Владелец «Хортицы» отверг выводы СБУ о его содействии «агрессии РФ»

Украинский бизнесмен, председатель наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк отверг подозрения СБУ в его адрес по поводу «финансирования вооруженной агрессии РФ».

В посте в фейсбуке 30 декабря Черняк написал, что с 2014 года в России против Global Spirits действуют санкции, и иметь там какие-либо активы компания не могла. «Лицензия отозвана 24 февраля, никто на потери не смотрел, работать с убийцами украинцев никто не будет», - пишет бизнесмен. Среди прочего он отмечает, что в документах следствия речь идет не об уплате налогов в России, а о неких предприятиях в Средней Азии, Грузии и Азербайджане. «Я не был и не являюсь сейчас собственником или должностным лицом этих предприятий, никогда их не арендовал», - настаивает Черняк.

О подозрении Евгению Черняку Служба безопасности Украины объявила в пятницу. По версии следствия, компании бизнесмена продолжали сотрудничество с Россией после начала полномасштабной войны.

«Установлено, что в течение 2022 года только в виде уплаты налогов и сборов подчиненные ему предприятия перечислили в бюджет России около 6 миллиардов гривен», – приводит заявление СБУ Украинская служба Радио Свобода. Также утверждается, что предприятия Черняка закупали у России спирт и другие продукты в промышленных объемах на территории четырех стран Центральной Азии и Закавказья.

СБУ сообщила об обысках в помещениях холдинга, в ходе которых якобы были обнаружены документы и другие вещественные доказательства в подтверждение обвинений. Помимо Черняка подозрения официально объявлены еще шести ведущим менеджерам и компаниям, название которых не уточняется.

Сейчас решается вопрос об аресте частного и корпоративного имущества подозреваемых.