает на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в Центрально-Восточной Европе, Юго-Восточной Европе и Прибалтике.
В документе говорится, что Россия готова обсуждать ряд предложений США, в частности о ракетах средней и меньшей дальности. Однако из текста следует, что Москва настаивает на «пакетном характере» своих требований, то есть, по ее мнению, любые переговоры должны вестись в контексте отказа от расширения НАТО и иных так называемых гарантий безопасности.
Реакции США и их союзников на российский документ пока не было.
- Россия выдвинула требования «гарантий безопасности» в декабре прошлого года на фоне увеличения группировки своих вооруженных сил у границ с Украиной. В январе и феврале прошла серия переговоров и встреч, в том числе на высшем уровне, в ходе которых обсуждались как российские требования, так и угроза российского вторжения в Украину. США и их союзники подчеркивают, что не откажутся от политики открытых дверей НАТО, но готовы обсуждать ограничение ядерных вооружений, неразмещение ударных вооружений на востоке Европы, меры по повышению прозрачности и так далее.
Войсковой смотр югоосетинской армии пройдёт 24 февраля
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов поручил главе Минобороны Ибрагиму Гассееву организовать 24 февраля строевой смотр техники, всего личного состава ведомства.
Ранее Бибилов указал на эскалацию напряженности в Украине и заявил о возможности провокаций со стороны Грузии. Сегодня он выслушал доклад Гассеева о готовности Вооруженных сил.
«Вооруженные силы готовы к выполнению любых поставленных задач. Согласно вашему указанию были проведены строевые смотры, совещания. Подготовили все необходимые документы для выполнения любых поставленных задач Министерству обороны», – сказал Ибрагим Гассеев.
Бибилов поправил министра, отметив, что не давал команду проводить смотр, а поручил быть готовым к нему.
«Ибрагим Алимбегович, я не давал команду о проведении строевого смотра. Если вы внимательно слушали мои поручения, то должны были понять, что вы должны были быть в готовности, чтобы по моему приказу провести строевой смотр. Теперь ставлю задачу: 24 февраля после празднования Дня защитника Отечества организовать строевой смотр техники, всего личного состава министерства обороны. А на сегодняшний день я вам сказал, чтобы вы доложили о состоянии вооружения, техники, личного состава, укомплектованности и готовности вооружения и техники», – сказал Бибилов.
Накануне югоосетинский лидер обрушился с критикой на Гассеева – своего конкурента на президентских выборах
Агентства: из России выслан заместитель посла США Горман
Из России был выслан заместитель посла США Барт Горман. Об этом сообщили российские агентства РИА Новости и "Интерфакс" со ссылкой на американскую дипмиссию в Москве. "Интерфакс" приводит слова американской стороны о том, что этот шаг не останется без ответа.
РИА Новости цитирует пресс-секретаря американской дипмиссии Джейсона Ребхольца. Он рассказал, что у посла была действующая виза, и он пробыл в России менее трёх лет. Также, как отметил Ребхольц, Герман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве в Москве и ключевым членом высшего руководящего состава дипмиссии.
Как отмечает агентство Reuters, причина, по которой выслали Барта Гормана, пока не ясна. О решении стало известно на фоне резкого обострения отношений между Россией с одной стороны и США и НАТО с другой. Также сохраняется напряжённость вокруг Украины. Ряд западных стран указывают, что Россия сосредоточила у украинских границ значительную войсковую группировку, и может готовить вторжение в эту страну. Москва такие планы отрицает.
Посол США Джон Салливан в четверг побывал в МИД России. Агентства сообщают со ссылкой на представителя Госдепартамента, что Россия передала США ответ на их предложения по безопасности.
Глава Пентагона: РФ наращивает силы у границ Украины
Россия продолжает наращивать свою вооружённую группировку у границ с Украиной. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в четверг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. При этом российское Минобороны уже несколько дней утверждает, что войска отводятся.
Остин упомянул, в частности, о том, что российская группировка наращивает запасы донорской крови, - аналитики считают это возможной подготовкой к боевым действиям. О наращивании запасов крови ранее со ссылкой на разведку сообщало агентство Reuters. На эти сообщения резко отрегировали в Минобороны Украины, назвав их частью информационной войны.
Остин также упомянул о возможности провокаций в Донбассе как оправдания российского крупномасштабного вторжения в Украину.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть свидетельства прибытия к границе новых российских подразделений. Глава британской военной разведки также заявил, что Россия скорее "наращивает" свою группировку. Bloomberg со ссылкой на источники в разведке в четверг сообщает о 7 тысячах российских военных, прибывших в последнее время к границе
Минобороны России, между тем, третий день подряд сообщает об отводе воинских подразделений, участвоваших в учениях, в пункты постоянной дислокации.
Как говорится в сообщении Минобороны, подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа прибыли с полигонов в Курской области в пункт постоянной дислокации в Дзержинск Нижегородской области, а эшелоны с тяжёлой техникой подразделений Южного военного округа из аннексированного Крыма прибыли в Чечню и Дагестан.
В сообщении сказано также, что после завершения учений в Беларуси "соединения и воинские части Российской Федерации вернутся, как и всегда, в свои пункты постоянной дислокации". При этом Александр Лукашенко в четверг заявил, что вопрос о выводе войск ещё будет обсуждаться с президентом России Владимиром Путиным.
Страны НАТО и Украина заявляют, что пока не видят отвода российских войск от границ с Украиной.
- Президент США Джо Байден на этой неделе оценил число российских военнослужащих у украинских границ в 150 тысяч. Официальные представители стран Запада утверждают, что у России по-прежнему есть возможность начать крупномасштабное вооружённое вторжение в Украину, и предостерегают Россию от этого.
- В Киев сегодня прибыла глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Она также заявила, что не видит признаков отвода российских войск, и предположила, что нынешний кризис может затянуться "на месяцы". Трасс также выразила опасения, что нынешнее обострение ситуации в Донбассе может стать для России предлогом к вторжению.
- Обострение российско-украинского конфликта сегодня также обсуждают лидеры стран ЕС.
Франция объявила о выводе своих миротворческих сил из Мали
Франция объявила в четверг, 17 февраля, что выводит свои миротворческие подразделения из Мали после почти десятилетнего присутствие в стране, сообщает AFP.
Причиной стал разрыв отношений с правящей хунтой, пришедшей к власти в августе 2020 года. В Мали при этом продолжается гражданская война между исламистами и правительственными войсками.
"Мы не можем продолжать военные действия вместе с властями, чью стратегию и скрытые цели мы не разделяем", — заявил президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции, отметив, что он "полностью" отрицает идею о том, что Франция потерпела неудачу в этой стране.
Французские базы в Госси, Менаке и Гао в Мали будут закрыты в течение следующих четырех-шести месяцев. Решение коснётся как 2400 французских военнослужащих, так и нескольких сотен солдат из целевой группы "Такуба", состоящей из подразделений других европейских стран.
При этом Франция, согласно заявлению Макрона, продолжит кампанию против боевиков в регионе Сахель, разделяющем Сахару и более плодородные южные земли Африки.
- Заявление о выводе войск было сделано в критический момент для президента Франции Эммануэля Макрона – за несколько дней до ожидаемого заявление о том, что он будет баллотироваться на второй срок на выборах в апреле.
- Первоначально Франция направила войска для борьбы с джихадистами по запросу Мали в 2013 году. Но повстанческое движение так и не было полностью подавлено.
- Запад также обвиняет Мали в сотрудничестве с российской группой наемников "Вагнер". Макрон обвинил ЧВК Вагнера в отправке в страну более 800 бойцов ради собственных "бизнес-интересов" и поддержки хунты.
- Российский министр иностранных дел Сергей Лавров говорил в сентябре 2021 года, что частная российская компания "на законной основе" действует в Мали, добавив, что российские власти не имеют к этому никакого отношения.
Министры обороны Грузии и США провели встречу в Брюсселе
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе встретился с министром обороны США Ллойдом Остином в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает Минобороны Грузии.
Стороны обсудили вызовы глобальной безопасности. Джуаншер Бурчуладзе поблагодарил Ллойда Остина за решительную поддержку и выражение твердой позиции правительства США в отношении безопасности Грузии и Украины.
Речь также шла о вопросах стратегического сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Грузией и США.
Особое внимание было уделено подписанной между министерствами обороны двух стран инициативе Грузии по укреплению обороны и сдерживания, которая была подписана в ходе визита госсекретаря США в Грузию, – передает агентство «Новости-Грузия».
Как пишет СОВА, министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе выступил на министериале НАТО. В своей речи Бурчуладзе выразил твердую поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, подчеркнув необходимость стабильности и мира в регионе. Министр заявил, что Тбилиси и Киев стоят перед общими вызовами, а политика России угрожает безопасности и свободе грузинского и украинского народов.
При этом министр заверил, что Грузия продолжает проводить реформы в сфере обороны, чтобы развивать свой потенциал и улучшать оперативную совместимость с НАТО. Бурчуладзе также акцентировал внимание на желании Тбилиси вступить в альянс, отметив, что членство в блоке является непоколебимым стратегическим выбором.
В Цхинвали заявили об «опасном росте реваншистских настроений» в Грузии
В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что на фоне сложных политических и международных процессов фиксируют «опасный рост в Грузии реваншистских настроений, которые всячески поддерживают действия Украины в осуществлении агрессии против мирного населения ЛНР и ДНР». Югоосетинские власти считают, что это может стать причиной очередного обострения отношений между Тбилиси и Цхинвали.
В КГБ, в частности, прокомментировали инцидент, произошедший 14 февраля в районе разделительной линии у села Орчосани Ахалгорского района.
На баннере со словами «Государственная граница Республики Южная Осетия» грузинские гражданские активисты из движения «Сирцхвилиа» («Позор») желто-синей краской написали «Слава Украине».
В Цхинвали в этой связи заявили, что имело место уголовное преступление: «неустановленные граждане Грузии нарушили государственную границу и совершили акт вандализма в отношении инфраструктуры ПС КГБ РЮО, расписав информационный знак несмываемыми аэрозольными красками».
В связи с инцидентом югоосетинские власти проводят разбирательство, также задействована «горячая линия».
«Вопрос об указанной провокации будет вынесен на очередную встречу МПРИ», – пообещали в ведомстве.
В югоосетинском КГБ также заявили, что «действия тбилисского режима не способствуют стабилизации обстановки на государственной границе РЮО и являются угрозой региональной безопасности».
Отметим, что югоосетинский президент Анатолий Бибилов также заявил, что ожидает от Украины и Грузии провокаций.
Лукашенко о войсках РФ в Беларуси: «Как решим с Путиным, так и будет»
Александр Лукашенко поставил под сомнение сделанные накануне заявления министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея о выводе российских войск с белорусской территории после 20 февраля, когда завершатся учения "Союзная решимость".
По словам Лукашенко, который посетил в четверг полигон, где проходят учения, в пятницу он отправится в Москву и там с президентом России Владимиром Путинымобсудит дальнейшие действия совместной группировки войск.
"Как мы примем завтра решение, так и будет. Примем решение - выведем за сутки. Примем решение месяц - будут стоять месяц. Столько, сколько надо, будут находиться здесь Вооруженные Силы", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
При этом Макей накануне говорил, что после завершения учений в Беларуси не останется ни одного российского военного и ни одной единицы российской техники.
Лукашенко также не исключил возможности признания так называемых "ДНР" и "ЛНР". По его словам, которые приводит РИА Новости, решение вопроса о признании или непризнании сепаратистских образований востока Украины будет "совместным с РФ и взаимовыгодным". Госдума на днях обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом признать "ДНР" и "ЛНР". Путин, как подтвердил в четверг пресс-секретарь, ещё не дал формального ответа, хотя ранее он говорил о необходимости соблюдать Минские соглашения, которым признание независимости сепаратистских "республик" противоречит.
Судьба российской группировки в Беларуси оказалась в центре внимания из-за общей ситуации на границе с Украиной, где, по оценкам стран Запада, сосредоточено до 150 тысяч российских военных, которые могут грозить Украине вторжением. Наличие российских военных в Беларуси, как утверждали официальные лица США и НАТО, вызывает обеспокоенность - от белорусской границы до Киева расстояние меньше, чем от российской.
Российско-белорусские учения должны завершиться 20 февраля. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что после их завершения российские войска покинут Беларусь.
В «ЛНР» заявили об обстреле детсада. Но он на подконтрольной Украине территории
В соцсетях и телеграм-каналах, имеющих отношение к поддерживаемым Россией сепаратистам так называемой "ЛНР", утром в четверг появились сообщения о том, что украинские вооружённые силы якобы обстреляли детский сад на подконтрольной сепаратистам территории в Луганской области.
Фото якобы последствий обстрела опубликовал и российский политик Захар Прилепин, утверждая, что на нём детский сад в Новой Кондрашовке, подконтрольной "ЛНР", а стреляли "украинские боевики".
Новая Кондрашовка - часть населённого пункта Станица Луганская - однако, находится под контролем Украины, а не "ЛНР".
Впоследствии об обстреле детского сада в том же населённом пункте сообщил и штаб украинских войск в Донбассе. В сообщении говорится, что при обстреле "российскими оккупационными войсками" Станицы Луганской повреждено здание детсада, по предварительным данным, пострадали двое взрослых. Опубликованы фото - в том числе и то, которое ранее публиковали ресурсы сепаратистов, но и другие, на которых видно дыру в стене здания детсада. Первоисточник этих фото неясен.
Впоследствии опубликовано также видео, на котором видны разрушения.
С утра в четверг представители сепаратистов утверждают, что украинские войска якобы ведут обстрелы населённых пунктов в Донбассе. В штабе украинских войск заявили, что c полуночи поддерживаемые Россией сепаратисты нарушили режим прекращения огня 29 раз - это заметно больше среднего. Утверждается, что ранен 1 украинский военный и двое мирных жителей.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Станица Луганская была обстреляна из тяжёлого вооружения. Он обвинили Россию в нарушении Минских соглашений "на фоне и без того напряжённой ситуации".
Пресс-служба администрации подконтрольного Украине города Попасная в Луганской области также сообщила о попадани снаряда во двор лицея, в котором в момент обстрела находились ученики. О пострадавших не сообщается.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил Украину в обострении ситуации в Донбассе.
В миссии ОБСЕ пока не подтверждают резкого обострения ситуации.
Обстрелы происходят на фоне резкого обострения ситуации вокруг Украины, у границ которой сосредоточена большая российская группировка. Страны Запада опасаются, что Россия может устроить провокацию в зоне конфликта в Донбассе, чтобы оправдать вооружённое вторжение в Украину. Российские представители, в свою очередь, обвиняют в подготовке провокации Украину.
Суд отменил признание экстремистской песни «Порнофильмов» «Нищих убивай!»
Волгоградский областной суд в четверг отменил решение нижестоящего суда о включении песни "Нищих убивай!" группы "Порнофильмы" в список экстремистских материалов, сообщает проект "Сетевые свободы".
Дело направлено на новое рассмотрение в Дзержинский районный суд Волгограда. В сентябре прошлого года этот суд по заявлению заместителя прокурора Волгоградской области признал песню экстремистской, утверждая, что в ней есть "негативная оценка группы лиц, объединённых по признаку происхождения, проживания и социального статуса – бедные, нуждающиеся, неимущие и малоимущие россияне". Минюст на основании решения суда внёс композицию в список экстремистских запрещённых материалов.
По мнению суда, исполнители призывают богатых к враждебным действиям по отношению к нуждающимся. Экспертизу проводили сотрудники МВД по Волгоградской области. Песня "Нищих убивай!" – кавер на трек известной американской группы Dead Kennedys "Kill the poor" (дословно "Убивай бедных").
Песня вышла в 2016 году. В группе не знали о судебном процессе, на котором песню объявили экстремистской. Представители "Порнофильмов" заявили, что их мнением в ходе процесса никто не интересовался: "Когда мы работали над этой песней, конечно же мы не представляли, что кто-то всерьез будет рассматривать эту песню в суде, проводить какие-то там лингвистические экспертизы и прочее. Песня поется от лица представителя элиты, который в комичной форме выражает гиперболизированное презрение к бедным".
- В мае 2021 группа "Порнофильмы" участвовала в запуске петиции с требованием прекратить давление на музыкантов, выражающих свою гражданскую позицию. Авторы петиции считают, что в России намеренно срывают концерты оппозиционно настроенных музыкантов. Среди прочих петицию подписали Noize MC, "Ногу Свело!", "Тараканы!", "Несчастный случай" и музыкант Вася Обломов.
Генсек НАТО: альянс продолжит поддерживать Грузию и Украину
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая второй день заседания глав минобороны альянса, подтвердил «решительную поддержку», которую продолжает оказывать блок Грузии и Украине.
Встреча глав минобороны НАТО посвящена укреплению блока на фоне кризиса безопасности в Европе, и в частности, ситуации вокруг Украины. Во встрече участвуют также главы оборонных ведомств Грузии и Украины Джуаншер Бурчуладзе и Алексей Резников.
«Союзники по НАТО неустанно работают, чтобы найти политическое и дипломатическое решение (ситуации вокруг Украины). Эти усилия проводятся в тесном партнерстве с Грузией и Украиной. Решительная поддержка НАТО партнеров в Грузии и Украине продолжается», – сказал он.
Сегодня же Столтенберг встретился с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.
В ходе переговоров генсек подтвердил свою твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии. В свою очередь Бурчуладзе поблагодарил Столтенберга за поддержку и поприветствовал твердую позицию Брюсселя по вопросу политики открытых дверей НАТО.
Как пишет СОВА, стороны обсудили общие вызовы безопасности и угрозы со стороны России. Министр обороны Грузии заявил о важности расширения присутствия альянса в регионе на фоне растущих вызовов.
Обсудили Столтенберг и Бурчаладзе и перспективы углубления сотрудничества между Брюсселем и Тбилиси, а также реформы, проводимые министерством обороны Грузии и направленные на повышение совместимости с альянсом. Речь в ходе встречи шла и о совместных международных военных учениях НАТО-Грузия, которые этой весной пройдут в Грузии уже в третий раз.
Лондон может отменить «золотые визы» для россиян из-за ситуации с Украиной
Великобритания рассматривает возможность отмены в течение нескольких недель программы выдачи "золотых виз", по которой богатые иностранцы могли получить гражданство в обмен на ввозимые в страну капиталы. Об этом сообщают Financial Times и The Times со ссылкой на источники, близкие к главе МВД Прити Пател.
В правительстве Великобритании, как пишут издания, вернулись к обсуждению проблемы с выдачей "золотых виз" из-за опасений российских "грязных денег" в связи с обострением ситуации вокруг Украины.
Британские власти сейчас усиленно изучают визовые правила, чтобы исключить возможность проникновения в страну денег и активов, связанных с президентом России Владимиром Путиным, пишет The Times.
Ранее Лондон заявил, что готовит "самый жесткий режим санкций против России, который когда-либо был", чтобы остановить "российскую агрессию" в отношении Украины. Эти санкции, как утверждается, затронут лиц, которые "обеспечивают стратегическую и экономическую поддержку российского режима". По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, у Лондона готовы изменения в законодательстве, которые позволят ввести ограничения против российских физических лиц и стратегических компаний.
Программу "золотых виз" Великобритания запустила в 2008 году. В обмен на вложения от двух миллионов фунтов стерлингов иностранцы получили возможность жить в стране, а позже – подать на гражданство и получить паспорт. В 2015 году Великобритания ужесточила проверки соискателей виз, чтобы не допустить оборота незаконных средств: от заявителей потребовали провести аудит своих финансовых и деловых интересов.
По данным FT, в 2021 году британское правительство выдало 798 виз инвесторам, 82 из них – россиянам. За тот же период гражданам Китая было выдано 210 виз.
В Северной Осетии вновь озвучили требование о допуске в родовые села в Грузии
Представители североосетинских общественных организаций «Дарьял» и «Казбек» вновь заявили о невозможности попасть на историческую родину в Кобинскую котловину, а также Трусовское и Гудское ущелья Грузии для совершения религиозных обрядов.
О запрете посещать не только свои домовладения, но и навещать могилы предков заявил североосетинский омбудсмен Тамерлан Цгоев, пишет портал Кавказ.Реалии.
«Проблеме не первый год. На этот раз мы обозначили ее перед представителем МИДа Марией Захаровой на очередном координационном совете по правам человека. Она предложила нам подготовить документацию для передачи в секцию интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии», – заявил Цгоев.
Омбудсмен рассказал, что в прошлом году при посредничестве Грузинской православной церкви небольшой группе осетин в количестве 10 человек все же удалось побывать в святилище Таранджелос, почитаемом у выходцев из Трусовского ущелья. «Эхо Кавказа» писало об этом со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Григория Карасина.
Известный грузинский общественный деятель, глава Коалиции за права беженцев Зураб Бендианишвили указывает, что вопрос допуска в родовые села не освещается в грузинских СМИ.
«Тема очень закрытая, власти молчат по этому поводу. Предполагаю, что они могут опасаться возникновения нового очага конфликта и напряжения в Трусовском ущелье. Знаем, что есть списки, по которым этих жителей не пропускают. Конечно, людей неправильно ограничивать. Можно ведь установить такой режим пропуска, чтобы и опасения властей исключить, и людям дать возможность побывать на могилах предков», – отметил конфликтолог.
- В общей сложности в грузинском регионе Мцхета-Мтианети ранее существовали 33 осетинских села, родом оттуда представители 85 осетинских фамилий.
- С проблемой запрета посещения родовых сел столкнулись несколько сот жителей Северной Осетии. До российско-грузинской войны 2008 года многие осетины вели в селах Казбегского муниципалитета Грузии «дачный» образ жизни. Дома многих осетин со временем были заброшены и разрушены.
Главную награду Берлинале получил фильм о персиковых деревьях
Жюри 72-го Берлинского кинофестиваля завершило свою работу. В этом году из-за пандемии COVID-19 фестиваль проходит в два этапа: сперва преимущественно для аккредитованных журналистов и представителей киноиндустрии, а заключительные три дня, после объявления наград, будут отведены для обычных зрителей.
Жюри главного конкурса под председательством М. Найта Шьямалана наградило "Золотым медведем" фильм каталонского режиссёра Карлы Симон "Алькаррас". Семью, зарабатывавшую на жизнь сбором персиков в этой деревне в провинции Льейда, вынуждают покинуть землю, которую она возделывала в течение шести десятилетий по бессрочному устному соглашению. После смерти землевладельца деревья решено вырубить, а на их место поставить солнечные батареи. В фильме снимались непрофессиональные актёры.
"Сельское хозяйство является темой фильма и было основной причиной, по которой я решила его снять. Мои дяди выращивают персики в Алькаррасе, и они, как и многие другие люди, попали в тяжёлую ситуацию, потому что в наши времена очень трудно заниматься семейным фермерством. Я хотела бы, чтобы люди об этом знали", – объясняет Карла Симон.
Премию за лучший сценарий получил фильм "Рабие Курназ против Джорджа Буша" о бременской домохозяйке турецкого происхождения, которая борется за сына, обвинённого в подготовке теракта. Немецкая актриса Мельтем Каптан, сыгравшая Рабие Курназ, получила премию за лучшую роль.
Лучшим режиссёром названа Клер Дени, представившая в Берлине драму о любовном треугольнике "Обе стороны лезвия".
Главную награду в секции "Столкновения", представляющей новаторское кино, получила картина "Мутценбахер". Знаменитый эротический роман "Жозефина Мутценбахер – История жизни венской проститутки, рассказанная ею самой", написанный в 1906 году Феликсом Зальтеном, автором "Бэмби", обсуждают и читают мужчины, откликнувшиеся на объявление, которое дала режиссёр Рут Бекерман. В начале XX века общество осуждало распутство, прошло больше ста лет, но, несмотря на сексуальную революцию, многие табу остались, а некоторые добавились.
"Золотого медведя" за лучшую короткометражку получил фильм москвички Анастастии Вебер "Трэп". "Мои герои – это шестеро 18-летних парней, которые с утра до вечера учатся в школе олимпийского резерва и убиваются на жестких беговых тренировках. Все вместе они живут в спортивном общежитии и, как и все остальные молодые люди в свободное время, интересуются музыкой, гуляют по городу, шутят и стараются хорошо проводить время. Только мир не за них. Люди вокруг видят в них угрозу для самих себя. И, видя рассвет, мои герои готовятся, что вы убьете их сегодня", – говорит Анастасия Вебер.
В программе "Столкновения" прошла премьера фильма Александра Золотухина "Брат во всём" о близнецах-курсантах, в "Панораме" был показан фильм Михаила Бородина "Продукты 24", основанный на истории "гольяновских рабов".
Актриса Изабель Юппер, награжденная почетным "Золотым медведем" за вклад в киноискусство, не смогла приехать в Берлин из Парижа, поскольку у нее был диагностирован коронавирус.
Санитарные меры на фестивале были строгими. В кинозалы пускали только вакцинированных зрителей в респираторах, журналистам необходимо было ежедневно сдавать антигенный тест. Все фестивальные вечеринки и приёмы были отменены, кинорынок прошел онлайн.
В Грузии от коронавируса скончались еще 46 человек
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 46 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 15 729.
За сутки в стране выявили 15 644 новых случая коронавируса. Накануне провели 52 912 тестов: PCR-тестов – 20 617, экспресс–тестов на антиген – 32 295.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 29,57%, за последние 14 дней составляет 32,01%, за неделю – 30,99%.
Выздоровели еще 24 110 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 511 800, выздоровевших – 1 324 172.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3257 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 787 627.
Российская угроза Украине вызвала рост цен бензина в США
Потенциальное российское вторжение в Украину может превратиться в серьезнейшую политическую проблему для президента США Джо Байдена и Демократической партии из-за неизбежного резкого скачка цен бензина, что станет одним из последствий вторжения, предупреждают американские эксперты.
Концентрация российских войск на границе Украины в последние недели сопровождалась безостановочным ростом цены нефти, которая находится сейчас на самом высоком за семь лет уровне. Стоимость бензина выросла на 40 процентов за год и на 6 процентов за последний месяц. Сейчас он в среднем стоит в США около доллара за литр. В случае российско-украинского военного конфликта под угрозой могут оказаться поставки нефти из России.
Выступая во вторник, президент Байден заверил американцев, что его администрация использует все инструменты, находящиеся в ее распоряжении, чтобы нейтрализовать рост цен бензина. "Мы предпринимаем активные меры с целью снизить давление на нашем энергетическом рынке", - заявил президент. Однако у правительства нет возможностей приостановить рост цен бензина в краткосрочной перспективе. Поступление на рынки нефти из государственных стратегических запасов в конце ноября прошлого года помогло притормозить рост цен лишь в течение нескольких недель. По прогнозам специалистов банка JPMorgan, цена барреля нефти может достичь 125 долларов.
Согласно опросам, 85 процентов американцев отмечают ощутимое удорожание продуктов питания и бензина. 10 процентов назвали дорогой бензин и топливо в качестве главной проблемы, которую должно решать правительство.
Югоосетинский президент министру обороны: «Хватит играть в детский сад»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов на заседании правительства обрушился с критикой на министра обороны Ибрагима Гассеева – своего конкурента на президентских выборах. По словам Бибилова, ему пришлось дважды отложить заседание правительства из-за отсутствия Гассеева.
«Никакие желания быть избранным, быть кандидатом, другие какие-то причины для того, чтобы не присутствовать на заседании правительства, я никому не позволяю. В том числе вам, Ибрагим Алимбегович.
Вы – министр обороны, будьте добры исполнять свои обязанности (до тех пор), пока, может быть, не будете зарегистрированы. Хватит играть в детский сад.
Два раза я откладываю заседание правительства для того, чтобы министр присутствовал. Что это такое? Где исполнительность военная? Или тут работа для правительства и не для народа и решения, которые мы принимаем, не для народа?» – обратился Бибилов к Гассееву.
Югоосетинский лидер поручил главе Минобороны провести строевой смотр по подразделениям вооруженных сил и представить доклад о состоянии сил и средств военной техники, вооружения, личного состава, а также «готовности к возможным провокациям со стороны Грузии».
«Мы видим как разворачиваются события на Украине. Грузия вполне возможно попытается провести провокации на этом фронте. Я жду Вашего отчета, который Вы мне уже давно перестали предоставлять. Завтра (17 февраля – ред.), в 11:00 жду доклад», – сказал Бибилов.
Бибилов призвал чиновников ответственно относиться к возложенным на них обязанностям: «у нас нет времени на то, чтобы мы не работали, не надо расслабляться».
Коронавирус в Абхазии: 357 новых случаев заражения, 4 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 593 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 357 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 86 пациентов. Состояние 28 человек оценивается как тяжелое, 58 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались трое мужчины - 70, 85 и 87 лет, а также женщина 82 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 32, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 8 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 24 пациент.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 49 881 человек. Зарегистрировано 628 летальных случаев. Выздоровели 41 066 человек.
Югоосетинский ЦИК зарегистрировал инициативную группу Дмитрия Тасоева
ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия зарегистрировал еще одну инициативную группу избирателей по выдвижению кандидата в президенты. Уполномоченным представителям и инициативной группе по выдвижению бывшего депутата парламента Дмитрия Тасоева выдадут свидетельства о регистрации.
В то же время, Центризбирком отказал в регистрации в качестве уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность югоосетинского президента.
«Теперь они могут открыть избирательный счет и приступить к сбору подписей в поддержку своего кандидата», - сообщил агентству «Рес» представитель ЦИК Игорь Чочиев.
- Предвыборная кампания стартовала в Южной Осетии 21 января. Согласно выборному законодательству, инициативные группы и политические партии уведомляют ЦИК о проведении собраний и съездов по выдвижению кандидатов на должность президента не позднее чем за пять дней до дня их проведения. Центральная избирательная комиссия будет принимать документы о выдвижении кандидатов на пост президента до 20 февраля включительно. «То есть, уже 21 февраля документы политических партий и инициативных групп избирателей по выдвижению кандидатов Центризбиркомом приниматься более не будут», - уточнили в ЦИК.
Владимир Зеленский ответил Саломе Зурабишвили в Твиттере на грузинском
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Грузии Саломе Зурабишвили за поддержку на грузинском языке, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Мы благодарны за поддержку и единство президента Грузии! Мы это ценим! Вместе с друзьями и партнерами мы делаем Украину сильнее!», - написал на грузинском языке президент Украины в Twitter.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее разместила в своем Твиттере пост в честь Дня национального единства Украины. Твит Зурабишвили был написан на английском языке:
«Для Грузии, как страны, территории которой оккупированы, День национального единства Украины особенно важен в свете нынешних непростых вызовов. Мы стоим вместе с Украиной».
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.