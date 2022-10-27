Власти Украины после новых обстрелов ужесточают режим экономии энергии

Мир стоит на историческом рубеже, впереди самое опасное и важное десятилетие со времен второй мировой войны, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что данное выступление Путина потом будут «читать и перечитывать».

Путин начал свою речь с критики западных стран. Он заявил, что упрощение и стирание всех различий стало сущностью Запада. «Либеральная идеология изменилась до неузнаваемости. Любая альтернативная точка зрения и критика объявляется пропагандой и «происками Кремля»«, - сказал Путин. По его мнению, Запад считает всех людьми второго сорта, а себя исключительными.

Он добавил, что действия западных стран привели к «трагическим событиям в 2014 году в Украине».

Путин заявил, что Россия неоднократно пыталась выстроить отношения с ведущими западными государствами и НАТО, но всегда получала отказ. «Посыл был один - давайте жить дружно», - сказал Путин, добавив, что Россия не бросает вызов элитам Запада, а просто отстаивает свое право на существование. «Период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается», - подчеркнул в речи российский президент.

В ходе своего выступления Путин вновь прокомментировал распад СССР, сказав, что это событие «разрушили мировое равновесие». Ранее он заявлял, что считает распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой 20 века.

Президент России вновь заявил, что Украина исторически создавалась как искусственное государство. «Откровенно говоря, единственным, настоящим, серьезным гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину», - сказал Путин.

Он выступил с утверждением, что России не нужен ядерный удар по Украине, отметив, что в этом нет ни политического, ни военного смысла. Киев же, по словам Путина, делает все, чтобы скрыть следы подготовки к использованию «грязной бомбы». Он выступил за скорейшую инспекцию ядерных объектов Украины экспертов МАГАТЭ.

С обвинениями в адрес Украины о том, что она якобы готовится применить на своей территории так называемую «грязную бомбу» и впоследствии возложить ответственность на Москву, российские власти выступают с прошлой недели. Киев и западные страны отвергли эти российские предположения, назвав их ложными. Украинские власти не исключают, что Россия сама готовит атаку под чужим флагом с целью дискредитировать украинскую сторону и позднее использовать ситуацию как предлог для использования ядерного оружия.

Во вторник стало известно о готовящемся в ближайшие дни приезде в Украину - по экстренному запросу Киева - экспертов Международного агентства по атомной энергии. Они сообщили, что проверят два ядерных объекта. В МАГАТЭ отметили, что регулярно инспектируют украинские предприятия, и прежде ничего незадекларированного там не находили.

Российский президент, выступая 27 октября на сессии клуба «Валдай», указал, что России «инициативно никогда ничего не говорила о возможности применения ядерного оружия». При этом страны Запада после начала российского вторжения в Украину в конце февраля не раз обвиняли Москву в безответственной риторике. Так Путин, в частности, говорил, что Москва использует «все имеющиеся средства» для защиты территориальной целостности, а замглавы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев грозил Западу Апокалипсисом: «Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон».