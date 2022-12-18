Виктор Бут выступил на открытии отделения ЛДПР в Луганске

Освобожденный недавно из американской тюрьмы и переданный России Виктор Бут поучаствовал в открытии отделения российской партии ЛДПР в так называемой «Луганской народной республике», на востоке Украины.

Как пишет «Медуза», в «ЛНР» Бут 17 декабря выступил с речью, в которой сравнил свое возвращение в Россию с аннексией Москвой украинских территорий. «Вы были для меня вдохновением, которое позволило мне тоже вернуться на родину, как и весь Донбасс, вернуться в Россию», - сказал Бут, отметив, что последние восемь лет он «внимательно следил» за событиями в Донбассе. Людей, перед которыми он выступал, Бут назвал «героями», которые своим «примером» очень ему помогли.

Решение об открытии отделения ЛДПР было принято на собрании в Луганске, находящемся под контролем сепаратистов. В этом собрании участвовали около 200 человек, в том числе лидер российской партии Леонид Слуцкий, глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, депутат Госдумы Алексей Диденко и другие, сообщает «Коммерсантъ».

Виктора Бута 8 декабря обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. В 2012 году он был приговорен в США к 25 годам заключения по обвинению в незаконной торговле оружием. Вернувшись в Россию, Бут 12 декабря вступил в ЛДПР.