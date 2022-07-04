Власти Узбекистана заявили о 18 убитых в ходе протестов в Каракалпакстане

Генпрокуратура Узбекистана сообщила в понедельник, что в ходе протестов в республике Каракалпакстан, которые вспыхнули на прошлой неделе в связи с планами ограничить автономию региона, были убиты 18 человек.

"В Нукусе в результате массовых беспорядков 18 человек скончались от полученных тяжких травм", - сказал прокурор Аброр Маматов.

При разгоне выступлений сотрудники сил безопасности задержали свыше 500 человек, многие из которых уже отпущены, заявила пресс-служба Национальной гвардии. Также, как отметили в ведомстве, во время беспорядков пострадали более 240 человек, из них примерно 90 – доставлены в больницы.

Крупные протесты прошли в столице автономной республики, Нукусе, и ряде других городов. Их участники выразили несогласие с инициативой властей Узбекистана, которые в июне обнародовали проект поправок в Конституцию. предлагалось, в том числе, исключить из Основного закона положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основе результатов всеобщего референдума.

Во время визита в регион 2 июля Мирзиеев выступил за сохранение в новой редакции Конституции пункта о суверенитете Каракалпакстана.

В заявлении Шавката Мирзиеева, которое его пресс-служба распространила 3 июля, президент упоминает погибших среди сотрудников силовых структур и гражданских лиц в ходе массовых протестов в Каракалпакстане. В другом сообщении говорилось о более чем тысячи пострадавших.

Ряд местных жителей сообщают, что в республике проблемы с доступом к интернету и телефонной связи, а передвижения ограничивает введённое чрезвычайное положение, поэтому получение более полной и точной информации оттуда затруднено.

Власти назвали прошедшие в автономной республике демонстрации незаконными. Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело о посягательстве на конституционный строй.

Как утверждают в Генпрокуратуре, аэропорт Нукуса в ходе беспорядков подвергся нападению. Сам Шавкат Мирзиёев говорил о "деструктивных действиях" со стороны протестующих, о том, что они бросали в столице Каракалпакстана камни, жгли костры и атаковали сотрудников правоохранительных органов. В совместном заявлении парламента, Совета министров и МВД Каракалпакстана говорилось о попытках "внешних сил из-за рубежа" повлиять на ситуацию.

В парламенте Узбекистана в понедельник проголосовали за продление срока всенародного обсуждения проекта поправок в Конституцию на 10 дней, до 15 июля.