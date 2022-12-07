Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Латвии принял решение не только убрать «Дождь» из сетки вещания в ночь на 8 декабря, но и закрыть доступ на территории Латвии к программам телекомпании на платформе Youtube.

Как сообщил в эфире Delfi глава совета Иварс Аболиньш, «Дождь» вправе оспорить решение в суде, а окончательный вердикт, смогут ли журналисты телеканала остаться в Латвии, примут МИД и спецслужбы.

Аболиньш подчеркнул, что история с «Дождем» тянулась с лета — с момента выдачи лицензии. По его словам, получив лицензию на вещание, «Дождь» стал латвийским, а не российским масс-медиа — и, соответственно, должен был соблюдать требования законодательства Латвии, в том числе обеспечивать перевод программ на латышский язык. Телеканал обязался делать это с сентября, но до декабря взятое на себя обязательство так и не выполнил.

По словам Аболиньша, после того, как в эфире прозвучало высказывание в адрес российской армии «наша армия», у Национального совета была беседа с руководством «Дождя». Из слов Аболиньша следует, что работники телеканала утверждали: они могут называть «нашей армией» страну своего гражданства и происхождения.

Аболиньш также рассказал, что около месяца назад руководство «Дождя» пришло на заседание совета, где рассматривалось нарушение, допущенное телекомпанией, без переводчика, предполагая, что сможет изложить свою позицию на русском языке.

Этот случай, который Аболиньш дважды упомянул за время эфира, по его мнению, наглядно иллюстрирует, что у руководства «Дождя» не совсем четкое понимание законности в Латвии. Аболиньш считает это серьезным риском того, что нарушения со стороны «Дождя» будут повторяться.

С 18 июля, когда «Дождь» постепенно возобновил свою работу из студии в Риге, телеканал оштрафовали на 10 тысяч евро за два нарушения: на показанной в эфире карте Крым был в составе России, а российскую армию назвали «нашей армией». Третьим нарушением стало высказывание ведущего Алексея Коростелева, которое было расценено как призыв помогать российской армии.

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко тогда пояснил, что ведущий неудачно выразился и его неправильно поняли. Коростелев был уволен, хотя сегодня, уже после того, как стало известно, что лицензия телеканала всё-таки отозвана, гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева назвала решение об увольнении ошибкой. В интервью «Медузе» Синдеева также заявила, что не ожидала такого решения.

«Я не была готова к этому. Я была уверена, что они [латвийские власти] этого не сделают», – сказала она.

Синдеева говорит, что канал сейчас потеряет деньги от кабельных сетей. Что касается переезда из Латвии, по её словам, на канале об этом «давно думали». В комментарии РБК она сказала, что телеканал будет пытаться получить лицензию в другой стране.

Ситуацию с «Дождём» прокомментировали в Кремле.

«Всё время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома. И всё время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув ошибочность таких иллюзий.

Национальный совет по электронным СМИ заявил, что «наказан» только «Дождь», а другие российские независимые издания, переехавшие в Латвию, продолжают работу.