Владелец клуба «Мутабор» в Москве подарил РПЦ мощи Николая Чудотворца

Московский предприниматель Михаил Данилов - владелец клуба «Мутабор», где проходила вызвавшая публичный скандал в России «голая вечеринка» с участием поп-звезд, - передал Русской православной Церкви частицу мощей Николая Чудотворца. Это происходит на фоне преследования участников вечеринки властями и активистами.

В комментарии телеграм-каналу Mash Данилов рассказал, что купил частицу мощей в Ватикане еще осенью, чтобы передать ее храму в центре Москвы, где служит его духовник. На видео, где Данилов передает реликвию священнику, показан сертификат ее подлинности.

«У нас несколько клубов, в том числе «Мутабор», такой известный последними событиями. Но мы говорим, что мы против мракобесия, дьявольщины, мы поддерживаем Церковь всячески», - заявил Данилов.

Частная вечеринка в клубе, посвященная открытию выставки фотографий журнала Playboy, прошла 20 декабря. Для гостей, среди которых были известные артисты и медийные персонажи, такие как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак и другие, рекомендовался дресс-код с минимумом одежды.

Многие пришли в полупрозрачных нарядах или полуобнаженными. Видеозаписи с вечеринки попали в интернет и вызвали скандал в российской блогосфере, а затем и официальное осуждение. Провоенные блогеры обвиняли звезд в разврате, особенно неуместном, по их мнению, во время российского вторжения в Украину.

Против организатора вечеринки, блогера Анастасии Ивлеевой была начата налоговая проверка. Кроме того, в суд поступил коллективный иск против нее от группы неназванных лиц с требованием взыскать один миллиард рублей морального ущерба. Банк «Тинькофф» прекратил рекламное сотрудничество с ней, а компания МТС убрала ее из списка амбассадоров. Ивлеева покинула Россию.

Как Ивлеева, так и многие гости мероприятия, включая Киркорова, Милявскую, Собчак и Диму Билана, опубликовали видео с извинениями за свое поведение. Выступления с участием некоторых присутствовавших на вечеринке артистов были вырезаны из ряда новогодних телепрограмм.

Еще один гость мероприятия, рэпер Vacio (Николай Васильев) получил 15 суток административного ареста по обвинению в мелком хулиганстве. Сразу после освобождения его снова задержали и назначили еще 10 суток ареста по той же статье.