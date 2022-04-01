Власти Украины отрицают причастность к пожару на нефтебазе в Белгороде

Украина не имеет отношения к пожару на нефтебазе в Белгороде. Это заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

«Они почему-то говорят, что мы это сделали. На самом деле, это совсем не соответствует действительности. Мы это не комментируем», – заявил Данилов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил Reuters, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о причастности Украины к пожару на нефтебазе в Белгороде. Минобороны Украины также отказалось подтверждать или опровергать атаку на нефтебазу.

Утром 1 апреля в Белгороде начался пожар на нефтебазе, принадлежащей «Роснефти». Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что по нефтебазе был нанесен авиаудар с двух вертолетов, которые проникли на территорию города с украинской стороны и летели на низкой высоте.

Несколько дней назад в Белгородской области произошли взрывы в районе села Красный Октябрь. Тогда власти назвали их причиной пожар на складе боеприпасов.

На прошлой неделе в селах Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области, вблизи границы с Украиной, был введен режим чрезвычайной ситуации. После того как, по словам губернатора, в одном из этих населенных пунктов якобы разорвался украинский снаряд.