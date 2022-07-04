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Власти Узбекистана заявили о 18 убитых в ходе протестов в Каракалпакстане
Генпрокуратура Узбекистана сообщила в понедельник, что в ходе протестов в республике Каракалпакстан, которые вспыхнули на прошлой неделе в связи с планами ограничить автономию региона, были убиты 18 человек.
"В Нукусе в результате массовых беспорядков 18 человек скончались от полученных тяжких травм", - сказал прокурор Аброр Маматов.
При разгоне выступлений сотрудники сил безопасности задержали свыше 500 человек, многие из которых уже отпущены, заявила пресс-служба Национальной гвардии. Также, как отметили в ведомстве, во время беспорядков пострадали более 240 человек, из них примерно 90 – доставлены в больницы.
Крупные протесты прошли в столице автономной республики, Нукусе, и ряде других городов. Их участники выразили несогласие с инициативой властей Узбекистана, которые в июне обнародовали проект поправок в Конституцию. предлагалось, в том числе, исключить из Основного закона положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основе результатов всеобщего референдума.
Во время визита в регион 2 июля Мирзиеев выступил за сохранение в новой редакции Конституции пункта о суверенитете Каракалпакстана.
В заявлении Шавката Мирзиеева, которое его пресс-служба распространила 3 июля, президент упоминает погибших среди сотрудников силовых структур и гражданских лиц в ходе массовых протестов в Каракалпакстане. В другом сообщении говорилось о более чем тысячи пострадавших.
Ряд местных жителей сообщают, что в республике проблемы с доступом к интернету и телефонной связи, а передвижения ограничивает введённое чрезвычайное положение, поэтому получение более полной и точной информации оттуда затруднено.
Власти назвали прошедшие в автономной республике демонстрации незаконными. Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело о посягательстве на конституционный строй.
Как утверждают в Генпрокуратуре, аэропорт Нукуса в ходе беспорядков подвергся нападению. Сам Шавкат Мирзиёев говорил о "деструктивных действиях" со стороны протестующих, о том, что они бросали в столице Каракалпакстана камни, жгли костры и атаковали сотрудников правоохранительных органов. В совместном заявлении парламента, Совета министров и МВД Каракалпакстана говорилось о попытках "внешних сил из-за рубежа" повлиять на ситуацию.
В парламенте Узбекистана в понедельник проголосовали за продление срока всенародного обсуждения проекта поправок в Конституцию на 10 дней, до 15 июля.
Другие новости дня
В югоосетинском МИДе заявили о бесперспективности решения суда в Гааге
Решения Международного уголовного суда (МУС) на территории Южной Осетии нелегитимны и не будут иметь никакой перспективы, заявляют в МИД самопровозглашенной республики.
В Цхинвали прокомментировали выдачу судом в Гааге ордеров на арест бывших югоосетинских чиновников – Михаила Миндзаева, Гамлета Гучмазова и Давида Санакоева. Решение принято в рамках расследования российско-грузинской войны 2008 года.
«В Республике Южная Осетия каждому гражданину гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может быть подвергнут аресту или содержанию под стражей иначе, как на основании судебного решения или с санкции прокурора республики. Это требование Конституции Республики Южная Осетия», – сказано в заявлении югоосетинского ведомства.
В Цхинвали говорят, что решение суда в Гааге «вызвало полное недоумение»
«Именно указанные должностные лица предпринимали все возможные усилия для сохранения жизней грузинских граждан, обеспечивали им безопасность на территории Южной Осетии и в дальнейшем передали их грузинской стороне», – заявили в Цхинвали.
В югоосетинском МИДе утверждают, что европейское правосудие «не выдерживает никакой критики, демонстративно игнорирует неудобные для него факты».
«Со стороны МУС не было предпринято ни одного процессуального действия в отношении грузинских военных и должностных лиц, виновных в совершении документально подтвержденных военных преступлений в отношении гражданского населения Южной Осетии и представителей международного миротворческого контингента, располагавшегося в зоне конфликта. Абсолютно ангажированное решение Международного уголовного суда не имеет ничего общего с правосудием. В Южной Осетии никто и никогда не сможет согласиться с подобным избирательным применением международного права, когда расследование ведется не в отношении представителей страны-агрессора, а исключительно в отношении представителей пострадавшей от агрессии стороны. Напрашивается резонный вопрос о целях подобных действий МУС, который, перешагнув через международное право, полностью дискредитировал европейское правосудие», – сказано в заявлении.
В Цхинвали считают, что решение «было принято на фоне кризиса в международных отношениях, в условиях, когда против России ведется тотальная война, а антироссийские санкции достигли беспрецедентных размеров».
«И это против страны, которая своими действиями в августе 2008 года прекратила войну, развязанную преступным режимом Саакашвили против народа Южной Осетии. В Международном уголовном суде, по всей видимости, решили внести свой посильный вклад в усугубление международной обстановки и кинуть свой камень в сторону России», – говорится в заявлении.
Решение Международного уголовного суда
30 июня Международный уголовный суд официально сообщил, что в рамках расследования российско-грузинской войны 2008 года выдал ордера на арест трех югоосетинских экс-чиновников.
Речь идёт о Михаиле Миндзаеве (в 2005-2008 годах – глава МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия), Гамлете Гучмазове (в 2008 году – начальник следственного изолятора югоосетинского МВД) и Давиде Санакоеве (в 2008-м – уполномоченный югоосетинского президента по правам человека, ныне – депутат, бывший кандидат в президенты).
- Михаил Миндзаев «предположительно несет ответственность за военные преступления (незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение, посягательство на человеческое достоинство, взятие заложников и незаконное перемещение гражданских лиц), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года».
- Гамлет Гучмазов «предположительно несет ответственность за военные преступления (незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение, посягательство на человеческое достоинство, взятие заложников и незаконное перемещение гражданских лиц), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года».
- Давид Санакоев «предположительно несет ответственность за военные преступления (взятие заложников и незаконное перемещение гражданских лиц), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года».
В пресс-релизе МУС указано, что палата предварительного производства поручила секретарю Международного уголовного суда Питеру Льюису подготовить запрос о сотрудничестве в целях задержания и передачи суду этих подозреваемых.
Россия снимает все ограничения по COVID-19 при пересечении границ
Россия с 15 июля снимет все ограничения на пересечение границы, введенные в связи с распространением COVID-19. Они были установлены в марте 2020 года из-за пандемии.
Ограничения на въезд через морские и воздушные пункты пропуска были отменены ещё 14 июня, теперь попасть в страну можно также всеми наземными видами транспорта. При этом требования о сдаче ПЦР-теста для въезжающих иностранцев, кроме граждан Беларуси, сохраняются.
1 июля Роспотребнадзор приостановил действие ранее введенных коронавирусных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер, в том числе запрета на проведение массовых мероприяти и митингов.
Тогда же в пресс-службе правительства, что документ не распространяется на ограничения на выезд из страны через сухопутные границы и о них "будет сообщено дополнительно, если такие решения будут приняты".
В Роспотребнадзоре пояснили, что послабления связаны со стабильным снижением заболеваемости на протяжении четырех месяцев, однако, предупредили, что при ухудшении эпидемиологической ситуации ограничения будут возвращены.
По данным ВОЗ, за последнюю неделю число новых случаев заболевания выросло на 18 процентов, и во всем мире было зарегистрировано более четырёх миллионов инфицированных. Самый большой еженедельный рост новых случаев заболевания COVID-19 наблюдался на Ближнем Востоке, где число заболевших увеличилось на 47 процентов. В Европе за неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла на треть.
Папа Франциск хотел бы «как можно скорее» посетить Москву и Киев
Папа римский Франциск в интервью Reuters заявил, что после поездки в Канаду в июле хотел бы "как можно скорее" посетить Москву и Киев.
Франциск считает поездку в Россию в актуальных условиях более вероятной, хотя ни один папа римский никогда не посещал Москву, а он сам публично осуждает войну России против Украины. "Первое, что нужно сделать, это поехать в Россию, чтобы попытаться как-то помочь, но я бы хотел побывать в обеих столицах", — сказал понтифик.
В мае в интервью папа римский рассказал о своих попытках добиться прекращения огня в Украине, которые пока не привели к результату. В первый же день российского вторжения Франциск говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а вместо звонка Владимиру Путину лично посетил российского посла, чтобы передать ему просьбу прекратить боевые действия. Затем он передал для Путина сообщение о том, что готов для встречи с ним приехать в Москву, однако Россия проигнорировала эту просьбу.
Папа римский также сообщил, что надеется встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в сентябре в Казахстане в ходе VII съезда лидеров мировых и традиционных религий. Они должны были встретиться еще в июне в Иерусалиме, однако Ватикан отложил встречу, поскольку она "в это время могла привести к большой путанице".
В марте главы церквей говорили по видеосвязи. Позже в интервью итальянской газете Coriera della Sera глава католической церкви рассказал, что патриарх Кирилл в течение 20 минут, "читая по бумажке", приводил аргументы, оправдывающие войну России против Украины. В ответ папа римский сказал главе Русской православной церкви, что ничего не понимает в геополитике, но церковные лидеры должны говорить языком Иисуса, а не государственных служащих. По мнению понтифика, патриарх "не может превратиться в путинского алтарника".
Патриарх Кирилл критикуется частью духовенства и прихожан за позицию по войне России с Украиной. Предстоятель Церкви не высказывался в пользу войны, но повторяет многие тезисы Кремля о событиях в Украине.
Жители Сиднея массово эвакуируются из-за наводнения
Десятки тысяч жителей Сиднея – крупнейшего города Австралии – и его окрестностей эвакуируются или готовятся покинуть дома из-за наводнения. Сидней затапливает уже в третий раз с начала 2022 года.
Ливни на протяжении нескольких дней на юго-востоке Австралии привели к тому, что плотины переполнились и реки вышли из берегов. В воскресенье, 3 июля, в некоторых районах Сиднея выпало до полутора метров дождя, что сравнимо с годовым количеством осадков в этой области.
По официальным данным, 32 тысячи человек получили сообщения об эвакуации – немедленной или вероятной в ближайшем будущем. Региональная служба по чрезвычайным ситуациям посоветовала местным жителям отказаться от необязательных поездок.
Австралийское метеобюро предупредило, что наводнение может оказаться сильнее предыдущих трёх паводков, случившихся в Сиднее в марте и апреле 2022 года, а также в марте 2021 года. Нынешнее наводнение может затронуть районы, которые не пострадали во время предыдущих. Жители районов, которые затопило весной, только что "вернули дома и бизнес на свои места, и, к сожалению, это происходит снова", сказала мэр одного из районов Сиднея, пострадавшего от предыдущих наводнений.
Климатический совет Австралии считает, что учащению "суровых погодных явлений" способствует изменение климата, добавляя, что Австралия к ним "недостаточно подготовлена". Министр по чрезвычайным ситуациям Австралии Мюррей Уотт также заявил, что из-за частых наводнений к изменению климата нужно относиться серьёзно. "Реальность такова, что мы живём в меняющемся климате", – сказал Уотт.
- В июне 2022 года проливные дожди вызвали серьёзные наводнения в Индии, Бангладеш и Китае. Учёные подтвердили, что из-за глобального потепления ливни учащаются и становятся интенсивнее.
В Грузии отрицают поставки Беларуси радиооборудования в обход санкций
Служба доходов Минфина Грузии назвала ложью информацию о поставках систем радиосвязи в Беларусь в обход санкций и обвинила журналистов в попытке дискредитации ведомства.
В сюжете оппозиционного канала ТВ «Пирвели» утверждалось, что радиоустройства американского производства отправляются из Грузии в Узбекистан, а оттуда – в Беларусь, что по информации авторов сюжета является нарушением международных санкций.
По информации Минфина, экспорт в Узбекистан осуществляла компания «Коммуником» – это официальный представитель Motorola Solutions в Грузии. В начале апреля задекларированы были ретрансляторы радиосвязи. Указанный получатель – «Узэлтехпром-Моторола-Телеком-Радио», пишет агентство «Новости-Грузия».
«Указанные товары не требуют разрешения на экспорт двойного назначения, а компания-получатель является официальным представителем Motorola в Узбекистане», – говорится в заявлении Службы доходов.
Здесь же отмечается, что в компетенцию государственных органов Грузии не входят вопросы реэкспорта – они не следят за тем, остаются ли товары в стране назначения или переправляются в другое государство.
С учетом всего этого ведомство приходит к выводу: журналисты обвиняют представителей американской транснациональной компании в уклонении от санкций, введенных США и Евросоюзом. Служба доходов призывает «Пирвели» предоставить доказательства изложенных фактов.
- Как сообщалось ранее, власти Грузии заявляют, что не пропускают через территорию страны подсанкционные товары, введен жесткий контроль финансовых операций. Кроме того, из Грузии ушли некоторые российские банки и компании. Несмотря на заверения властей, в СМИ неоднократно появлялась информация о случаях обхода санкционного режима с помощью Грузии.
Жертвами стрельбы в Копенгагене стали три человека, в том числе россиянин
В результате стрельбы в крупном торговом центре в Копенгагене погибли три человека, еще четверо - ранены. Среди погибших - два подданных Дании, которым по 17 лет, а также 47-летний гражданин России.
В больницу в тяжёлом состоянии доставлены ещё двое датчан и два шведа, передаёт "Би-би-си".
Ранее сообщалось, что несколько человек погибли в результате стрельбы в воскресенье в торговом центре в датской столице. Стрельба произошла в квартале Копенгагена, находящемся между центром города и международным аэропортом. По свидетельствам очевидцев, они слышали несколько выстрелов, среди посетитлей молла и продавцов была паника.
В городе был объявлен режим кризисной готовности. Отмечалось, что полиция не исключает и мотива теракта.
Подозреваемый в стрельбе был задержан спустя несколько минут после нападения в торговом комплексе Fields. Сообщается, что это "этнический датчанин", которому 22 года. По словам руководителя городской полиции Сорена Томассена, у задержанного проблемы с психикой, и следствие не располагает подтверждениями мотива теракта.
Имя подозреваемого не приводится. Отмечается, что в понедельник он должен быть допрошен судьёй.
По данным полиции, у подозреваемого в момент задержании были винтовка и патроны. Свидетельств того, что он действовал не один, а вместе с сообщниками, нет. Следствие призвало влпдельцев магазинов на территории молла сохранить любые записи с камер видеонаблюдения, которые у них могут быть.
В Лугано делегации 40 стран обсуждают «план Маршалла» для Украины
Делегации не менее 40 стран, международные организации и представители бизнеса обсудят основные принципы послевоенного восстановления Украины на конференции, которая открывается в понедельник в швейцарском Лугано.
Как отмечает агентство Франс пресс, конференция не будет посвящена непосредственно сбору средств. Её участники попытаются выработать основные принципы и приоритеты восстановления, которое должно начаться еще до того, как война закончится. Речь идёт о новом "плане Маршалла" – по аналогии с программой восстановления Европы после Второй мировой войны.
Украину на конференции представляют глава правительства Денис Шмихаль, и министр иностранных дел Дмитрия Кулебы. Президент Владимир Зеленский примет участие в форуме по видеосвязи. В числе прочих в конференции принимает участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Для финансирования восстановления Украины, по данным источников Франс пресс, Европейский банк реконструкции и развития намерен создать новый фонд. В нем может быть собрано около 100 миллиардов евро от членов ЕС и других государств мира.
По подсчетам Киевской школы экономики, в стране разрушено около 45 млн кв метров площади зданий, 256 предприятий, 656 медицинских учреждений и 1177 учебных заведений. Ущерб украинской экономике эксперты школы оценили в 600 млрд долларов.
В конце мая советник президента Украины Олег Устенко заявил, что ущерб экономики страны от вторжения России уже достигает одного триллиона долларов из которых 650 миллиардов — прямые убытки.
В США и странах ЕС появляются инициативы компенсировать значительную часть этих потерь за счёт России. В частности, предлагается использовать для этого замороженные активы российского Центробанка (около 300 миллиардов долларов) , средства попавших под санкции российских бизнесменов и чиновников и вводить дополнительные налоги на покупку российских ресурсов.
Оппозиционные активисты провели акцию у администрации правительства Грузии
Оппозиционные активисты сегодня провели акцию у администрации правительства Грузии.
Представители движения «Домой, в Европу» оставались возле правительственной канцелярии в течение всей ночи. Они требуют отставки премьера Ираклия Гарибашвили и создания технического правительства «национального согласия», которое проведет все реформы, необходимые для предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС.
Накануне демонстранты пообещали встретить шумным протестом Гарибашвили – ближе к полудню он должен был провести заседание правительства.
Протестующие свистели и били в барабаны, дожидаясь членов кабмина.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», полиция отодвинула демонстрантов от центрального входа в здание, некоторых вообще вывели с территории. Один из организаторов акции, Шота Дигмелашвили призвал собравшихся не оказывать сопротивление и подчиняться всем указаниям сотрудников МВД.
По информации СМИ, премьер смог беспрепятственно въехать на территорию канцелярии.
Ранее активисты из движения «Сирцхвилиа» («Позор») сообщили о провокации со стороны грузинских спецслужб. Они утверждают, что сотрудник СГБ потребовал от демострантов разойтись «через 5 минут», пообещав в противном случае «всех задержать».
- Накануне в Тбилиси десятки тысяч человек со всех регионов Грузии вновь собрались на центральном проспекте Руставели, у здания парламента, после истечения срока семидневного ультиматума, предъявленного властям Грузии лидерами оппозиционных движений. Согласно ультиматуму, премьер-министр Ираклий Гарибашвили должен был подать в отставку, а правящая партия «Грузинская мечта» объявить о согласии на формирование «технического правительства» народного доверия с целью выполнения двенадцати условий ЕС, озвученных руководителями Европейской комиссии для предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Депутат от «Грузинской мечты» обматерил участников акции протеста
Депутат парламента Грузии от правящей партии Дмитрий (Дито) Самхарадзе обматерил участников акции протеста, пришедших к центральному офису «Грузинской мечты». Выйдя на балкон здания, он стал выкрикивать ругательства в адрес Миши [Саакашвили] и «Партии войны», под которой власти имеют в виду «Единое национальное движение».
Как пишет СОВА, член парламента сам выложил видео с нецензурной бранью на свою страничку в соцсети Facebook, а затем удалил.
Ранее телекомпания «Пирвели» показала видео с руганью Самхарадзе в адрес демонстрантов у входа в офис партии.
В Тбилиси сегодня прошла масштабная акция протеста в поддержку евроинтеграции и с требованием отставки правительства во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Часть протестующих направилась к офису правящей партии, где и произошел инцидент. Позже организаторы протеста призвали людей переместиться к правительственной канцелярии и оставаться там всю ночь.
В торговом центре в Копенгагене произошла стрельба, есть жертвы
Несколько человек погибли и получили ранения в результате стрельбы в торговом центре Field's на юге Копенгагена, передает Би-би-си.
Задержан один человек, но полиция пока не сообщала подробностей.
Все дороги и линия метро, связывающая район с центром города, перекрыты.
Field's — крупнейший торговый центр Дании. В нем располагаются 140 магазинов и ресторанов.
Участники акции в Тбилиси намерены утром 4 июля пикетировать правительственную канцелярию
Один из организаторов акции «Домой, в Европу» Шота Дигмелашвили заявил, что утром 4 июля протестующие переместятся к зданию администрации правительства. О дальнейших планах он сообщил, обращаясь к участникам митинга с трибуны перед парламентом, передает грузинская служба Радио Свобода.
«Мы сказали, что если правительство не выполнит наше условие, срок ультиматума истекает 3 июля. У нас есть ощущение, что они чувствуют себя вполне комфортно - мы собираемся здесь, и сколько бы мы ни собирались, для них ничего не меняется. Поэтому утром мы все спокойной пойдем, обойдем «Каджетскую крепость» и сидячей забастовкой, мирно встретим правительство. Встретим Гарибашвили и донесем до него наш голос, потому что отсюда они нас не слышат. Мы придем утром и объясним то, что не смогли объяснить отсюда. Пусть посмотрит нам в глаза и скажет, почему он ведет страну в сторону России», - сказал Дигмелашвили.
Часть участников антиправительственного митинга, во главе с одним из организаторов акции «Домой, в Европу» Георгием Мшвениерадзе, проводят шествие к офису правящей партии «Грузинская мечта».
Главное требование демонстрантов – отставка премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Срок действия ультиматума истекает сегодня в полночь.
Участники митинга в Тбилиси проведут шествие к офису партии «Грузинская мечта»
Участники антиправительственного митинга, проходящего у здания парламента Грузии, проведут шествие к офису правящей партии «Грузинская мечта». Об этом объявил один из организаторов акции «Домой, в Европу» Георгий Мшвениерадзе.
По его словам, к офису партии должны перейти 3 тысячи демонстрантов. При этом митинг у здания парламента Грузии продолжится.
«Через час и 40 минут истечет срок, данный грузинским народом... Нам нужно 3000 человек, которые будут готовы пойти к первому символу, которым является офис «Грузинской мечты». 3000 человек отсюда - ни больше, ни меньше. Я возглавлю шествие. Остальные остаются здесь. И это будет первый независимый центр, где будет проходить ненасильственная, но жесткая акция. Если правительство не сделает шаг назад в ближайшие несколько минут, таких центров появится много», - заявил Георгий Мшвениерадзе во время своего выступления на митинге.
Главное требование демонстрантов – отставка премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Срок действия ультиматума истекает сегодня в полночь.
Часть демонстрантов, предположительно, останется у здания парламента в течение всей ночи.
Украинская армия отошла от занимаемых рубежей в Лисичанске
Украинская армия отошла от занимаемых позиций в городе Лисичанске Луганской области. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.
Согласно заявлению Генштаба, решение об отходе было принято в условиях кратного превосходства « оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе». Продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям, считают в украинском Генштабе. «Мы вернемся и обязательно победим», – говорится в сообщении.
Лисичанск оставался последним городом Луганской области, находившимся под контролем украинских войск.
Ранее в воскресенье глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об «освобождении» самопровозглашенной Луганской народной республики и проинформировал президента об установлении полного контроля над Лисичанском.
- В последние дни Лисичанск подвергался интенсивным ракетным обстрелам. Ранее под контроль российских военных перешел город Северодонецк, расположенный от Лисичанска на другом берегу реки Северский Донец. Перед захватом Северодонецк был практически полностью разрушен.
- Лисичанск называли ключевым для Москвы местом битвы в Донбассе – в ее попытке завоевать украинский промышленный центр Донбасс.
Посольство США в Москве заменило свой адрес на сайте на координаты
Посольство США в Москве удалило с главной страницы своего сайта адрес дипмиссии. Вместо названия улицы теперь указаны координаты: 55,75566° N, 37,58028° E.
На внутренней странице сайта с информацией о местонахождении посольства и консульств США в России по-прежнему указан старый московский адрес - Большой Девятинский переулок, дом 8.
Мэрия Москвы сменила адрес посольства США 22 июня. По итогам голосования на платформе «Активный гражданин» территорию вокруг дипмиссии решили переименовать в «площадь Донецкой Народной Республики».
«Странно, когда только началось обсуждение смены их адреса, они были очень позитивно настроены на тему Донбасса и заявили буквально следующее: «Страна должна знать своих героев», - написала в телеграме официальный представитель МИД Росси Мария Захарова.
В мае американская дипмиссия писала, что удивлена, но не оскорблена предложением России переименовать часть площади перед посольством в «площадь защитников Донбасса». Посольство предположило, что переименование проводится в честь украинских солдат, защищающих Украину от агрессии Кремля.
- Название «площадь защитников Донбасса» предлагали депутаты Мосгордумы, но в ходе голосования на платформе «Активный гражданин» победу одержал вариант названия «площадь Донецкой Народной Республики».
Перед парламентом Грузии проходит акция «Домой, в Европу»
В Тбилиси перед парламентом проходит акция «Домой, в Европу», проспект Руставели перекрыт. К участникам акции присоединились студенты вузов, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Организатор митинга, один из участников движения «Позор», заявил, что акция будет продолжаться всю ночь.
Это уже третий митинг, организованный народным движением «Домой, в Европу». Предыдущие две акции собрали десятки тысяч человек, значительное количество участников составляла молодежь, акцию протеста поддержали студенты 15 высших учебных заведений Тбилиси.
Требования движения заключаются в том, чтобы премьер-министр Ираклий Гарибашвили ушел в отставку и было сформировано правительство национального согласия. Срок действия ультиматума истекает сегодня в полночь. По словам организаторов митинга, «протест станет более интенсивным, но сохранит мирную и ненасильственную форму».
28 июня председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге в парламенте заявил, что требование гражданского общества об отставке премьер-министра и формировании правительства национального согласия не более чем очередное желание захватить власть.
23 июня Европейский совет присвоил Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС, а Грузии - европейскую перспективу, и заявил, что готов предоставить статус кандидата, как только будут выполнены озвученные Брюсселем 12 пунктов.
У парламента Грузии в Тбилиси собираются участники акции «Домой, в Европу»
У парламента Грузии в Тбилиси, где должна пройти акция «Домой, в Европу», собираются граждане. К акции присоединились жители различных регионов, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
В связи с запланированной акцией на территории мобилизованы наряды полиции и бригады скорой помощи.
Организаторы на акции 24 июня потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и создания правительства национального согласия, на что правительству был дан недельный срок, который истек сегодня, 3 июля.
Глава Узбекистана сообщил о жертвах во время протестов в Каракалпакстане
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что в результате протестов в Каракалпакстане есть жертвы среди мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов. Точное число жертв и пострадавших президент не назвал.
Массовые протесты в Каракалпакстане начались в конце июня после того, как был обнародован проект поправок в конституцию Узбекистана. В новой редакции конституции предлагалось убрать из описания статуса Каракалпакской республики слово «суверенная», а также удалить упоминание о праве республики на выход из состава Узбекистана.
1 июля на улицы столицы Каракалпакстана Нукуса и других городов вышли тысячи протестующих. Мирзиеев дважды прилетал в Нукус. 2 июля он объявил в Каракалпакстане чрезвычайное положение. В республику были введены дополнительные силы узбекской Нацгвардии, ограничены мобильная связь и интернет.
Получение оперативной информации о том, что происходит в Каракалпакстане, проблематично, поскольку официальные узбекские СМИ не освещают происходящие события, а пользование социальными сетями затруднено.
По сообщению Ulusmedia.kz , полиция и Нацгвардия открыли по протестующим стрельбу, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Казахстанское издание Arbat.media публикует любительские видеосъемки задержаний на улицах Нукуса.
После начала протестов Мирзиеев предложил сохранить в новой редакции Конституции пункт о суверенитете Каракалпакстана. В заявлении МВД Узбекистана демонстрации названы незаконными. В нем также говорится о «неправильном толковании конституционных реформ».
Республика Каракалпакстан – крупнейший регион Узбекистана, занимающий 40% территории страны. Там проживают почти два миллиона человек. В республике признаются два официальных языка: каракалпакский и узбекский.
В ранние советские годы существовала Кара-Калпакская автономная область, которая в 1936 году вошла в состав Узбекской ССР. В 1990 году Верховный совет Каракалпакской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете. Но в 1993 году был подписан межгосударственный договор о вхождении Каракалпакстана в состав Узбекистана. В этом договоре было закреплено право выхода из состава страны, прописанное также в действующей Конституции Узбекистана.
В Сухуми сегодня отмечают День города
Сегодня в Сухуми отмечают день города. Праздничный день начался с возложения цветов к Мемориалу Славы. В церемонии принял участие мэр столицы Беслан Эшба.
С 12:00 до 13:30 в парке имени Ефрема Эшба прошел концерт для детей, в котором приняли участие воспитанники детских садов города, которые спели песни, посвященные Сухуми, и показали несколько танцевальных номеров.
Одновременно с концертом недалеко от сцены учащиеся школ города рисовали пейзажи Сухуми, прошла выставка рисунков и поделок, а также шоу ростовых кукол. Большое внимание привлекли куклы, изготовленные учащимися кружка при Доме творчества, сообщает информагентство «Апсныпресс».
В программе праздничного вечера выступление вокально-инструментального ансамбля «Гунда», показ фильмов о Сухуми, торжественное мероприятие «Сықалақь Аҟәа» на Площади им. Сергея Багапша, фейерверк в Сухумском морском порту. Завершит праздничные мероприятия концерт группы Red Rocks на Площади им. Сергея Багапша.
Горожан с Днем города поздравил президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания.
«Наша столица уникальна своей историей, историко-культурным наследием, атмосферой. Благодаря усердию, трудолюбию и неравнодушию жителей Сухума, он развивается и преображается. Этот город со своим неповторимым очарованием, являясь местом притяжения, играет особую роль в жизни страны. Поэтому сегодняшний праздник – это наш общий праздник», - отмечается в поздравлении главы республики.
Украина сообщила о задержании в Турции российского сухогруза с зерном
В Турции задержан российский сухогруз с украденным украинским зерном. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, передает Reuters.
По словам дипломата, украинская сторона сотрудничает с таможенными органами Турции для выяснения ситуации. Судьба судна будет решаться в понедельник.
Reuters не приводит название сухогруза и название порта, куда он пришел.
Известно, что в Турции находится судно под российским флагом - «Жибек Жолы». Оно принадлежит казахстанской компании, которая утверждает, что в сделке по продаже участвовали эстонская и турецкая компании.
Из-за войны России с Украиной в портах Черного моря скопились миллионы тонн продовольствия, предназначенного для мирового рынка. В срыве поставок стороны обвиняют друг друга. ООН предупреждает, что если продукты не будут вывезены, то бедным странам Африки, Азии и Ближнего Востока грозит серьезный голод.
30 июня из порта захваченного российскими войсками Бердянска на юге Украины вышло первое судно с зерном. Назначенные Россией местные власти сказали, то оно отправлено в «дружественные страны».
По данным украинских властей, с начала широкомасштабного вторжения Россия вывезла с оккупированных украинских территорий не менее 400 тысяч тонн зерна. Россия все обвинения в незаконном вывозе зерна отвергает.
Посол Германии в Грузии рассказал, с чего начинать борьбу с поляризацией
Посол Германии Хуберт Книрш заявил, что видит в Грузии начало дискуссий о выполнении 12 условий Евросоюза для получения страной статуса страны-кандидата, но для этого понадобится сотрудничество всех политических сил.
«Важно, чтобы приняли участие все партии, поддерживающие европейскую идею. Ни одна партия не должна отходить в сторону, они должны объединиться и сотрудничать… Именно поляризация является негативной характеристикой грузинской политической системы», - сказал Книрш журналистам.
Посол Германии отметил, что демонстрации, выражение позиций и дебаты в парламенте должны оставаться в рамках «легитимной дискуссии».
«Дискуссия, которая сфокусирована на лицах, находящихся на другой стороне, которые определяются как нелегитимные или неспособные с точки зрения работы в грузинской политике, - такая дискуссия поляризует, и ее следует избегать», - сказал посол Германии.
- Лидеры стран ЕС приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, но статус кандидата будет присвоен только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях Еврокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы. Первую оценку выполнения условий Еврокомиссия должна провести уже в конце 2022 года.
- Правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что создает рабочие группы для выполнения условий, определенных Евросоюзом. Среди них будет создана рабочая группа по работе над законом о деолигархизации, а также будет набрана мониторинговая группа по содействию деполяризации. В оппозиции заявляют, что озвученный план властей - «фальшивка» и попытка ввести в заблуждение Еврокомиссию фасадными изменениями.
Грузия на пути к членству в ЕС: 12 рекомендаций Еврокомиссии
17 мая Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС после того, как будут решены 12 приоритетных задач. Стране необходимо:
- решить проблему политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями в духе соглашения от 19 апреля 2021 года (план Шарля Мишеля);
- гарантировать полноценное функционирование всех государственных институтов, усиливая их независимую и эффективную подотчетность, а также их функции демократического надзора; продолжить усовершенствование избирательной системы, устранение всех недостатков, выявленных БДИПЧ ОБСЕ и Советом Европы/Венецианской комиссией;
- принять и реализовать прозрачную и эффективную стратегию судебной реформы и план действий на период после 2021 года на основе широкого, всеобъемлющего и межпартийного процесса консультаций; обеспечить, чтобы судебная система была полностью и по-настоящему независимой, подотчетной и беспристрастной по всей судебной институциональной цепочке, а также гарантировать разделение властей; обеспечить надлежащее функционирование и неподкупность всех судебных и прокурорских учреждений, в частности, Верховного суда, и устранить любые выявленные недостатки, включая назначение судей всех уровней и Генерального прокурора; провести тщательную реформу Высшего совета юстиции и назначить оставшихся членов Высшего совета. Все эти меры должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии.
- укрепить независимость Антикоррупционного агентства, объединив все ключевые антикоррупционные функции, в частности, для строгого рассмотрения дел о коррупции на высоком уровне; снабдить новую Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных ресурсами, соразмерными их мандатам, и обеспечить их институциональную независимость;
- реализовать обязательство по «деолигархизации» путем устранения чрезмерного влияния корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни;
- усилить борьбу с организованной преступностью на основе детальной оценки угроз, в частности, путем обеспечения тщательных расследований, судебного преследования и достоверного послужного списка судебных преследований и обвинительных приговоров; гарантировать подотчетность и надзор за правоохранительными органами;
- предпринять более активные усилия для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой среды СМИ, в частности, путем обеспечения того, чтобы уголовные процедуры, возбужденные против владельцев СМИ, соответствовали самым высоким правовым стандартам, а также путем проведения беспристрастных, эффективных и своевременных расследований в случаях угроз безопасности журналистов и других работников СМИ;
- принять оперативные меры для усиления защиты прав человека уязвимых групп, в том числе путем более эффективного привлечения к ответственности виновных и подстрекателей к насилию;
- консолидировать усилия по укреплению гендерного равенства и борьбе с насилием в отношении женщин;
- обеспечить вовлечение гражданского общества в процессы принятия решений на всех уровнях;
- принять закон для того, чтобы грузинские суды проактивно учитывали решения Европейского суда по правам человека в своих решениях;
- обеспечить, чтобы в процессе назначения нового Народного защитника (омбудсмена) предпочтение отдавалось независимому лицу, и чтобы этот процесс проходил прозрачно; обеспечить эффективную институциональную независимость аппарата Народного защитника.
Еврокомиссия обещает следить за прогрессом Грузии в решении этих приоритетных задач и доложить о них к концу 2022 года.
Задержанного хоккеиста Ивана Федотова ночью увезли из Петербурга
Задержанного в Петербурге хоккеиста Ивана Федотова в ночь с субботы на воскресенье, предположительно, отправили в Североморск. Об этом сообщил его адвокат Алексей Пономарев.
По его словам, ночью Федотова вывезли с территории госпиталя, где он находился последние сутки, и на этом связь с ним прекратилась. Также Пономарев рассказал, что Федотов успел с его помощью подать в суд жалобу на решение петербургского военкомата о призыве на воинскую службу – заседание суда по этому вопросу должно состояться в ближайшее время.
25-летний Иван Федотов, вратарь ЦСКА и сборной России по хоккею, был задержан правоохранительными органами 1 июля. Его обвинили в уклонении от воинской службы и доставили в военкомат. В военкомате Федотову стало плохо, и он был госпитализирован в Первый военно-морской клинический госпиталь для обследования.
В прошлом году Федотов был признан лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги. Весной он объявил, что намерен покинуть ЦСКА: голкипер подписал контракт с американским клубом The Philadelphia Flyers и собирался переехать в США, чтобы там играть за НХЛ.
Дипкорпус в Грузии поблагодарил МВД за защиту участников недели Tbilisi Pride
Дипкорпус в Грузии дал положительные оценки тому, как прошла в Тбилиси неделя Tbilisi Pride и поблагодарил МВД за обеспечение безопасности мероприятий.
Посол Израиля Ран Гидор назвал действия полиции образцовыми. Постоянный представитель Программы развития ООН Ник Бересфорд написал, что увидел важный шаг вперед с точки зрения защиты прав человека в Грузии.
Аналогичные заявления сделали послы Норвегии, Франции, Нидерландов и других стран, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Полиция охраняла все мероприятия Tbilisi Pride. Несмотря на то, что они проходили в закрытом формате, ультраконсервативные группировки по призыву платформы «Альт-инфо» пытались их сорвать всю неделю.
Музыкальный фестиваль стал заключительным событием недели, во время которой ЛГБТК-сообщество проводило показы фильмов, лекции, дискуссии и международную конференцию. Попасть на мероприятия можно было только по пригласительным билетам или же после предварительной регистрации.
От проведения марша по улицам Тбилиси неправительственная организация «Tbilisi Pride» отказалась, как и в предыдущие годы.
В мае этого года, в Международный день борьбы с гомофобией, ООН, представительство ЕС и еще 28 посольств призвали власти Грузии принять меры для защиты прав ЛГБТК+.
Грузинские НПО предлагают свой план выполнения рекомендаций Еврокомиссии
Грузинские неправительственные организации предлагают свой план выполнения рекомендаций Еврокомиссии. Реализация озвученных Брюсселем 12-ти пунктов позволят Тбилиси получить статус кандидата на вступление в ЕС.
Как заявила на пресс-конференции исполнительный директор «Справедливых выборов» Нино Долидзе, для выполнения плана нужна политическая воля: «Несколько дней назад мы видели, что власти представили план, как получить статус кандидата и что нужно реализовать. Впрочем, этот план касался только процедурных вопросов и создания рабочих групп. Мы не увидели конкретных шагов, указывающих на то, что власти имеют в виду. Мы думаем, что это будет очередной формальный процесс, который растянется во времени, и в итоге через шесть месяцев мы не сможем сделать те шаги, которые нужны Грузии».
В этой связи гражданский сектор предлагает конкретные действия, которые необходимо предпринять для получения статуса кандидата в ЕС, пишет SOVA. В частности, для достижения деполяризации следует вернуться к «Соглашению Шарля Мишеля», где говорится, что в парламенте должен быть достигнут баланс сил. К примеру, пять комитетов должна возглавить оппозиция: «При наличии политической воли это вполне возможно».
Кроме того, считают авторы инициативы, очень важно изменить избирательное законодательство. Это касается вопроса независимости ЦИКа и избрания председателя и членов комиссии на основе консенсуса: «Это будет главным для того, чтобы поднять доверие населения к выборам».
Одним из ключевых вопросов является и реформа правосудия. В плане неправительственных организаций говорится о необходимости реформирования Высшего совета юстиции. В нем также представлено видение по борьбе с коррупцией – должно быть создано агентство, которое объединит механизмы борьбы с коррупцией в различных ведомствах и будет более эффективным.
Как заявила Нино Долидзе, должен быть выполнен и 5-й пункт рекомендаций Еврокомиссии, который предусматривает деолигархизацию Грузии, «то есть ослабление олигарха и его правления». По ее словам, это не положит конец олигархическому правлению полностью, но ослабит его.
«В конечном счете, при наличии конкретного плана и политической воли все очень легко достижимо. Это не требует создания рабочих групп или растягивания процесса, но, предприняв конкретные шаги, можно реализовать этот план», - сказала Долидзе.
В Праге открылся конвент российских гражданских сообществ в Европе
Первый конвент российских гражданских сообществ в Европе открылся в Праге.
В нем участвуют русскоязычные активисты, гражданские группы и организации из четырнадцати европейских стран. На двухдневном слете они обсудят возможности сотрудничества в области правозащиты, помощи украинским беженцам в Европе и российским оппозиционным активистам, многие из которых были вынуждены покинуть Россию. А также перспективы русскоязычной журналистики и культуры за рубежом в свете идущей в Украине войны и политических репрессий в России.
Среди участников конвента – политик Владимир Милов, политолог Александр Морозов, правозащитница Ольга Романова, адвокат Каринна Москаленко и другие.
На открытии конвента выступили уполномоченный МИД Чехии по координации политики в отношении России Любош Веселый и депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.
Организаторы мероприятия – Пражский антивоенный комитет и чешская организация «За свободную Россию» – отметили, что сразу после начала российского вторжения в Украину в Европе образовался широкий спектр русскоязычных гражданских групп и инициатив, направленных на помощь Украине и выражающих несогласие с политикой Владимира Путина. В последние годы из России в Европу были вынуждены уехать многие оппозиционные политики, гражданские активисты, представители независимой прессы, правозащитники и деятели культуры – с началом войны их число выросло в разы. Цель конвента – дать им возможность представить свои инициативы, скоординировать свои действия и обсудить, какое место российская оппозиция и в целом новая российская диаспора может занять в европейской политической, экономической и культурной повестке.
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