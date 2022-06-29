Власти Филиппин закрывают издание нобелевского лауреата Марии Ресса

Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин подтвердила свое решение отозвать свидетельство о регистрации интернет-издания Rappler. Об этом заявила соосновательница СМИ, лауреат Нобелевской премии мира Мария Ресса.

Таким образом, комиссия подтвердила свое решение от 2018 года. Официальная причина — нарушение Rappler "конституционных и законодательных ограничений на иностранную собственность в СМИ". По филиппинским законам, иностранцы не имеют права владеть местными медиа.

По данным комиссии, в 2015 издание получило финансирование от американского фонда, принадлежащего основателю eBay Пьеру Омидьяру. При этом издание утверждает, что изначально комиссия одобрила сделку и что Омидьяр не получил контроль над СМИ. Кроме того, когда в 2018 году к сделке возникли вопросы, он передал купленные им ценные бумаги Rappler команде издания.

Rappler не собирается закрываться и обжалует решение властей, сказала Ресса.

Решение о закрытии Rappler было вынесено за день до истечения срока полномочий президента Филиппин Родриго Дутерте, чей режим, известный внесудебными казнями и преследованием оппозиционеров и инакомыслящих, регулярно критиковало издание.

Власти Филиппин неоднократно пытались заставить Rappler самоликвидироваться, но портал, основанный в 2012 году, продолжает работать. Так, Дутерте заявлял, что редакционную политику Rappler диктуют американцы. Рессу обвиняли в неуплате налогов, клевете, нарушении закона об иностранных владельцах и распространении клеветы в интернете. Журналистка была приговорена к 6 годам лишения свободы, сейчас она отпущена на свободу под залог.

В 2021 года Мария Ресса стала лауреатом Нобелевской премии мира, разделив её с российским журналистом, главным редактором "Новой газеты" Дмитрием Муратовым. В марте 2022 года "Новая газета" приостановила работу из-за давления властей и цензуры на фоне начавшейся войны России против Украины.

В июне Дмитрий Муратов продал свою нобелевскую медаль на аукционе за 103,5 миллиона долларов. Вырученные средства передадут ЮНИСЕФ на помощь украинским детям.