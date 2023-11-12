Власти Херсона сообщили о пожаре в библиотеке Гончара после обстрела

В результате ночного удара российской армии по Херсону в городе была серьезно повреждена областная библиотека имени Гончара с многотысячным книжным фондом. Об этом в воскресенье сообщил в телеграм-канале глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин.
«Этой ночью библиотека оказалась под обстрелом российской армии. Повреждения внутри и снаружи здания. Начался пожар», - написал Прокудин. Спасатели тушили огонь более полутора часов.
По словам Прокудина, пострадавших в результате обстрела нет. На опубликованных фото видно, что здание библиотеки сильно повреждено, там выбиты окна, разрушены некоторые конструкции, пишет РБК-Украина.
Позднее глава херсонской администрации сообщил, что утром армия РФ ударила по Днепровскому району Херсона. В результате во дворе собственного дома погиб 64-летний местный житель. Он получил взрывную травму. Жена погибшего госпитализирована. Ее состояние оценивают средней тяжести.
Также сообщается о российском ракетном ударе в ночь на 12 ноября по Николаевской области. Всего, как рассказали в Силах обороны юга Украины, были выпущены три ракеты: две авиационные типа Х-59 и баллистическая «Искандер». Из двух Х-59 одну удалось сбить, утверждают в ВСУ, ее обломки повредили несколько жилых домов. Оставшиеся две ракеты ударили по области, не нанеся критических повреждений, заявили украинские военные.
Российские власти на протяжении всей войны отрицают обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам в Украине.
- На этой неделе в Украине вспоминали события годичной давности, когда ВСУ в ходе контрнаступления на юге страны вернули контроль над Херсоном. Это единственный областной центр, который был захвачен российскими военными после начала полномасштабного российского вторжения. Осенью 2022 года на фоне украинского наступления министр обороны России Сергей Шойгу 9 ноября приказал вывести войска из Херсона. Двумя днями позже украинские власти объявили об освобождении города.