Власти Одессы решили перенести памятники Екатерине II и Суворову

Одесский городской совет на заседании 30 ноября поддержал решение демонтировать и перенести памятник "Основателям Одессы" с российской императрицей Екатериной II в центре композиции и памятник полководцу Александру Суворову.

За демонтаж памятника Екатерине II проголосовал 43 депутата, один не голосовал. Демонтаж памятника Суворову поддержал 41 депутат, трое не голосовали. Об этом сообщает украинская Национальная общественная телерадиокомпания.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, ранее предлагалось создать в городе парк имперского прошлого, куда, в частности, могут перенести и памятник Екатерине II. А пока его передадут на временное хранение в музей.

После российского вторжения в Украину власти Одессы не раз меняли свое мнение о судьбе памятника "Основателям Одессы". Сначала чиновники высказывались против "уничтожения истории", однако позже изменили позицию.

Предложение о демонтаже памятника Екатерине II уже рассматривалось на прошлом заседании городского совета, однако тогда депутатам не хватило голосов для принятия решения.

В октябре в ходе электронного опроса о судьбе памятника "Основателям Одессы" почти четыре тысячи человек высказались за его полный демонтаж.

Памятник русскому полководцу Александру Суворову, штурмовавшему Измаил, стоит в Одессе с 2012 года. Он был установлен по инициативе тогда ещё депутата городского совета, а ныне мэра Геннадия Труханова. 29 октября депутаты городского совета Измаила приняли решение о переносе конной статуи полководца Александра Суворова.

Екатерина II ещё со времен Российской империи считалась основательницей Одессы. Памятник установили к столетию основания города 1894 году, затем снесли после революции 1917 года и решили восстановить уже при независимой Украине.