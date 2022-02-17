Великобритания отменила программу выдачи «золотых виз»

Великобритания отказалась от программы выдачи «золотых виз», благодаря которой богатые иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на ввозимые капиталы. Об этом в четверг объявила министр внутренних дел Прити Пател.

«У меня нулевая терпимость к злоупотреблениям нашей иммиграционной системой, - сказала Пател, добавив, что хочет «остановить коррумпированную элиту, которая угрожает национальной безопасности и распространяет грязные деньги». Министр также подчеркнула, что отмена «золотых виз» - это только «начало новой борьбы с мошенничеством и незаконными финансами».

Ранее о планах отказаться от программы выдачи «золотых виз» сообщили Financial Times и The Times. Издания предполагали, что это произойдет в течение ближайших недель, а в качестве основного мотива отмены называли «исключение возможности проникновения в страну денег и активов, связанных с президентом России Владимиром Путиным» на фоне «обострения ситуации вокруг Украины».

При этом в четверг, объявляя решение, глава МВД Пател подчеркнула, что оно касается «всех новых заявителей всех национальностей».

По данным Financial Times, в 2021 году британское правительство выдало 798 «золотых виз», 82 из них – россиянам.