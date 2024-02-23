Власти Москвы отказали в проведении марша памяти Навального и Немцова

Власти Москвы отказали в проведении марша памяти оппозиционных политиков Алексея Навального и Бориса Немцова. Чиновники сослались на «ковидные ограничения». Об этом сообщил Андрей Нечаев - глава партии «Гражданская инициатива», которая и подавала заявку на проведение мероприятия.

Политик заявил, что партия ждёт официальный письменный отказ от властей. «Гражданская инициатива» собиралась провести марш памяти 2 марта.

Ранее в Барнауле власти запретили проводить митинг памяти Бориса Немцова, который сами же ранее согласовали. В Новосибирске власти запретили проводить акцию памяти жертв политических репрессий у памятника в Нарымском сквере из-за того, что организатор якобы связана с признанным в России экстремистским ФБК.