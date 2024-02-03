Министерство экономики Тайваня внесло российского поставщика станков iMachine в санкционный список. От продавцов высокотехнологичных товаров потребовали следить, чтобы их поставки не попадали в Россию через третьи страны. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Министерство перечислило список стран, из которых товары с большой вероятностью могут переправляться в Россию. В него попали Турция, ОАЭ, страны Центральной Азии. Первый штраф за нарушение санкционного режима против России и Беларуси увеличен в 15 раз, до миллиона долларов США.

В ведомстве отметили, что отреагировали таким образом на публикации в прессе о поставках станков из Тайваня российской военной промышленности. В январе журналисты-расследовали обнаружили, что Тайбэй стал одним из крупнейших поставщиков станков в Россию. Местные станки хуже, но доступнее их американских, европейских и японских аналогов, говорилось в публикации The Reporter.

Издание цитировало рассказ анонимного сотрудника промышленной ассоциации Тайваня, побывавшего на выставке оборудования в континентальном Китае в 2023 году. Мероприятие было заполнено российскими покупателями, готовыми покупать станки на месте и за наличные, говорилось в тексте.

Тайвань присоединился к западным санкциям, введенным против России после вторжения в Украину. Частично признанное государство - один из крупнейших поставщиков микрочипов в мире. Из-за ограничений властей в Тайбэе российской промышленности приходится искать чипы на черном рынке.