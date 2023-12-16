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Венгрия пригрозила блокировать принятие Болгарии в Шенген за налог на газ из России

Венгрия будет использовать право вето против принятия Болгарии в Шенгенскую зону, пока София не отменит введенный осенью налог на транзит российского газа. Об этом в субботу заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, его цитирует агентство Reuters.

Он назвал введение налога противоречащим европейским нормам. Венгрия стала третьей страной, блокирующей вступление Болгарии в Шенгенское пространство, вместе с Нидерландами и Австрией.

О повышении тарифа на транзит российского газа болгарские власти объявили в октябре. Импорт и транзит облагаются сбором 20 левов за 1 МВт•ч, или $111 на тыс. куб. м. Венгрия и получающая через Болгарию российский газ Сербия тогда выступили резко против этой меры, назвав ее недружественным шагом.

В Болгарии аналитики называли налог введенным против Австрии, еще одной страны, получающей газ из России, сообщала Болгарская служба Радио Свобода. Из-за позиции Вены, опасающейся притока нелегальных мигрантов, в начале декабря было отменено обязательное голосование Совета по внутренним делам ЕС о расширении шенгенской зоны, передавал «Евроньюс».

В середине декабря входящие в правящую коалицию Болгарии партии сообщили, что примут закон, откладывающий введение налога. Вместо этого Болгария будет ждать, пока Евросоюз предложит общеевропейский механизм транзита российского газа.

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