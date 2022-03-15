Великобритания ввела санкции против Мишустина, Медведева, Соловьёва

Великобритания во вторник расширила санкционный список в связи с вооружённым вторжением России в Украину, включив в него около 350 российских физических и юридических лиц.

Среди попавших под санкции, предусматривающие заморозку активов и запрет на въезд в страну - крупные бизнесмены и чиновники, а также руководители подконтрольных Кремлю СМИ и их видные сотрудники.

В новом санкционном списке, в частности, глава правительства России Михаил Мишустин и бывший президент, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

В список также попали крупные бизнесмены - Михаил Фридман, Пётр Авен, Герман Хан, Дмитрий Пумпянский, ряд депутатов Госдумы, включая Ирину Роднину, министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации Кремля Антон Вайно, высокопоставленные чиновники правительства, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, глава RT Маргарита Симоньян и её муж Тигран Кеосаян, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьёв, журналист Антон Красовский, писатель Захар Прилепин. Все они так или иначе признаны ответственными за российское вторжение в Украину или причастными к нему. Ранее большая часть этих лиц была включена в санкционные списки ЕС и США.

Под санкции уже попали почти все члены Совета безопасности, формально принимавшего решение о вводе войск в Украину, включая президента Владимира Путина. Введены также секторальные экономические санкции. Страны Запада вводят их скоординированно, хотя санкционные меры не полностью совпадают - например, США и Британия отказались от импорта российской нефти, а страны ЕС нет.