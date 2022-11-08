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Владимир Зеленский получил американскую Медаль свободы
Президент Украины Владимир Зеленский получил американскую Медаль свободы, которую ежегодно присуждает "Национальный конституционный центр". Это некоммерческая организация, базирующаяся в Филадельфии. Её награда присуждается лицам и организациям в знак признания их лидерства в стремлении к свободе.
В обращении Зеленского, которое было записано в этой связи, украинский президент призвал американцев продолжать поддерживать его страну в условиях российского военного вторжения. "Призываю вас сохранять непоколебимое единство, как сейчас, до того самого дня, когда мы все услышим те важные слова, о которых мечтали. Пока мы не услышим, что мир наконец восстановлен. Демократии не должны останавливаться на пути к победе", - сказал Зеленский.
Во вторник, 8 ноября, в США проходят промежуточные выборы в Конгресс. Американцы выбирают Палату представителей, треть Сената и губернаторов во многих штатах. Согласно прогнозам, члены Республиканской партии могут получить контроль над одной, а, возможно, и двумя палатами парламента.
Небольшая, но весьма заметная часть республиканцев высказывала опасения относительно объема и продолжительности американской помощи Украине. Русская служба "Би-би-си" упоминает влиятельное крыло во главе с экс-президентом Дональдом Трампом, которое выступает против поддержки Украины в тех масштабах, которые наблюдались до сих пор.
В администрации президента-демократа Джо Байдена тем не менее настаивают, что Украину в Соединённых Штатах поддерживают обе партии.
Другие новости дня
Алиев: «Что делают армянские вооруженные силы в Карабахе? Наше терпение небезгранично!»
В Азербайджане сегодня отмечается День Победы во Второй Карабахской войне. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в городе Шуша (армянское название – Шуши), заявил, что армянская сторона «должна помнить уроки войны»
«Если кто-либо, будь то власть или оппозиция Армении, либо какой-то еще будет вновь вынашивать планы против Азербайджана, то столкнется с «железным кулаком» нашей страны. События последних двух лет показали это», – подчеркнул он.
По словам Алиева, сегодня в Армении «поднимают голову реваншистские силы, не желающие мириться с результатами войны 2020 года». Он добавил, что российские военные дислоцированы на территории Нагорного Карабаха на временной основе, а Ереван не выполняет в полной мере пункты трехстороннего заявления, подписанного два года назад.
«Армения не полностью вывела из Карабаха свои вооружённые силы. Что делают армянские вооруженные силы в Карабахе? Наше терпение небезгранично! Нам также не предоставили Зангезурский коридор. При этом армянская сторона периодически совершает военные провокации. Конечно, мы должны быть готовы, и мы готовы», – сказал Ильхам Алиев.
В Цхинвали обсудили подготовку к очередному раунду Женевских дискуссий
Сопредседатели Женевских дискуссий от ОБСЕ, ООН и Евросоюза посетили Цхинвали и провели встречу с представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Югоосетинская сторона на встрече заявила, что необходимо искать пути более конструктивного подхода для подготовки документа о неприменении силы. В Сухуми и Цхинвали считают, что такой документ должны подписать власти Грузии.
«Мы, конечно, рассчитываем на то, что в текущем году состоится новая встреча, на которой мы сможем вернуться к рассмотрению наиболее важной проблемы с нашей точки зрения: это выработка документа о неприменении силы. Хотя мы понимаем, что на протяжении долгого времени работа над ним встречает препятствие со стороны грузинских участников, которые постоянно меняют свою позицию и подходы к этому документу», – заявил госсоветник югоосетинского президента Константин Кочиев.
По его словам, новые вызовы в самом широком смысле должны стимулировать к более активной работе.
«Мы понимаем, что в Закавказье складывается очень непростая атмосфера, и это не только в отношении Южной Осетии и Грузии, но и других закавказских и южнокавказских государств», – отметил Кочиев.
Он добавил, что поиски модели безопасности, которая была бы более эффективной, имеют значение для всех. Госсоветник отметил значимость Женевских дискуссий в укреплении сложившейся системы безопасности.
«Рассчитываем, что для проведения 57-го раунда нет никаких препятствий, и участвующие стороны смогут найти возможность, чтобы использовать встречу для конструктивного обсуждения пункта повестки. Мы все видим, что застои, которые имели место быть в женевских дискуссиях, негативно отражаются на развитии процесса. Накапливается много проблем, требующих обсуждения. Мы, как и прежде, считаем, что женевские дискуссии не имеют альтернативы», – подчеркнул Кочиев.
По информации агентства «Рес», сопредседатель от ЕС Тойво Клаар заявил, что вопрос о неприменении силы является одним из ключевых для всех участников.
«Как для Южной Осетии, так и для грузинского правительства очень важно подтвердить эту приверженность со стороны России. Это является ключевым моментом для работы Женевских дискуссий», – отметил Тойво Клаар.
- 5 октября в Швейцарии прошел 56-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Переговоры в женевском формате состоялись впервые с декабря 2021 года.
Блинкен отметил «смелые шаги» Армении и Азербайджана на пути к миру
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в понедельник в Вашингтоне переговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. В своих публичных комментариях до переговоров Блинкен похвалил Армению и Азербайджан за «смелые шаги» на пути к прочному миру.
Блинкен встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Блэйр-Хаусе – столичной государственной резиденции для размещения высокопоставленных гостей Белого дома.
«То, что мы видим сейчас, – это реальные шаги и смелые шаги обеих стран, направленные на то, чтобы оставить прошлое позади и работать над прочным миром», – заявил Блинкен, открывая встречу.
По словам главы американского внешнеполитического ведомства, переговоры будут основываться на предыдущих обсуждениях на Генеральной Ассамблее ООН и других беседах между официальными лицами из Армении, Азербайджана и США.
«Соединенные Штаты как друг Армении и Азербайджана обязуются сделать все возможное, чтобы поддержать вас в этих усилиях», – добавил он.
Остальная часть встречи прошла за закрытыми дверями, пишет Радио Азатутюн.
В своем пресс-релизе Министерство иностранных дел Армении отметило, что 7 ноября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провели встречу в столице США Вашингтоне, а также министры посетили Блэр-Хаус, где также состоялась совместная встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Министры иностранных дел обменялись мнениями об элементах потенциального мирного договора и констатировали, что есть ряд проблем, которые еще нуждаются в решении. Обе стороны подтвердили взятые на себя обязательства руководителями Армении и Азербайджана на встречах 6 октября в Праге и 31 октября в Сочи.
Главы МИД Армении и Азербайджана договорились ускорить свои переговоры и провести еще одну встречу в ближайшие недели.
Оба министра выразили признательность американской стороне за проведение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном», – говорится в официальном сообщении МИД Армении.
В России – рекордный отток мигрантов из Армении, Кыргызстана и Узбекистана
За восемь месяцев 2022 года в России зафиксировали рекордный отток мигрантов из Армении, Кыргызстана и Узбекистана. Такие выводы сделал канал "Можем объяснить", проанализировав данные Росстата.
Согласно официальным данным, с января по август 2022-го в Россию приехали почти 444 тысячи мигрантов, а уехали свыше 506 тысяч. Таким образом, миграционный отток составил 62,5 тысячи человек. Такого не было даже в пандемию коронавируса, отмечают эксперты. В 2021 и 2020 годах в России наблюдался приток граждан стран зарубежья (плюс 212,3 тысячи и 68,8 тысячи соответственно).
До полномасштабного российского военного вторжения на заработки в РФ активно приезжали украинцы. По итогам 8 месяцев 2021 года Украина находилась на втором месте среди всех стран зарубежья (миграционный приток составил 34,6 тысячи человек). Больше всего мигрантов было только из Таджикистана (плюс 49,2 тысячи).
Теперь же украинцы, как и все остальные мигранты, бегут из России, отмечают аналитики. За 8 месяцев убыль мигрантов из Украины составила 8,5 тысячи человек. Среди рекордсменов по оттоку – Армения (минус 15,7 тысячи), Кыргызстан (минус 14 тысяч), Узбекистан (минус 13,7 тысячи). Больше приехавших, чем уехавших, только из одной страны – Таджикистана (но приток все равно меньший, чем год назад, – плюс 41,7 тысячи человек).
Трудовые мигранты из Таджикистана все чаще выбирают Казахстан, а не Россию. Почему?
Экономическая ситуация в России на фоне полномасштабной войны в Украине и жестких западных санкций вынудила многих трудовых мигрантов из Таджикистана искать работу не в РФ, а в других странах. Многие таджикистанцы, например, сейчас едут работать в Казахстан: по их словам, там они зарабатывают меньше, чем в России, но чувствуют себя в большей безопасности. Точное количество мигрантов из Таджикистана, которые работают в Казахстане, неизвестно. Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана сообщило в июле 2022 года, что в Казахстане на заработках находятся примерно 10,5 тысячи таджикистанцев. Сами представители диаспоры считают, что их гораздо больше.
В октябре президент России Владимир Путин заявил о необходимости скорректировать нынешнюю концепцию миграционной политики. По его словам, она должна учитывать все "потенциальные вызовы". Эксперты считают, что условия для мигрантов будут серьезно ужесточены, а значит их станет еще меньше. При этом, согласно опросам, работать вместо мигрантов и за их зарплату россияне не желают.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса количество мигрантов в России снизилось почти в два раза, сообщали в МВД. В стране тогда оставались 6,3 миллиона мигрантов, хотя обычно их от 9 до 11 миллионов человек. По оценкам Центра стратегических разработок, отток мигрантов из России из-за эпидемии коронавируса привел к дефициту рабочей силы в 40% компаний.
Главы абхазского и югоосетинского МИДа посетили посольство Ирана в РФ
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба и глава МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Ахсар Джиоев сегодня посетили посольство Ирана в Москве.
Ардзинба и Джиоев выразили соболезнования послу Ирана в России Казему Джалали по случаю гибели 15 человек в результате террористического акта, произошедшего 26 октября в городе Шираз на юге страны.
Ардзинба, комментируя посещение посольства, сказал, что «Абхазии интересно наблюдать за развитием государства Иран».
«Кроме того, мы с интересом отслеживаем, как развивается формат «3+3». Это формат, где работает Российская Федерация, Иран, Турция и Закавказские республики. На наш взгляд, это очень серьезная площадка на будущее для обсуждения геополитических и геоэкономических вопросов. Республика Абхазия с интересом относится к тому, как развивается работа этой площадки», – сказал Ардзинба.
По информации абхазского МИДа, сегодня же прошла двусторонняя встреча Инала Ардзинба с Ахсаром Джиоевым. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия, текущее состояние Женевских дискуссий, а также военно-политическую ситуацию на Южном Кавказе.
«Инал Ардзинба отметил, что абхазская Сторона поддерживает участие Республики Южная Осетия в формирующемся механизме консультаций на уровне МИД Республики Абхазия, Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики. Ардзинба подчеркнул, что данный механизм призван активизировать решение вопросов в торгово-экономической и гуманитарной сферах», – говорится в сообщении.
- Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерации. Независимость этих самопровозглашенных государств признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
- Россия, Иран, Турция, Азербайджан и Армения уже начали сотрудничество в рамках инициативы 3+3. Однако в Грузии говорят, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны.
Поставки российской нефти достигли максимума в преддверии санкций
Поставки сырой нефти из России по морю достигли пятимесячного максимума в преддверии западных санкций. Объём поставок достиг 3,6 баррелей в сутки. Это рекордное значение с начала июня. Среднестатистический показатель 3,18 баррелей за день стал максимальным с начала августа. Об этом сообщает Bloomberg.
Санкции "Группы семи", Евросоюза и Австралии вступают в силу 5 декабря. Как ожидается, они должны подорвать российский нефтяной экспорт.
Ограничения включают в себя запрет на оказание любых услуг компаниям, которые занимаются поставками российской нефти морем по ценам ниже установленного потолка. Он пока не принят. Санкции распространяются на танкеры, которые приняли российскую нефть после 5 декабря и довезли до финального пункта назначения позже 19 января.
С приближением 5 декабря суда скрывают свои настоящие пункты назначений и ограничиваются общими пунктами, например Суэцким каналом. Там они могут перегружать нефть в другие танкеры, чтобы запутать тех, кто отслеживает продажи.
Агентство отмечает, что в преддверии санкций подскочили отгрузки нефти в Мурманске. Поставки оттуда считаются наиболее долгими. Bloomberg полагает, что рост закупок связан с желанием ряда стран закупить российские энергоресурсы до введения ограничений.
Экспорт в страны Евросоюза достиг максимума за шесть недель и составляет 762 тысячи баррелей в сутки, за месяц объем поставок вырос на 51 тысячу баррелей (на 7%). Лидеры закупок — страны Северной Европы и Средиземноморья.
Аналитики Bloomberg отмечают, что ЕС, по всей вероятности, переживёт ближайший отопительный сезон, так как в его хранилищах имеются достаточные объемы нефти и газа. При этом беднейшие и развивающиеся страны мира, которые отрезаны от рынка из-за возросшего спроса в Европе, могут понести издержки. В развивающихся странах могут быть остановлены производства и происходить перебои с подачей электричества.
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Адвокат предполагает, что у Саакашвили могут выявить туберкулез и деменцию
Адвокат находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе не исключил, что у политика, возможно, подтвердятся различные заболевания, в том числе деменция и туберкулез.
Ранее Хачапуридзе сказал, что получил отчет зарубежных специалистов, однако позже уточнил, что речь идёт о предварительной информации.
В клинике «Вивамеди», в которой лечится Саакашвили, говорят, что продолжают проводить исследования, чтобы определить, болен ли он туберкулезом. Об этом грузинской службе Радио Свобода сказал клинический директор больницы Зураб Чхаидзе.
«Мы провели исследования в Грузии, но для проверки отправили и в Германию, откуда получили идентичный ответ по туберкулезу. В ответе (из Германии) нет категоричного ответа. Указаны исследования, которые необходимо провести. Давайте подождем. Диагноз будет в ближайшие дни», — говорит Чхаидзе.
Ранее сообщалось, что Саакашвили мог заразиться коронавирусом. Однако диагноз COVID-19 не подтвердился.
- Михаил Саакашвили, который после завершения своего президентского срока жил и работал в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Состояние здоровья политика сильно ухудшилось после двух голодовок. Под охраной в тбилисской клинике «Вивамед» Саакашвили остается с мая.
Ника Мелия: россиянин, оскорблявший грузин – сын олигарха
Лидер «Единого национального движения» Ника Мелия утверждает, что россиянин, который в центре Тбилиси публично оскорблял Грузию и грузин, является сыном олигарха из окружения президента России Владимира Путина.
По словам оппозиционера, речь идет о Павле Копылкове – сыне бизнесмена Александра Копылкова, который, по словам Мелия, связан с российской военной промышленностью, а также с финансированием российских военных кампаний в Сирии, Крыму, а теперь и в Украине.
Лидер оппозиции потребовал от властей, в первую очередь от министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, объяснить, как семья российского олигарха оказалась в Грузии.
Мелия говорит, что полиция задержала россиянина лишь за мелкое хулиганство. Ранее об этом сообщили в МВД.
«Сегодня он уже на свободе, он покинул изолятор через несколько часов после задержания», – заявил Мелия.
По словам оппозиционера, семья Копылковых имеет огромное состояние благодаря контрактам, подписанным с российской армией, и сегодня она живет в Тбилиси.
«Российский олигарх Александр Копылков является спонсором военизированной организации «Боевое братство», которая принимала непосредственное участие в организации оккупации Крыма и осады Мариуполя. Он является прямым партнером самых влиятельных олигархов ближайшего путинского окружения: Алишера Усманова и Игоря Сечина, которые одними из первых попали под международные санкции во время войны в Украине», – сказал Мелия, добавив, что Копылков близок к главе Чечни Рамзану Кадырову и имеет прямые деловые связи с десятками подсанкционных лиц.
Ранее личность мужчины, оскорблявшего грузин, установили волонтеры. Об этом сообщил сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе.
«Силами грузинских и украинских волонтеров было изучено видео, в результате чего удалось опознать и добыть довольно подробную информацию на «хулигана», который косит от мобилизации, и в то же время ведет себя омерзительным образом. Это – гражданин РФ Павел Александрович Копылков, 1993 года рождения, из Москвы», – написал Комахидзе.
Отмечается, что это не первый визит россиянина в Грузию.
«По данным нашего источника, сюда он зачастил с конца 2021 года и не раз приезжал началом российской агрессии против Украины. Наш источник отмечает, что примерно с конца этого лета Павел Копылков находиться в Грузии безвыездно. Более того, есть информация что он представляет бизнес-интересы своего папаши-бизнесмена Александра Копылкова, который прощупывает почву и преследует цель перенаправить некоторые свои активы за пределы России», – пишет Комахидзе.
По информации российских СМИ, Александр Копылков – совладелец девелоперской группы «МИЦ». Членом совета директоров МИЦ является брат Александра – Максим Копылков.
Абхазские пользователи Фейсбука жалуются на сбои в работе соцсети
Корреспонденты «Эха Кавказа» сообщают о проблемах в работе социальной сети Facebook в Абхазии.
С утра некоторые пользователи сети не могут публиковать посты и отсылать сообщения. Кроме того, по наблюдениям корреспондентов, их лента не обновлялась со вчерашнего дня.
Вместе с тем опрос знакомых показал, что с такими проблемами сталкиваются не все пользователи. Один из наших корреспондентов сообщает, что соцсеть нормально работает в смартфоне, если он подключен к мобильному интернету, в то время как проблемы сохраняются на стационарном компьютере.
О каких-то глобальных сбоях в работе социальной сети не сообщалось.
- В России Facebook заблокирован с 4 марта текущего года, а Instagram – с 14 марта. Кроме того, Росмониторинг включил американскую кампанию Meta, которой принадлежат соцсети, в реестр «экстремистских и террористических организаций».
Линию «Ачгуара» в Абхазии вновь отключили на ремонт
Высоковольтную линию электропередачи «Ачгуара» в Абхазии сегодня вновь отключили на ремонт. Значительная часть абонентов в самопровозглашенной республике осталась без света на шесть часов.
Кроме того, в сухумском Водоканале сообщили об отключении воды на восемь часов во всех районах абхазской столицы за исключением района Турбазы. Причина – отключение электроэнергии.
Напомним, что 1 ноября произошло аварийное отключение на линии «Ачгуара», на которой в течение месяца до этого шла замена старых проводов на новые. Однако отключения света не прекратились и 2 ноября – после сообщения о завершении ремонтных работ.
4 ноября энергетики увеличили нагрузки на высоковольтной линии. Режим тестирования показал, что она держит необходимую номинальную нагрузку. Но потребители и после этого получали электроэнергию с ограничениями.
Работа по замене проводов на линии «Ачгуара» началась 1 октября. В ней принимали участие бригада «Черноморэнерго» и российская подрядная организация. По оценкам, стоимость ремонта составит порядка 50 миллионов рублей. При этом в абхазском правительстве заявили, что ремонт должен был продлиться до 15 ноября, но его остановили по техническим причинам – из-за прекращения перетока из России. Из 32 километров линии провода успели поменять на 24 километрах.
Как ранее сообщил корреспондент «Эха Кавказа» Виталий Шария, глава Минэкономики Кристина Озган отправилась в Москву для проведения переговоров с Минэнерго России о новом перетоке электроэнергии.
По предварительной информации, для полной замены проводов необходимо еще 20 дней. Однако представители абхазской оппозиции утверждают, что и ранее проведенные работы были выполнены некачественно.
Китай отменил видеообращение главы Евросовета на выставке в Шанхае
Власти Китая отменили трансляцию видеообращение главы Евросовета Шарля Мишеля на открытии крупной торговой выставки China International Import Expo в Шанхае. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.
Открытие мероприятия прошло 5 ноября. Ожидалось, что на нём покажут записанное видеообращение Мишеля к участникам выставки, но в итоге показ отменили.
По информации Reuters, своей речи Шарль Мишель резко раскритиковал войну России против Украины, а также отметил чрезвычайную зависимость ЕС от российских энергоносителей. Мишель также призывал Китай использовать влияние, чтобы урегулировать военный конфликт России и Украины.
"По запросу китайских властей мы действительно предоставили предварительно записанное обращение, которое, в конечном итоге, не показали. Мы отправили его по обычным дипломатическим каналам", — сказал Reuters представитель Мишеля.
Китайские власти не стали комментировать агентству информацию об отмене показа обращения.
Среди других высокопоставленных лиц, выступивших на церемонии после главы КНД Си Цзиньпина, были директор Международного валютного фонда, генеральный директор Всемирной торговой организации и президенты Индонезии, Шри-Ланки и Республики Беларусь, сообщается на официальном сайте выставки.
- С 2019 года ЕС официально рассматривает Китай как партнера, экономического конкурента и системного соперника. Европейское внешнеполитическое ведомство ранее заявило, что теперь Пекин следует рассматривать в первую очередь как конкурента, который продвигает "альтернативное видение мирового порядка", отмечает Reuters.
- Китай не присоединился к санкциям против России из-за её нападения на Украину. При этом Пекин неоднократно заявлял, что выступает за урегулирование конфликта путём переговоров. Кроме того, на недавней встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что международное сообщество должно совместно противостоять угрозе применения ядерного оружия против Украины.
- По мнению главы КНР, Россия и Украина должны возобновить переговоры, а международное сообщество - создать для этого условия и "совместно противостоять применению или угрозе применения ядерного оружия”.
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В Севастополе слышны взрывы, российские власти заявили о работе ПВО
В Севастополе 8 ноября прогремели взрывы, российские власти заявили о работе ПВО.
«В Севастополе утром отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА над акваторией», – написал российский глава Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
Российские телеграм-каналы также сообщили о работе ПВО в городе, публикуя фото и видео произошедшего.
Подтверждения информации о сбитии беспилотника из независимых источников нет, пишет сайт Крым.Реалии.
- Начиная с августа в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по «украинским беспилотникам» и «работой ПВО». На фоне сообщений о взрывах в Севастополе начали проверять укрытия.
- В ночь на 27 октября беспилотник атаковал Севастопольскую (Балаклавскую) ТЭС, из-за чего загорелся один из трансформаторов.
- Ночью и утром 29 октября в Севастополе были слышны звуки взрывов, артиллерийских залпов и стрельбы из огнестрельного оружия. Позднее российские власти города и Минобоороны РФ заявили о «террористической атаке» на Черноморский флот РФ. По их данным, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов.
ФСБ задержала 9 украинцев – те якобы хотели убить российских чиновников
В аннексированной Херсонской области задержали граждан Украины. Их подозревают в подготовке покушений на сотрудников российской администрации Херсонской области. Против задержанных возбудили уголовное дело по статье о международном терроризме. Об этом отчиталась ФСБ.
По сообщению ФСБ, у задержанных изъяли более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, самодельные взрывные устройства, гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также "специальные средства разведки".
Также ФСБ заявила, что "обезвредила заминированный автомобиль, с помощью которого диверсанты планировали совершить покушение" на российских чиновников.
По утверждению ФСБ, у группы задержанных есть трое кураторов, которые являются сотрудниками службы безопасности Украины и скрываются за пределами России.
Против задержанных возбудили уголовное дело по статье о международном терроризме. Данная статья предполагает совершение терактов "вне пределов России" и предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.
Украина пока не прокомментировала задержание.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. После оккупации части украинских территорий Москва стала назначать туда чиновников. С начала весны на них совершили ряд покушений – некоторые, как сообщалось, погибли. Украина прямо на себя ответственность за атаки не берёт.
- В сентябре Украина начала контрнаступление. После этого в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и части Николаевской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
- 30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. Киев неоднократно заявлял, что продолжит попытки освободить территории от российского контроля и не признает референдумы и аннексию.
- В октябре ФСБ отчиталась о задержании двух украинцев, якобы готовивших теракты на территории России. Один из них, по утверждению ФСБ, привёз из Киева в Подмосковье два переносных зенитных ракетных комплекса "Игла".
Турция запретила полёты российских самолётов с двойной регистрацией
Турецкие власти с 1 ноября запретили пролёт через воздушное пространство страны для самолетов, зарегистрированных в двух юрисдикциях. Об этом рассказали РБК генеральный директор туроператора Pegas Touristik, член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная и источники еще в двух российских авиакомпаниях.
По словам Подгорной, из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов, к примеру, в Египет возросла на 20–30 минут. Но на стоимость туров это не повлияло, отметила она.
На этом направлении есть или планируются рейсы у авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия", Pegas Fly, Red Wings и iFly. РБК направил запросы этим перевозчикам.
Минтранс РФ собирается обсудить запрет с Турцией в ближайшее время, сообщил представитель ведомства. Он назвал двойную регистрацию, в которой другие страны обвиняют Москву, "дискриминацией". Это, по его словам, противоречит целям и задачам Международной организации гражданской авиации (ICAO), закрепленным в 44-й статье Чикагской конвенции.
В ведомстве также обвинили в случившемся Бермуды, которые не снимают свою регистрацию с самолетов, зарегистрированных в России, несмотря на соответствующие запросы российских перевозчиков. Это, как утверждает представитель Минтранса, является грубым нарушением Чикагской конвенции. Однако снять самолёты с учёта в старой юрисдикции можно только с согласия лизинговых компаний.
В конце мая аналогичное решение в отношении самолётов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях, принял Китай.
Большинство иностранных самолетов российских авиакомпаний были зарегистрированы на Бермудских островах. В марте, вскоре после вторжения России в Украину, власти Бермуд приостановили действия сертификатов летной годности у этих самолетов. Для сохранения авиапарка власти России перевели больше 500 самолетов в российскую юрисдикцию. По состоянию на середину сентября одновременно в российском и бермудском реестрах находилось 560 воздушных судов.
Международная организация гражданской авиации по итогам аудита безопасности полетов пометила Россию как страну, где выявлены проблемы с безопасностью полетов. Сообщалось, что это связано с двойной регистрацией самолётов. На основании выводов ICAO другие страны могут запрещать самолетам российских авиакомпаний использовать своё воздушное пространство.
Зурабишвили: Грузия разочарована, что не получила статус кандидата в ЕС
Грузия разочарована тем, что Молдова и Украина уже получили статус кандидата в члены ЕС, а она – лишь перспективу. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на Всемирном форуме за демократию в Страсбурге.
«Грузия испытала большое разочарование в процессе предоставления статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Это разочарование является сигналом другим о том, что может возникнуть хрупкая ситуация в обществе, которой однажды можно воспользоваться», – заявила президент.
По ее словам, грузины настолько являются европейцами и уже так долго, что в какой-то момент должны присоединиться к этой европейской семье.
«Я думаю, что нам сегодня не стоит терять время. Грузии необходимо кандидатство в члены ЕС», – добавила Зурабишвили.
- Лидеры стран ЕС в конце июня приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, однако, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата будет присвоен стране только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях Еврокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы.
- Еврокомиссия оценит выполнение Грузией 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на вступление в ЕС в 2023 году, а не в конце текущего. Об этом представитель Генерального директората Еврокомиссии по вопросам расширения и политики соседства Майкл Рупп заявил на заседании Комитета по иностранным делам Европарламента.
Конфликт Ирана и Израиля затронул Кипр и Азербайджан
В последние недели в международной прессе - на фоне массовых протестов в Иране - появляются публикации об очередном обострении конфликта Ирана и Израиля.
Тегеран обвиняет израильские спецслужбы в организации протестов, начавшихся из-за гибели после задержания полицией нравов 22-летней Махсы Амини. Задержали её за неправильное ношение хиджаба. Израиль со своей стороны противится возобновлению так называемой ядерной сделки, так как считает, что она представляет угрозу безопасности Израиля и других стран Ближнего Востока.
Кроме того, в СМИ и соцсетях на фоне давнего конфликта появляется всё больше сообщений и о действиях спецслужб - не только Ирана и Израиля, но и других государств, так или иначе имеющих связи с этими двумя странами.
В июле и в октябре Иран заявил о задержании на своей территории нескольких групп агентов, якобы работающих на Израиль. А незадолго до этого израильские СМИ сообщали о раскрытии сети иранских агентов, которые якобы готовили теракты против туристов из Израиля в Турции.
Год назад спецслужбы Кипра задержали шесть человек по подозрению в подготовке убийств пяти проживающих на острове израильских бизнесменов, часть из которых занимались сделками по продаже спецоборудования арабским странам - по разрешению Минобороны Израиля.
По данным израильских спецслужб, ключевую роль в подготовке вероятных убийств играл гражданин Азербайджана и России Орхан Асадов. Жил он, как утверждается, в Москве и занимался мелким бизнесом. Асадов должен был либо застрелить бизнесменов, либо похитить одного из них, утверждали представители спецслужб Кипра.
Асадова засекли камеры наружного наблюдения. Оперативникам показалось странным его поведение, и вскоре его задержали агенты антитеррористического подразделения Республики Кипр.
При задержании у Асадова нашли пистолет с глушителем и список имен бизнесменов. Задержанный сначала пытался выдать себя за киллера, посланного "русской мафией", чтобы расправиться с должником. Но, по данным израильских спецслужб, Асадов якобы должен был отомстить за убийство иранского учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде и высокопоставленного офицера Корпуса стражей исламской революции в ноябре 2020 года.
Тегеран обвинил в убийстве "Моссад". СМИ писали, что автомобиль, в котором находился учёный, обстреляли из крупнокалиберного оружия, которым управляли дистанционно. В день операции грузовик ждал автомобиль Фахризаде на дороге. Робот выпустил по машине физика-ядерщика 15 пуль. После этого пикап дистанционно взорвали, но, по данным источников, уничтожить оружие полностью не получилось. Иранские СМИ ранее писали, что учёного могли убить из израильского оружия, управляемого через спутник.
Израиль не подтвердил и не опроверг обвинения в убийстве иранского учёного, но, по всей вероятности, сотрудники израильских спецслужб могли в это время вести работу в Иране – в том числе продолжать поиски пропавшего без вести в 1988 году лётчика Рона Арада. Он попал в плен в Ливане и был передан Ирану. С той поры Израиль не оставлял попыток выяснить местонахождение своего военнослужащего.
Имя Орхана Асадова вновь появилось в прессе на днях. О нём написали израильские источники, которые выяснили, что россиянина задержали на исторической родине - в Азербайджане. Азербайджанские спецслужбы проводили операцию по выявлению в стране иранской агентуры и среди задержанных якобы оказался Асадов.
По данным азербайджанских источников, в том числе телеграм-каналов, судя по всему информированных о происходящем, Асадов и ряд других задержанных из числа азербайджанских шиитов проходили подготовку в иранском лагере в Сирии, под руководством одного из спецподразделений Корпуса стражей - "Сепах-е Кодс".
Как именно задержанный на Кипре Асадов оказался в Азербайджане – до конца непонятно. Израильские источники предполагают, что он мог быть экстрадирован в Россию и оттуда вернулся на историческую родину. Также достоверно неизвестно, тот ли это Асадов, который был задержан на Кипре, или же его полный тёзка.
- На днях в Израиле состоялись очередные парламентские выборы. В кресло премьера вернётся экс-глава правительства Биньямин Нетаньяху. В 2018 году он продемонстрировал документы, которые, по данным Израиля, доказывают существование в Иране программы "Амад" — тайной разработки ядерного оружия. В Тегеране обвинения отвергли.
Макрон призвал Киев и Москву не ставить радикальных условий для переговоров
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что украинский конфликт может быть разрешен только путем переговоров и призвал Киев и Москву не ставить радикальных предварительных условий. При этом французский президент отметил, что именно Украина будет решать, при каких условиях и как это произойдет. Об этом Макрон заявил на пресс-конференции на полях 27-й конференции ООН по климату в Египте.
Эммануэль Макрон неоднократно выражал поддержку Украине после начала российского вторжения. В то же время он не раз подчёркивал, что в интересах и Украины, и России вернуться за стол переговоров. В конце октября в Ватикане Макрон попросил папу римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину, патриарху московскому Кириллу и президенту США Джо Байдену, чтобы попытаться остановить войну в Украине.
Переговоры России и Украины были остановлены в мае. В начале октября Зеленский подписал указ, согласно которому проведение переговоров с Россией невозможно, пока президентом там остаётся Владимир Путин. Это произошло вскоре после аннексии Москвой ряда оккупированных украинских регионов. Путин заявлял, что Россия готова к переговорам, но не готова обсуждать судьбу аннексированных территорий.
Издание The Washington Post 6 ноября написало, что США просили президента Украины Владимира Зеленского публично выразить готовность к поискам мира. США не подталкивают Украину к переговорам, рассказали собеседники издания в Белом доме. Цель в том, чтобы обеспечить Украине поддержку в странах, граждане которых могут опасаться перспективы войны на долгие годы, отмечает газета. На следующий день эту информацию подтвердили источники The Wall Street Journal.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил вчера, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией. Однако сначала Россия должна вывести войска с территории Украины, а только потом — "все остальное". "Готов ли Путин? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в своей оценке: будем говорить со следующим лидером России", — написал Подоляк в твиттере.
В Кремле продолжают настаивать, что открыты к переговорам с Украиной, но сейчас не видят возможности для них из-за отказа самого Киева от диалога.
Итальянская La Repubblica со ссылкой на источники в НАТО 7 ноября написала, что США допускают, что Украина может начать переговоры после возвращения контроля над Херсоном.
В Германии арестовали 30 картин с яхты Алишера Усманова
Полиция Германии конфисковала 30 картин из собрания российского олигарха Алишера Усманова. Среди них полотна признанных мастеров - например, Марка Шагала. Общая стоимость картин оценивается как минимум в 5 млн евро.
Как сообщает Süddeutsche Zeitung, картины являлись частью интерьера принадлежавшей Усманову суперъяхты «Дильбар». Яхта осенью 2021 года встала на капитальный ремонт в сухом доке в Гамбурге. Картины с тех пор хранились на складе компании-экспедитора.
После нападения России на Украину в феврале Алишер Усманов попал под санкции ЕС из-за своей тесной связи с президентом России Владимиром Путиным. По закону он должен был заявить о всех своих активах в Германии, включая художественные ценности, но не сделал этого. Яхта «Дильбар» стоимостью в 600 млн долларов была арестована немецкими властями в марте, сейчас она находится в Бремене.
Ранее немецкая полиция провела обыски на нескольких объектах недвижимости Алишера Усманова, в том числе – на его вилле на озере Тегернзее в Баварии. Там были изъяты документы, а также четыре яйца фирмы Фаберже. Точную их стоимость установить сложно из-за редкости, однако в 2007 году Ротшильдовское яйцо, сделанное в начале прошлого века, было продано за 12,5 миллиона евро.
Усманов отрицал, что ему принадлежат многочисленные активы в Германии, включая яхту, произведения искусства и недвижимость. По словам олигарха, они оформлены на фонды, которые он не контролирует.
Помимо нарушений санкционного режима, Германия также подозревает Усманова в отмывании денег и неуплате налогов на сумму более 500 млн евро.
На саммите Европейского совета в Брюсселе главы государств – членов ЕС поручили Еврокомиссии разработать схему конфискации российских активов, замороженных в Европе. По подсчетам газеты «Коммерсант», сейчас в Европе заморожено 17,4 млрд евро активов российского бизнеса и 23 млрд евро Центробанка. Кремль назвал идею конфискации российских активов в Европе «международным бандитизмом» и «попыткой легализации совершенного ранее воровства».
- 69-летний Усманов - один из богатейших людей России, журнал Forbes оценивает его состояние в 11,5 миллиарда долларов. В феврале, после начала широкомасштабного вторжения России в Украину, он попал в международные санкционные списки, в том числе в Евросоюзе. Его обвинили в близости к Кремлю и поддержке режима. В мае он обжаловал санкции в Европейском суде общей юрисдикции в Люксембурге. Отменить их требовала Венгрия, сообщалось в сентябре.
Алжир подал заявку на вступление в БРИКС
Власти Алжира подали официальную заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщает египетское издание «Аль-Шарук» со ссылкой на официальный пресс-релиз МИДа страны.
О планах присоединиться к объединению власти страны заявляли несколько раз на протяжении последних месяцев. Летом президент страны Абдельмаджид Теббун заявил, что Алжир соответсвует всем критериям, необходимым для принятия в БРИКС.
- БРИКС — это межгосударственное объединение пяти стран с крупной развивающейся экономикой: Бразилии (12-я экономика мира по размеру ВВП), России (9-я), Индии (5-я), КНР (2-я) и ЮАР (39-я). Алжир занимает 57-е место в мире по объему ВВП. Летом заявку на присоединение также подал Иран.
За «Грузинскую мечту» готовы голосовать 25%, за ЕНД - 12%
Если бы на этой неделе в Грузии состоялись парламентские выборы, голоса распределились бы следующим образом:
- «Грузинская мечта» - 25%;
- «Единое национальное движение» - 12%;
- Партия Георгия Гахария «За Грузию» - 3%;
- «Гирчи - больше свободы» - 3%.
Данные опроса, проведенного осенью 2022 года, распространил Международный республиканский институт IRI, пишет агентство «Новости-Грузия».
- Лейбористская партия, «Стратегия Агмашенебели», «Дроа» и «Альянс патриотов», «Для народа» - по 2%. «Лело», «Граждане», «Консервативное движение-Альт инфо» - по 1%. Все остальные партии вместе набрали 2%.
Еще 6% заявили, что не голосовали бы, 16% не знают, 7% отказались отвечать. При этом 42% участников опроса говорят, что ни одна партия не представляет их интересы, а 72% хотели бы появления на грузинской политической арене новых партий. Приблизительно столько же считают, что наличие у власти нескольких партий положительно бы сказалось на качестве грузинской демократии.
Несмотря на всю общую неопределенность, более половины респондентов поддержали бы призыв оппозиции к досрочным выборам.
- Я бы точно поддержал - 34%;
- Наверное бы поддержал - 18%;
- Наверное был бы против - 8%;
- Точно против - 34%;
- Не знаю - 6%.
Опрос IRI: 85% грузин за евроинтеграцию, 78% – против наплыва российских мигрантов
Грузинское общество решительно поддерживает вступление Грузии в Евросоюз. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Международным республиканским институтом (IRI).
Согласно исследованию (Center for Insights in Survey Research), 85% респондентов полностью или в той или иной степени поддерживают европейские устремления Грузии. В частности, для 60% эта поддержка останется неизменной, даже если евроинтеграция приведет к разрыву торговых отношений с Россией.
«Особого упоминания заслуживает многолетнее, непоколебимое стремление граждан Грузии вернуться в европейскую семью, что подтверждается нашим последним исследованием», - сказал Стивен Никс, директор Евразийского офиса Международного республиканского института, пишет SOVA.
Исследование также показало, что граждане Грузии не поддерживают присутствие в стране большого количества россиян, спасающихся от мобилизации. 78% опрошенных выступили против того, чтобы граждане РФ имели право въезжать в Грузию без визы, регистрировать свой бизнес или приобретать недвижимость. «Необходимо, чтобы правительство учитывало и учитывало эти настроения в обществе», - отметил Никс.
Соцопрос также продемонстрировал низкий уровень доверия населения к политическим лидерам: только 15% респондентов заявили, что доверяют политическим партиям, в то время как 42% сказали, что ни одна политическая партия не представляет их интересы.
Исследование проводилось с 13 сентября по 2 октября 2022 года. Данные были собраны в ходе личных интервью. В выборку вошли 1500 респондентов избирательного возраста. Допустимая погрешность составляет +/- 2,5%, частота ответов составляет 74%.
IRI публикует рейтинг публичных персон Грузии
Глава Грузинской православной церкви, Католикос Патриарх всея Грузии Илия Второй традиционно возглавляет рейтинг общественных и политических деятелей Грузии.
Данные осеннего опроса общественного мнения опубликовал Международный республиканский институт IRI, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Из политиков в рейтинге лидирует представитель правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе, он опережает премьера Грузии Ираклия Гарибашвили. Президент Саломе Зурабишвили попала в десятку популярных публичных персон, заняв пятое место. Миллиардер и основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили находится в конце десятки.
Из представителей оппозиции в нее попали лидер партии «Для народа» Анна Долидзе, экс-спикер парламента Давид Усупашвили, экс-премьер Георгий Гахария и лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.
- Католикос Патриарх всея Грузии Илия II – 88%
- Мэр Тбилиси Каха Каладзе - 51%
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - 44%
- Лидер партии «Для народа» Анна Долидзе - 40%
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили - 38%
- Один из лидеров «Лело», экс-спикер парламента Давид Усупашвили – 38%
- Народный защитник Грузии Нино Ломджария - 38%
- Экс-премьер, лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария - 37%
- Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе – 37%
- Миллиардер, основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили – 36%.
Опрос был проведен с 13 сентября по 2 октября путем прямого интервьюирования. Выборка - 1 500 жителей Грузии старше 18 лет. Погрешность +/- 2,5%.
Опрос IRI: Более 60% населения Грузии считает, что страна движется в неправильном направлении
Большая часть населения Грузии считает, что страна движется в неправильном направлении - данные опроса, проведенного осенью 2022 года, распространил Международный республиканский институт IRI, пишет агентство «Новости-Грузия».
Считают, что страна движется в правильном направлении 30% участников опроса. В неправильном - 62%. Ответили «не знаю» - 8%.
Больше всего в Грузии верили, что страна движется в правильном направлении, в феврале 2013 года, после смены власти в стране, когда правящей партией стала «Грузинская мечта». Тогда положительно отвечали на вопрос 57% респондентов. Самым низким этот показатель был в марте 2016 года - 16%.
- Опрос был проведен с 13 сентября по 2 октября путем прямого интервьюирования на дому. Выборка - 1 500 жителей Грузии старше 18 лет. Погрешность +/- 2,5%.
Верят в лучшее будущее и оценивают как оптимистические ожидания перемен 47% участников опроса. 38% настроены нейтрально и апатично, а 15% смотрят в будущее со страхом и тревогой. Самый высокий показатель оптимистических ожиданий был в Грузии в конце 2012-начале 2013 года. Сейчас он самый низкий за последние десять лет.
Как «очень хорошую» характеризуют текущее экономическое положение для своей семьи 2% опрошенных. Как «относительно хорошую» - 48%. «Очень плохим» назвали экономическое положение своей семьи до 16% респондентов, «относительно плохим» - 35%. Эти показатели улучшились по сравнению с прошлыми годами - например, летом 2020 года 22% говорили об очень плохом положении семей, и 43% - относительно плохом.
Считают, что в целом экономическая ситуация в стране резко изменилась к лучшему 1% и 12% думают, что «улучшилась относительно». При этом число тех, кто считает, что ситуация «улучшилась относительно» более чем в два раза больше, чем в марте этого года, тогда это заявляли всего 5%. Но большинство все равно дают отрицательную оценку: 31% говорят, что ситуация «ухудшилась сильно», 30% - «относительно ухудшилась». 26% считают, что за год не произошло особых изменений.
Безработица продолжает лидировать в списке проблем, которые называют жители Грузии. 41% поставили ее на первое место, 58% - на второе. На втором месте среди проблем - рост цен (18%/48%), на третьем - бедность (7%/16%).
Внешние конфликты и войну за пределами Грузии назвали для себя самой главной проблемой 5% респондентов, внутренние этнические и религиозные конфликты - 2%.
В списке значится огромное количество проблем в сфере медицины и здравоохранения, но голоса далее разделились, и все они в итоге набрали менее 3%.
В первую очередь, Грузии нужно решать проблему экономического развития - считают 37% опрошенных. Вынес на первое место восстановление территориальной целостности каждый пятый опрошенный. Выполнение условий соглашения ассоциации Грузии с ЕС на первое место поставили 6%.
«Важные истории» подсчитали, сколько регионы России тратят на войну
Российские регионы потратили на проведение мобилизации как минимум 22,6 млн рублей, – подсчитало издание «Важные истории». Это сравнимо с годовым бюджетом небольшого региона, например Калмыкии.
Однако, отмечается в анализе, указанные суммы меньше, чем потребовалось бы на обеспечение заявленного числа мобилизованных. Это может означать либо, что было призвано меньше людей, чем утверждалось, либо что они не получают положенных выплат.
По подсчетам «Важных историй», наибольший разрыв между заявленным числом мобилизованных и выделенным бюджетом наблюдается в Хабаровском крае: оттуда, по заявкам местных властей и СМИ, было призвано 15 тыс. человек, но назначенных денег хватило бы чуть более чем на пять тысяч мобилизованных. За Хабаровским краем следуют Пермский, Бурятия, Брянская и Владимирская область. В Саратовской и Иркутской областях, Крыму и Адыгее, напротив, наблюдается перерасход бюджета в сравнении с числом мобилизованных.
Главной статьей расхода при проведении мобилизации являются единовременные выплаты новобранцам и пособия их семьям. В зависимости от региона они могут составлять от 50 до 300 тыс. рублей. Ранее по всей стране неоднократно поступали жалобы, что выплаты мобилизованным не проводятся или оказываются значительно меньше обещанных.
Кроме того, региональные средства расходуются на транспортировку мобилизованных, их питание, обмундирование и экипировку, медицинскую помощь. Эти надобности тоже полностью покрываются не везде: во многих регионах мобилизованные сообщают, что им не предоставляют отапливаемых казарм, горячего питания и даже дров для обогрева, а экипировку их семьи покупают на свои деньги. В некоторых местах происходят протесты мобилизованных против плохих условий размещения.
Помимо бюджетных средств, регионы стараются компенсировать расходы, призывая или принуждая местных жителей и бизнесы делать пожертвования на нужды мобилизации. В некоторых крупных городах отменили новогодние празднования, чтобы отправить сэкономленные деньги на обеспечение военных.
Как сообщает «Коммерсант», 7 ноября на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей Владимир Путин заявил, что намерен лично пообщаться с россиянами, чтобы узнать о проблемах с поддержкой мобилизованных.
- Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. Ответственность за проведение мобилизации он возложил на глав регионов. О компенсации региональных расходов из федерального бюджета пока не объявлялось.
- По словам министра обороны России Сергея Шойгу, планировалось призвать 300 тыс. россиян. 4 ноября Путин объявил о завершении мобилизации, сообщив, что призвано уже 318 тыс. человек, однако официальный указ об окончании мобилизации он не подписал.
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