Суд Мичигана не дисквалифицировал Трампа как кандидата

Верховный суд Мичигана оставил в силе решение нижестоящего суда, отказавшегося исключить Дональда Трампа из избирательных бюллетеней штата.

Иск группы избирателей, настаивавших на том, что Трамп потерял право быть кандидатом в президенты согласно 14-й поправке к Конституции, запрещающей занимать выборные и государственные должности людям, участвовавшим в антигосударственном мятеже, был отвергнут судами в Мичигане на основании тезиса о том, что дисквалификация кандидата в президенты - вопрос политический, а не юридический. В решении Верховного суда Мичигана говорится, что «суд не убежден, что поднятые в иске вопросы должны рассматриваться судом».

Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social приветствовал решение суда, назвав иск своих оппонентов «жалкой игрой с целью фальсифицировать выборы». Представители истцов заявили, что решение суда не исключает возвращения к вопросу об исключении имени Трампа из избирательных бюллетеней «на более поздней стадии».

Вопрос о возможном исключении кандидатуры Дональда Трампа, в данный момент ведущего кандидата в президенты от Республиканской партии, из списков избирателей приобрел особую актуальность в последнюю неделю после неожиданного решения Верховного суда Колорадо, дисквалифицировавшего Трампа в качестве кандидата в ответ на идентичный иск избирателей штата. Суд в Колорадо пришел к выводу, что Трамп был причастен к мятежу 6 января 2021 года, когда его сторонники ворвались в здание Конгресса с целью сорвать сертификацию результатов президентских выборов, следовательно, он не имеет права избираться согласно 14-й поправке к Конституции. Подобные иски рассматривались в нескольких штатах. Суд в Колорадо единственный, согласившийся с аргументами истцов.

После противоположных решений Верховных судов нескольких штатов последней инстанцией решения этого вопроса остается Верховный суд страны. В среду Республиканская партия Колорадо обратилась с апелляцией в Верховный суд США, призывая отменить решение Верховного суда штата. Истцы утверждают, что в результате этого решения «ведущий кандидат Республиканской партии отстранен от первичных и всеобщих выборов, что изменяет курс американской демократии».

Ожидается, что Верховный суд США вскоре примет иск к рассмотрению.