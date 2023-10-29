Власти РФ сообщили о поражении «воздушной цели» в небе над Ростовом

В Ростове-на-Дону утром в воскресенье были слышны взрывы. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитался о том, что в городе «отработала система ПВО» и «воздушная цель поражена».
Голубев первоначально написал, что разрушений на земле нет. Впоследствии, однако, он уточнил в телеграме, что «несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова, нанеся повреждения имуществу». О пострадавших не сообщалось, подробностей также нет.
Вспышки от взрывов были видны в районе Театральной площади. Очевидцы прислали фотографии в редакцию Кавказ.Реалии.
О какой воздушной цели идет речь - не сообщается, власти Ростова-на-Дону также пока не упоминают, кто может быть ответственен за взрывы над центром города.
- Утром 29 октября случился пожар на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани. Предположительная причина пожара - попадание беспилотника.
- Российские города, в особенности расположенные недалеко от фронта, в последние месяцы иногда подвергаются атакам беспилотников, предположительно украинских. 19 октября сообщалось, что подразделение ПВО в Ростовской области уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к региону.
- В Киеве предполагаемые удары с воздуха по территории России как правило не комментируют.
- В начале мая на нефтеперерабатывающих предприятиях приграничных с Украиной Краснодарского края и Ростовской области после прилетов дронов произошли крупные пожары. Эксперты отмечают, что Украина имеет в распоряжении современные беспилотные летательные аппараты, способные проникать вглубь страны.