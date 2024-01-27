Власти Анголы добиваются выхода «Алросы» из совместного предприятия

Власти Анголы требуют от российской корпорации «Алроса» выйти из числа акционеров алмазодобывающей корпорации Sociedade Mineira de Catoca. Об этом пишет ангольское издание Expansão.

Представители африканского государства утверждают, что компания Sociedade Mineira de Catoca - совместное предприятие ангольской госкорпорации Endiama и «Алросы» - стала токсичной на международном рынке из-за санкций, введенных недавно ЕС и странами «Группы семи» в отношении российских алмазов.

«Алроса» владеет 41% акций совместной компании, разрабатывающей месторождение Катока. Оно оценивается как четвертое в мире по объему залежей. Теперь, как утверждается, возникли трудности при реализации на мировом рынке алмазов, добытых на этом месторождении.

Ангольское издание утверждает, что российские и ангольские представители провели на прошлой неделе переговоры в Дубае, однако пока им не удалось договориться о схеме выхода «Алросы» из проекта. Российская сторона настаивает на том, что покинет проект только после выплаты компенсации, утверждая, что вложила много денег в развитие месторождения. Власти Анголы исключают возможность выплаты компенсации и, как пишет издание, «настаивает на том, чтобы русские ушли немедленно и без требований». При этом ангольские власти могут дать гарантии возвращения «Алросы» после снятия с нее санкций, однако российская сторона, как утверждается, смотрит на это предложение с подозрением.

Как пишет Expansão, на прошлой неделе Анголу посещал министр внутренних дел России, причем визит почти не освещался в прессе. Неясно, мог ли быть связан визит с переговорами о судьбе пакета акций «Алросы».

На днях Анголу посетил также госсекретарь США Энтони Блинкен. Издание Expansão отмечает укрепление связей между Анголой, которая долгое время считалась одной из пророссийски ориентированных стран Африки, и Соединенными Штатами в последнее время.

В «Алросе» пока не комментировали публикацию ангольского издания.

18 декабря ЕС утвердил 12-й пакет санкций в отношении России в связи с ее вторжением в Украину. В него вошел запрет на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, а с 1 марта должны начать вводиться и ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Формально алмазы, добытые в Анголе, под эти ограничения не подпадают, однако ангольская сторона утверждает, что с их продажей все равно появились проблемы. Сама «Алроса» тоже включена в санкционный список ЕС.