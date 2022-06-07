Военная прокуратура РФ: в Украину отправили 600 солдат-срочников

Военный прокурор Западного военного округа Артур Егиев на заседании Совета Федерации заявил, что на войну в Украину было отправлено 600 солдат-срочников. По его словам, за это к ответственности были привлечены «порядка 12 офицеров». Об этом сообщает РБК.

Прокурор ссылается на данные по надзору Западного военного округа. По его словам, все солдаты-срочники, попавшие в зону боевых действий, были возвращены. О случаях ранений или гибели среди военнослужащих срочной службы прокурор не упомянул. К какой именно ответственности были привлечены офицеры, отправившие срочников на войну, не сообщается.

Ранее стало известно, что моряков из воинской части 84201, которые погибли на затонувшем крейсере «Москва», внесли в список участников «специальной военной операции». Это следует из ответа прокуратуры Черноморского флота на запрос матери раненого матроса Гульназ Уразаевой. В документе говорится, что войсковую часть добавили в список, чтобы экипаж корабля и члены их семей могли получить выплаты. В ответе прокуратуры не уточняется, когда именно часть была включена в список.