Во Франции около 200 тысяч человек вышли на марш против антисемитизма

Во Франции почти 200 тысяч человек вышли на марши против антисемитизма. Более ста тысяч, по данным МВД, приняли участие в акции в Париже. Об этом сообщает издание Le Parisien.

С призывом выйти на марш выступили глава французского Сената Жерар Ларше и спикер Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве.

Марш в Париже начался на бульваре Инвалидов. В шествии приняли участие премьер-министр Франции Элизабет Борн и бывшие президенты республики Франсуа Олланд и Николя Саркози. Президента Эммануэля Макрона на акции не было.

Организаторы попросили прийти на марш без каких-либо национальных флагов, объединившись под лозунгом "За республику, против антисемитизма", но в толпе были замечены несколько французских и израильских флагов.

Le Parisien обращает внимание, что в шествии приняли участие представители почти всех политических партий, включая крайне правых, но без радикальной левой оппозиции.

Марш во Франции состоялся на фоне продолжающейся операции израильской армии в секторе Газа в ответ на падение группировки ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС, на юг Израиля 7 октября. Тогда погибли 1200 человек, около 240 находятся в заложниках в Газе.

Пропалестинские активисты обвиняют Израиль в жестокости и убийстве мирных палестинцев в Газе. По последним данным подконтрольных ХАМАС палестинских властей, в результате атак израильской армии погибли более 11 тысяч человек, из которых больше четырёх с половиной тысяч – дети.

Одновременно наблюдается рост случаев антисемитизма в Европе и, в частности, во Франции, по данным МВД, за месяц были зафиксированы более 1200 выступлений против евреев. В октябре французские власти запретили акции в поддержку палестинцев, объяснив решение угрозой общественному порядку, но в ряде мест мероприятия проходят несмотря на запреты.

Больше новостей Радио Свобода: