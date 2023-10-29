Власти РФ сообщили о поражении «воздушной цели» в небе над Ростовом

В Ростове-на-Дону утром в воскресенье были слышны взрывы. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитался о том, что в городе «отработала система ПВО» и «воздушная цель поражена».

Голубев первоначально написал, что разрушений на земле нет. Впоследствии, однако, он уточнил в телеграме, что «несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова, нанеся повреждения имуществу». О пострадавших не сообщалось, подробностей также нет.

Вспышки от взрывов были видны в районе Театральной площади. Очевидцы прислали фотографии в редакцию Кавказ.Реалии.

О какой воздушной цели идет речь - не сообщается, власти Ростова-на-Дону также пока не упоминают, кто может быть ответственен за взрывы над центром города.